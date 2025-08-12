উত্তৰকাশী : উত্তৰকাশীত প্ৰলয় । মঙলবাৰে বানাক্ৰান্ত উত্তৰকাশীৰ ধৰালী গাঁৱত গ্ৰাউণ্ড পেনেট্ৰেটিং ৰাডাৰৰ (Ground Penetrating Radar চমুকৈ GPR) সহায়ত নেশ্যনেল জিঅ’গ্ৰাফিক ৰিচাৰ্চ (National Geophysical Researchচমুকৈ NGR) ইনষ্টিটিউটৰ বিশেষজ্ঞসকলে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰে । নেপালী মূলৰ ২৪ জন নাগৰিককে ধৰি নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬৬ জন । বিশেষজ্ঞৰ দলটোৱে সেই স্থানসমূহ চিনাক্ত কৰিব, য’ত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত মানুহ পোত যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে ।
GPR হৈছে এক ভৌগোলিক পদ্ধতি, য’ত ৰেডিঅ’ তৰংগ ব্যৱহাৰ কৰি পৃষ্ঠৰ তলৰ বস্তু আৰু তাৰ গঠন ধৰা পেলোৱা হয় । চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেলেংগানাৰ এছ এল বি চি সুৰংগ ভাঙি পৰাৰ পিছত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ NGRI-এ নিজৰ GPR ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
কেনেদৰে কাম কৰে : NGRI-ৰ বিষয়াসকলে কয় যে NGRI-ৰ এই ৰাডাৰে বোকা আৰু পানীৰ উপস্থিতিতো মানুহৰ জীৱন ধৰা পেলাব পাৰে । তেওঁলোকে আৰু কয় যে GPR জৰীপে ধ্বংসাৱশেষত বিজুতিও ধৰা পেলাব । সোমবাৰে সন্ধিয়া ধৰালীত উপস্থিত হৈছে NGRI-ৰ বিশেষজ্ঞৰ দলটো ।
৬৬ জন লোক নিৰুদ্দেশ : গড়ৱালৰ উপায়ুক্ত বিনয় শংকৰ পাণ্ডেয়ে জনোৱা মতে, যোৱা ৫ আগষ্টত ধৰালীত সংঘটিত হোৱা শোকাৱহ ঘটনাৰ পিছত ২৪ জন নেপালী শ্ৰমিক আৰু ৪২ জন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ধৰালী গাঁৱৰ আকাশ পানোৱাৰ নামৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ২৪ জন নেপালী শ্ৰমিকসহ ৬৬ জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৯ জন সেনা জোৱান, ধৰালী গাঁৱৰ ৮ জন বাসিন্দা, ওচৰৰ অঞ্চলৰ ৫ জন, তেহৰী জিলাৰ ১ জন, বিহাৰৰ ১৩ জন আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৬ জন লোক ।
সাহায্য বিতৰণ : তেওঁ কয় যে তাৎক্ষণিক সাহায্য হিচাপে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক ৫ লাখ টকাকৈ ধন প্ৰদান কৰা হৈছে । লগতে তেওঁলোকৰ বাবে সাহায্য আৰু পুনৰ্বাসনৰ এটা ডাঙৰ পেকেজ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
১৩০০ৰো অধিক লোকক উদ্ধাৰ : ধৰালী দুৰ্যোগৰ পিছত আকাশী উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা ১৩০০ৰো অধিক লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য শস্য, খাদ্য সামগ্ৰী আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যেনে কাপোৰ, শোৱা বেগ যোগান ধৰা হৈছে ।