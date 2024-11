ETV Bharat / bharat

ভাৰতৰ সংবিধানৰ 75 বছৰ: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিভিন্নজনৰ শুভেচ্ছা দেশবাসীক

ভাৰত বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পিয়ুষ গোয়েলেও সংবিধান দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ৷ ‘‘দেশবাসীলৈ সংবিধান দিৱসৰ আন্তৰিক শুভকামনা ৷ ভাৰতীয় সংবিধানে 75 বছৰত ভৰি দিয়াটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক উজ্জ্বল অনুষ্ঠান ৷ সংবিধানক শক্তিশালী কৰি দেশক প্ৰগতিৰ পথলৈ লৈ যোৱাত অৰিহণা যোগোৱা সকলো মহান আত্মালৈ প্ৰণাম । #75YearsOfConstitution’’- তেওঁ X ৰ এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে ৷

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সকলোকে সংবিধান দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ৷ X ত প্ৰকাশ কৰা এক শুভেচ্ছা বাৰ্তাত তেওঁ লিখিছে- ‘‘বিগত 75 বছৰ ধৰি ভাৰতে নিজৰ সংবিধানৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ অহৰহ অগ্ৰগতি লাভ কৰি আহিছে । আমাৰ সংবিধান আমাৰ গণৰাজ্যৰ ভেটি, আৰু 2014 চনৰ পৰা ‘সংবিধান সৰ্বোচ্চ’ মন্ত্ৰৰ অধীনত আমাৰ চৰকাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ সেৱাৰ বাবে উৎসৰ্গিত হৈ আহিছে । সংবিধান দিৱসৰ বহু শুভেচ্ছা থাকিল ! #75YearsOfConstitution’’ ৷

উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়েও সংবিধান দিৱস উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক সম্ভাষণ জনাইছে । সংবিধান দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত জাৰি কৰা এক বাৰ্তাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সংবিধান দেশৰ আত্মা । ইয়াৰ উপৰিও ই প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ গৌৰৱ, অধিকাৰ আৰু সন্মানৰ ৰক্ষক ।

'সংবিধান দিৱস' উপলক্ষে ভুৱনেশ্বৰত বি আৰ আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ওডিশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিয়ে । ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মাঝিয়ে ভুৱনেশ্বৰত পদযাত্ৰাও অনুষ্ঠিত কৰিছে ।

ইফালে, ‘‘সংবিধান দিৱস’’ উপলক্ষে মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ সদস্যসকলক সম্বোধন কৰিব । ভাৰতৰ সংবিধান গ্ৰহণ কৰাৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আয়োজিত সংবিধান দিৱস উদযাপন অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিব । ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱনৰ চৌহদৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতীয় ন্যায়পালিকাৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন (২০২৩-২৪) প্ৰকাশ কৰি সমাৱেশত ভাষণ প্ৰদান কৰিব ।

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, সংসদৰ সদস্য, দিল্লীস্থিত মিছনৰ মুৰব্বীকে ধৰি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব । উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ধনখৰেও উভয় সদনৰ সদস্যসকলক সম্বোধন কৰিব ।

এই অনুষ্ঠানৰ সময়ত ভাৰতীয় সংবিধান গৃহীত হোৱাৰ ৭৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে এটা স্মাৰক মুদ্ৰা আৰু ডাকটিকট মুকলি কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও "মেকিং অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া: এ গ্লিম্পছ" ("Making of the Constitution of India: A Glimpse") আৰু "মেকিং অৱ দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ গ্ল'ৰিয়াছ জাৰ্নি" ("Making of the Constitution of India & Its Glorious Journey") শীৰ্ষক দুখন গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰা হ'ব ।

ভাৰতৰ সংবিধানৰ কলাক কেন্দ্ৰ কৰি এখন পুস্তিকা, লগতে সংস্কৃত আৰু মৈথিলী ভাষাৰ সংবিধানৰ সংস্কৰণসমূহো মুকলি কৰা হ’ব । এই সমাৱেশতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ নিৰ্মাণ, ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য আৰু যাত্ৰা প্ৰদৰ্শন কৰা এখন চুটি ছবিও প্ৰদৰ্শিত হ’ব ।

