চেন্নাই : নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল লা গণেশনৰ শুকুৰবাৰে ৮০ বছৰ বয়সত চেন্নাইৰ এপ’ল’ হাস্পতালত মৃত্যু হয় ৷ ৮ আগষ্টৰ পুৱা ঘৰত পিছলি পৰে আৰু মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পায় আৰু চেন্নাইৰ এপ’ল’ হাস্পতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷ ইয়াৰ পাছত শুকুৰবাৰৰ সন্ধিয়া ৬.২৩ বজাত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ
ৰাজ্যপাল লা গণেশনৰ মৃত্যুত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে X ত পোষ্ট কৰি কয়, "নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লা গণেশন জীৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হৈছো । ৰাজ্যসভাৰ সদস্য আৰু মণিপুৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজহুৱা জীৱনত তেওঁ ৰাইজৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিছিল । তামিলনাডু আৰু দেশৰ উন্নয়নত তেওঁৰ অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰি কয়, নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল থিৰু লা গণেশনৰ মৃত্যুত দুখী ৷ সেৱা আৰু জাতি নিৰ্মাণৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা এজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী হিচাপে তেওঁক স্মৰণ কৰা হ’ব ৷ তেওঁ তামিলনাডুত বিজেপিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল ৷ তামিল সংস্কৃতিৰ প্ৰতিও তেওঁৰ গভীৰ আকৰ্ষণ আছিল ৷ তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীসকলৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ ওম শান্তি ৷"
এল গণেশনৰ কৰ্মজীৱন
১৯৪৫ চনৰ ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত তামিলনাডুৰ থাঞ্জাভুৰ জিলাত এটা তামিল ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত এল গণেশনৰ জন্ম হৈছিল ৷ তেওঁৰ পিতৃ আৰু ভাতৃ আৰ এছ এছৰ সৈতে জড়িত আছিল, যাৰবাবে তেওঁ সৰুৰে পৰাই আৰ এছ এছৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল ৷
কম বয়সতে পিতৃক হেৰুৱাই তেওঁ ডাঙৰ ভাতৃৰ তত্ত্বাৱধানত ডাঙৰ-দীঘল হয় । আৰ এছ এছ সংগঠনৰ লগত গভীৰ জড়িততাৰ বাবে এল গণেশনে বিয়া নোহোৱাকৈয়ে ৰাজহুৱা জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিছিল । ১৯৭০ চনত গণেশনে আৰ এছ এছৰ পূৰ্ণকালীন প্ৰচাৰক হৈ প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি নাগেৰকইল, মাদুৰাই আদি ঠাইত সংঘৰ বিভিন্ন পদত সেৱা আগবঢ়ায় ৷
১৯৯১ চনত বিজেপিত যোগদান কৰি ৰাজ্যিক গোটৰ সংগঠন সম্পাদক হয় আৰু তামিলনাডু বিজেপিৰ কাম-কাজ গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ ১০ বছৰৰ পাছত গণেশনক বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ দুবছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতিৰ অন্যতম হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷
২০০৬ আৰু ২০০৯ চনত গণেশন তামিলনাডু বিজেপিৰ সভাপতি আছিল ৷ প্ৰায় দুটা দশক ধৰি গণেশনে সাহিত্যিক বিষয়ত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভাষণ আয়োজন কৰা প’ৰ্ট্ৰামাৰাই নামৰ সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰে ৷
কেৱল এয়াই নহয়, ২০১৬ চনত গণেশনে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ ২০২১ চনৰ ২৭ আগষ্টত মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰি ২০২৩ চনৰ ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই পদত অধিষ্ঠিত থাকে ৷ ২০২২ চনৰ জুলাইৰ পৰা ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰলৈ তেওঁক পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও প্ৰদান কৰা হয় ৷ ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা গণেশনে নাগালেণ্ডৰ ২১ সংখ্যক ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ৷