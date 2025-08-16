ETV Bharat / bharat

এসপ্তাহ ধৰি হাস্পতালত মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত হাৰ মানিলে ৰাজ্যপালে - NAGALAND GOVERNOR PASSES AWAY

বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা এল গণেশন মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল আছিল আৰু তেওঁ বৰ্তমান নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ।

NAGALAND GOVERNOR PASSES AWAY
নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল লা গণেশন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 16, 2025 at 10:36 AM IST

3 Min Read

চেন্নাই : নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল লা গণেশনৰ শুকুৰবাৰে ৮০ বছৰ বয়সত চেন্নাইৰ এপ’ল’ হাস্পতালত মৃত্যু হয় ৷ ৮ আগষ্টৰ পুৱা ঘৰত পিছলি পৰে আৰু মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পায় আৰু চেন্নাইৰ এপ’ল’ হাস্পতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷ ইয়াৰ পাছত শুকুৰবাৰৰ সন্ধিয়া ৬.২৩ বজাত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

ৰাজ্যপাল লা গণেশনৰ মৃত্যুত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে X ত পোষ্ট কৰি কয়, "নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লা গণেশন জীৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হৈছো । ৰাজ্যসভাৰ সদস্য আৰু মণিপুৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজহুৱা জীৱনত তেওঁ ৰাইজৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিছিল । তামিলনাডু আৰু দেশৰ উন্নয়নত তেওঁৰ অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰি কয়, নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল থিৰু লা গণেশনৰ মৃত্যুত দুখী ৷ সেৱা আৰু জাতি নিৰ্মাণৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা এজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী হিচাপে তেওঁক স্মৰণ কৰা হ’ব ৷ তেওঁ তামিলনাডুত বিজেপিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল ৷ তামিল সংস্কৃতিৰ প্ৰতিও তেওঁৰ গভীৰ আকৰ্ষণ আছিল ৷ তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীসকলৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ ওম শান্তি ৷"

এল গণেশনৰ কৰ্মজীৱন

১৯৪৫ চনৰ ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত তামিলনাডুৰ থাঞ্জাভুৰ জিলাত এটা তামিল ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত এল গণেশনৰ জন্ম হৈছিল ৷ তেওঁৰ পিতৃ আৰু ভাতৃ আৰ এছ এছৰ সৈতে জড়িত আছিল, যাৰবাবে তেওঁ সৰুৰে পৰাই আৰ এছ এছৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল ৷

কম বয়সতে পিতৃক হেৰুৱাই তেওঁ ডাঙৰ ভাতৃৰ তত্ত্বাৱধানত ডাঙৰ-দীঘল হয় । আৰ এছ এছ সংগঠনৰ লগত গভীৰ জড়িততাৰ বাবে এল গণেশনে বিয়া নোহোৱাকৈয়ে ৰাজহুৱা জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিছিল । ১৯৭০ চনত গণেশনে আৰ এছ এছৰ পূৰ্ণকালীন প্ৰচাৰক হৈ প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি নাগেৰকইল, মাদুৰাই আদি ঠাইত সংঘৰ বিভিন্ন পদত সেৱা আগবঢ়ায় ৷

১৯৯১ চনত বিজেপিত যোগদান কৰি ৰাজ্যিক গোটৰ সংগঠন সম্পাদক হয় আৰু তামিলনাডু বিজেপিৰ কাম-কাজ গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ ১০ বছৰৰ পাছত গণেশনক বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ দুবছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতিৰ অন্যতম হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷

২০০৬ আৰু ২০০৯ চনত গণেশন তামিলনাডু বিজেপিৰ সভাপতি আছিল ৷ প্ৰায় দুটা দশক ধৰি গণেশনে সাহিত্যিক বিষয়ত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভাষণ আয়োজন কৰা প’ৰ্ট্ৰামাৰাই নামৰ সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰে ৷

কেৱল এয়াই নহয়, ২০১৬ চনত গণেশনে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ ২০২১ চনৰ ২৭ আগষ্টত মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰি ২০২৩ চনৰ ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই পদত অধিষ্ঠিত থাকে ৷ ২০২২ চনৰ জুলাইৰ পৰা ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰলৈ তেওঁক পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও প্ৰদান কৰা হয় ৷ ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা গণেশনে নাগালেণ্ডৰ ২১ সংখ্যক ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ৷

লগতে পঢ়ক : ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিবু সোৰেনৰ ৮১ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

কেৰালাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভি এছ অচ্যুতানন্দনৰ দেহাৱসান

জীৱন নাটৰ যৱনিকা পৰিল প্ৰবীণ তেলুগু অভিনেতা পদ্মশ্ৰী কোটা শ্ৰীনিৱাস ৰাওৰ

চেন্নাই : নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল লা গণেশনৰ শুকুৰবাৰে ৮০ বছৰ বয়সত চেন্নাইৰ এপ’ল’ হাস্পতালত মৃত্যু হয় ৷ ৮ আগষ্টৰ পুৱা ঘৰত পিছলি পৰে আৰু মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পায় আৰু চেন্নাইৰ এপ’ল’ হাস্পতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷ ইয়াৰ পাছত শুকুৰবাৰৰ সন্ধিয়া ৬.২৩ বজাত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ

ৰাজ্যপাল লা গণেশনৰ মৃত্যুত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে X ত পোষ্ট কৰি কয়, "নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লা গণেশন জীৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হৈছো । ৰাজ্যসভাৰ সদস্য আৰু মণিপুৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজহুৱা জীৱনত তেওঁ ৰাইজৰ কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিছিল । তামিলনাডু আৰু দেশৰ উন্নয়নত তেওঁৰ অৱদান সদায় স্মৰণীয় হৈ থাকিব । তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰি কয়, নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল থিৰু লা গণেশনৰ মৃত্যুত দুখী ৷ সেৱা আৰু জাতি নিৰ্মাণৰ বাবে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা এজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী হিচাপে তেওঁক স্মৰণ কৰা হ’ব ৷ তেওঁ তামিলনাডুত বিজেপিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিল ৷ তামিল সংস্কৃতিৰ প্ৰতিও তেওঁৰ গভীৰ আকৰ্ষণ আছিল ৷ তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু অনুৰাগীসকলৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ ওম শান্তি ৷"

এল গণেশনৰ কৰ্মজীৱন

১৯৪৫ চনৰ ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত তামিলনাডুৰ থাঞ্জাভুৰ জিলাত এটা তামিল ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত এল গণেশনৰ জন্ম হৈছিল ৷ তেওঁৰ পিতৃ আৰু ভাতৃ আৰ এছ এছৰ সৈতে জড়িত আছিল, যাৰবাবে তেওঁ সৰুৰে পৰাই আৰ এছ এছৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল ৷

কম বয়সতে পিতৃক হেৰুৱাই তেওঁ ডাঙৰ ভাতৃৰ তত্ত্বাৱধানত ডাঙৰ-দীঘল হয় । আৰ এছ এছ সংগঠনৰ লগত গভীৰ জড়িততাৰ বাবে এল গণেশনে বিয়া নোহোৱাকৈয়ে ৰাজহুৱা জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিছিল । ১৯৭০ চনত গণেশনে আৰ এছ এছৰ পূৰ্ণকালীন প্ৰচাৰক হৈ প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি নাগেৰকইল, মাদুৰাই আদি ঠাইত সংঘৰ বিভিন্ন পদত সেৱা আগবঢ়ায় ৷

১৯৯১ চনত বিজেপিত যোগদান কৰি ৰাজ্যিক গোটৰ সংগঠন সম্পাদক হয় আৰু তামিলনাডু বিজেপিৰ কাম-কাজ গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ ১০ বছৰৰ পাছত গণেশনক বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ দুবছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতিৰ অন্যতম হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷

২০০৬ আৰু ২০০৯ চনত গণেশন তামিলনাডু বিজেপিৰ সভাপতি আছিল ৷ প্ৰায় দুটা দশক ধৰি গণেশনে সাহিত্যিক বিষয়ত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ভাষণ আয়োজন কৰা প’ৰ্ট্ৰামাৰাই নামৰ সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰে ৷

কেৱল এয়াই নহয়, ২০১৬ চনত গণেশনে মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ ২০২১ চনৰ ২৭ আগষ্টত মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰি ২০২৩ চনৰ ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই পদত অধিষ্ঠিত থাকে ৷ ২০২২ চনৰ জুলাইৰ পৰা ২০২২ চনৰ নৱেম্বৰলৈ তেওঁক পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও প্ৰদান কৰা হয় ৷ ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা গণেশনে নাগালেণ্ডৰ ২১ সংখ্যক ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ৷

লগতে পঢ়ক : ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিবু সোৰেনৰ ৮১ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ

কেৰালাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভি এছ অচ্যুতানন্দনৰ দেহাৱসান

জীৱন নাটৰ যৱনিকা পৰিল প্ৰবীণ তেলুগু অভিনেতা পদ্মশ্ৰী কোটা শ্ৰীনিৱাস ৰাওৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

LA GANESAN PASSED AWAYNAGALAND GOVERNOR LA GANESANPM NARENDRA MODIইটিভি ভাৰত অসমNAGALAND GOVERNOR PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

এখন ফটো আৰু এহাল বৃদ্ধ ককা-আইতাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি: কোন এইহাল ভাইৰেল ককা-আইতা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.