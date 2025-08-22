ETV Bharat / bharat

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিবদমান ভূমিৰ সন্মিলিতভাৱে সমাধানৰ পোষকতা দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ - NAGALAND ASSAM CM

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বিবদমান ভূমিত দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে সন্মিলিতভাৱে কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সংকল্প ।

Nagaland, Assam CMs agree on joint action in Disputed Area Belt
বিবদমান ভূমিত সন্মিলিতভাৱে কাম কৰাত সহমত দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (Internet)
By PTI

Published : August 22, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read

কহিমা: ভৱিষ্যতৰ গতিবিধি আৰু গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী তথা বিবদমান এলেকাত দুয়োখন ৰাজ্যৰ দ্বাৰা সংযুক্তভাৱে কাম কৰাৰ বাবে সহমতি প্ৰকাশ কৰে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ' আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । বৃহস্পতিবাৰে নাগালেণ্ডৰ মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত এক বিবৃতিত কোৱা হয় যে দুয়োগৰাকী নেতাই আন্তঃৰাজ্যিক সীমাত দেখা দিয়া গভীৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

কেইদিনমান পূৰ্বে নাগালেণ্ড আৰু অসম চৰকাৰে সীমান্তৰ বিবদমান ভূমিত বসবাস কৰি থকা অবৈধ প্ৰবাসীসকলক আঁতৰাবলৈ সংযুক্তভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল । ইয়াৰ পিছতে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰা গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ পিছত যথেষ্ট চাপ পৰিছিল । যাৰ মাজতে এই খবৰক লৈ উচ্চস্তৰীয় চৰ্চা চলিছিল বুলি বিবৃতিটোত প্ৰকাশ ।

দীৰ্ঘসময় ধৰি বিবদমান ভূমিক লৈ দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত এক গভীৰ চাপ বিৰাজ কৰি আছিল । ৫১২ কিঃমিঃ দূৰত্বজোৰা অসম-নাগালেণ্ড সীমা বহু খণ্ডত বিভাজিত । য'ত প্ৰায়ে বাদ-বিবাদ, সংঘৰ্ষ আৰু হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে । সেয়েহে ভৱিষ্যতে বিবদমান এলেকাত যিসমূহ কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সন্মিলিতভাৱে লোৱাৰ সংকল্প লয়, যাতে দুয়োখন চৰকাৰে সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত শান্তি, দুয়োপক্ষৰ বিশ্বাস আৰু সহযোগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ নিশ্চিত কৰিব বুলি বিবৃতিত উল্লেখ কৰে ।

বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই গোলাঘাট জিলাত সৌ সিদিনা চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত নগা লোকৰ দ্বাৰা আগ্ৰাসনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ খাৰিজ কৰে আৰু কয় যে নাগালেণ্ড চৰকাৰে এই সপ্তাহৰ অন্তত সেই এলেকাত এক বিশাল গছপুলি ৰোপণ অভিযানত সংযুক্ত হ'ব ।

