মুছলমান শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে ৭০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ মূৰ্তিয়ে

মুছলমান শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাইছে ৭০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ মূৰ্তিয়ে
দশেৰা, হিন্দুসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ । মুছলমান শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে সুউচ্চ ৰাৱণ, মেঘনাথ আৰু কুম্ভকৰ্ণৰ সুউচ্চ মূৰ্তিয়ে । ৰাঁচীৰ পৰা চন্দন ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিবেদন...
Published : September 20, 2025 at 6:43 PM IST
ৰাঁচী: সমাগত দশেৰা । দশেৰাৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী । ব্যতিক্ৰম নহয় ৰাঁচীও । ৰাঁচীৰ মোৰাবাদী খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হয় দশেৰা উৎসৱ । কেৱল হিন্দুসকলেই নহয়, এই উৎসৱত ভাগ লয় সকলোৱে । এই উৎসৱৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে মুছলমান শিল্পীসকলৰ কাৰুকাৰ্য, যিয়ে ৰাৱণ, মেঘনাথ আৰু কুম্ভকৰণৰ উচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি সাজি উলিয়াইছে ।
"এই উৎসৱ কেৱল হিন্দুৰেই নহয়, আমাৰো । আমি সকলোৱে একেলগে ইয়াত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ উদযাপন কৰিছো । আমাৰ পূৰ্বপুৰুষেও একে কাম কৰিছিল আৰু আজি আমি সেই পৰম্পৰাক আগুৱাই লৈ গৈছো ।" মূৰ্তি সাজি থকা শিল্পীসকলে কয় ।
দশেৰাৰ দৰে হিন্দু উৎসৱত মুছলমান সমাজৰ এই সক্ৰিয়তাই এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা পাৰস্পৰিক সম্প্ৰীতি যে ভাৰতৰ পৰিচয়ৰ একেবাৰে মূলত আছে সেই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।
মোৰাবাদী খেলপথাৰত ৰাৱণ দাহনৰ ইতিহাস দীঘলীয়া । মুছলমান শিল্পীসকলে দশক দশক ধৰি ইয়াৰ বাবে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে । তেওঁলোকে কয়, "এই কামটো আমাৰ পৰিয়ালত প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ চলি আহিছে । আমাৰ বাবে ই কেৱল নিয়োগৰ উৎস নহয়, বৰঞ্চ এনে এক দায়িত্ব, যিয়ে আমাক প্ৰতি বছৰে ভাতৃত্ববোধৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰাৰ সুযোগ দিয়ে ।"
এইবাৰ ৭০ ফুট উচ্চতাৰ বৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তিসমূহে এক দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । প্ৰতিমূৰ্তিসমূহৰ উচ্চতা আৰু ভৱিষ্যতৰ লগত খাপ খুৱাই এই স্থানটো বিশেষভাৱে সজাই তোলা হৈছে । যাৰ ফলত উদযাপনৰ বাবে এক আচৰিত পটভূমিৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰায় ২০ লাখ টকাৰ আনুমানিক বাজেটেৰে আয়োজক সমিতিয়ে এই অনুষ্ঠানটোক স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ কোনো ক্ৰতি ৰখা নাই।
"পাৰো আতচবাজী" এক বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, মুম্বাই আৰু কলকাতাৰ প্ৰখ্যাত শিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি এক মনোমোহা আতচবাজী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব । সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শিল্পীসকলে পৰম্পৰাগত নৃত্য আৰু বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব । বিভিন্ন সাজ-পোছাকত হনুমানজীক চিত্ৰিত কৰা টেবুলবোৰেও হাজাৰ হাজাৰ লোকক মোহিত কৰিব ।
সমিতিখনে ব্যাখ্যা কৰা অনুসৰি ৰাৱণ দাহন "কেৱল দুষ্টক দমন কৰাৰ প্ৰতীকে নহয়, ই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ এক সুযোগো ।" অনুষ্ঠানটোৰ অধ্যক্ষই কয় যে মুছলমান শিল্পীসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই উৎসৱবোৰ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে ।
তেওঁ কয়, "আমাৰ লক্ষ্য সমাজত প্ৰেম আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বিয়পাই দিয়া । ৰাৱণ দহন অৰ্থপূৰ্ণ হ'ব যদিহে আমি ইয়াৰ লগতে ঘৃণা আৰু বৈষম্যও জ্বলোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পাৰিম ।"
অটল দৃঢ় বিশ্বাসেৰে মুছলমান শিল্পীসকলে পুনৰ কয়, "আমাৰ কেতিয়াও এই চিন্তা অহা নাই যে এইটো হিন্দু উৎসৱ, আমি ইয়াত কাম কৰা উচিত নহয় । আমি সকলোৱে ভাৰতীয় আৰু এইটোৱেই আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিচয় ।"
হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ বাবে এক নিৰাপদ আৰু মসৃণ অনুষ্ঠান নিশ্চিত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা আৰু যান-বাহন ব্যৱস্থাপনাৰ ব্যাপক ব্যৱস্থা কৰিছে । আয়োজক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সকলো নাগৰিককে ৰাৱণ দহনৰ সাক্ষী হ'বলৈ আমন্ত্ৰণ জনাছে ।