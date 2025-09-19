১০ বছৰেই ৮০ প্ৰকাৰৰ গছৰ পাত খাই জীয়াই থকা এজন যুৱক

১০ বছৰেই ৮০ প্ৰকাৰৰ গছৰ পাত খাই জীয়াই থকা এজন যুৱক
বান্দৰ আৰু ছাগলীয়ে স্পৰ্শ নকৰা তিতা পাতো চোবাই খোৱা এজন যুৱক ।
Published : September 19, 2025 at 7:29 PM IST
বেলগাভী: এজন যুৱকৰ খাদ্য়ৰ বিষয়ে জানিলে আপুনিও আচৰিত নহৈ নোৱাৰে । এই যুৱকজনৰ একমাত্ৰ খাদ্য় গছৰ সেউজীয়া পাত । বিগত ১০ বছৰ ধৰি যুৱকজনে কেৱল গছৰ পাত খায়েই জীয়াই আছে । ৩৪ বছৰীয়া যুৱকজনৰ প্ৰিয় খাদ্য় হৈছে গছৰ পাতৰ লগতে জংঘলৰ মাজৰ বোৱতী পানী ।
আদিম মানৱে হাবিত বসবাস কৰি গছৰ পাত আদি খাদ্য় হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল । এই বিষয়ে পঢ়িবলৈ পোৱা যায় । পিছে আধুনিক যুগতো এজন যুৱকে এখন ঘন জংঘলত অকলে বাস কৰি আছে য'ত মানুহ দেখা পোৱা নাযায় । যান-বাহনৰ শব্দও শুনা নাযায় । পাহাৰৰ ঘন জংঘলেই হৈ পৰিছে আপোন ঘৰ । এই যুৱকজনে গ্ৰহণ কৰা খাদ্য় আৰু হজম প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কেও বিস্ময় মানিছে সকলোৱে ।
এই যুৱকজনে ৮০ প্ৰকাৰৰ গছৰ পাত খাই জীয়াই আছে । আনকি বান্দৰ আৰু ছাগলীয়ে স্পৰ্শ নকৰা তিতা পাতো তেওঁ চোবাই খায় । বৈ যোৱা পানী খাই তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰে । তেওঁৰ আছে এটি সুঠাম দেহ । দৈনিক যোগাসন কৰি তেওঁ 'ছিক্স পেক বডি'ৰ অধিকাৰী হৈছে । ৩৪ বছৰীয়া বুদান মল্লিক হোছামানীৰ জীৱনশৈলী আৰু খাদ্যাভ্যাসে এতিয়া চিকিৎসা জগতখনকো আচৰিত কৰি তুলিছে । মাতৃৰ দৰে হাবিত বাস কৰা যুৱকজনক লগ পাইছিল ইটিভি ভাৰতৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে ।
সাধাৰণতে ছাৱাদত্তী মহানগৰৰ উগ্ৰগোলা গাঁৱৰ বুদানে মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ আগ্ৰহী নহয় যদিও তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ লগত জড়িত সবিশেষ জনালে ইটিভি ভাৰতক । বিগত ১০ বছৰ ধৰি হেগ্গোলা (ছিদ্দানকল্লা) নামৰ এখন পাহাৰত এটি ঘৰ সাজি বাস কৰি আছে । এই যুৱকজনে নিয়মীয়াকৈ যোগাসনো কৰে ।
বুদানৰ দৈনন্দিন ৰুটিন কেনে?
তেওঁ দৈনন্দিন ৰুটিনৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "মই নিশা ১১ বজাত শুবলৈ যাওঁ । মই নিশা ২ বা ৩ বজাত উঠো আৰু এঘণ্টা যোগাসন কৰো । তাৰ পাছত মই দুই প্লেট গছৰ পাত খাওঁ আৰু পাহাৰৰ বোৱতী পানী সেৱন কৰো । তাৰ পিছত মই স্নান কৰো আৰু অলপ বিশ্ৰাম লওঁ । আবেলি মই পুনৰ সেউজী পাত খাওঁ । মই নিশা ৮ বজাত এঘণ্টা যোগাসন কৰো । তাৰ পাছত মই গছৰ পাত ছিঙি আনি খাওঁ । কেতিয়াবা মই মছলা নথকা ভাত খাওঁ । মই দিনে মাথোঁ চাৰে চাৰি ঘণ্টা শো ।"
বুদান মল্লিক হোছামানী কৰ্ণাটকৰ বেলাগাৱী জিলাৰ সাৱঠী তালুকাৰ উগাৰগোলৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা । দেউতাকৰ নাম মল্লিক আৰু মাকৰ নাম মাবুবি । তেওঁ কয়, "মোৰ দেউতা মল্লিকৰ মৃত্যু হৈছে। মোৰ মা মাবুব মোৰ ভাইটিৰ লগত বেংগালুৰুত থাকে। মই ডাঙৰ ল'ৰা । মোৰ দুই ভাইৰ নাম চান্দ হুছেইন আৰু ৰিয়াজ। মোৰ একমাত্ৰ ভনীৰ বিয়া হৈছে । মই আজীৱন অবিবাহিত হৈ থাকিব বিচাৰো । সেয়েহে বিয়া মোৰ বাবে কোনো সমস্যা নহয় ।"
"কোলাহল, বিশৃংখলতা, বহুত মানুহৰ গতিবিধি সহ্য কৰিব নোৱাৰো । মানুহৰ লগত বেছি কথা নকও । হেগ্গল (সিদ্ধনকোল্লা) মোৰ ঘৰ । ইয়াৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ মোৰ স্বৰ্গ । মোৰ কাম হ'ল ইয়াক ৰক্ষা কৰা । মোৰ কোনো ভয় নাই । মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই ।" বুদানে এইদৰে কয় ।
বুদান শৈশৱত শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নাছিল । সেয়েহে তেওঁ নিতৌ স্কুললৈ যোৱা নাছিল । কোনো কথা নাভাবি তেওঁ অকলে গাঁৱত ঘূৰি ফুৰিছিল । এইদৰে নিসংগতা তেওঁৰ বন্ধু হৈ পৰিল । বুদানে অকলশৰীয়া হৈ শান্তি অনুভৱ কৰিলে । অৱশ্যে তেতিয়ালৈকে আমাৰ সকলোৰে দৰে তেওঁ প্ৰতিদিনে ভাত, ৰুটি , মাংস আদি পুষ্টিকৰ খাদ্য খাইছিল । পিছত তেওঁ গৰুড় পুৰাণ আৰু শিৱ পুৰাণ পাঠ কৰে । যোগাসন শিকিলে ।
ঠিক ১০ বছৰ আগতে (২৪ বছৰ বয়সত) তেওঁ নিজৰ গৃহ চহৰ এৰি প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ ডাম্মুৰ চহৰৰ বাহিৰত অৱস্থিত হেগ্গল (সিদ্ধনকোল্লা) পাহাৰলৈ যায় । তাতে সৰু ঘৰ এটা সাজি অকলে থাকিবলৈ ধৰিলে । উত্তৰ কৰ্ণাটক অঞ্চলৰ ভক্তসকলে অতিশয় শ্ৰদ্ধা কৰা দেৱী য়েল্লাম্মা এই পাহাৰত অৱস্থিত ।
বুদানৰ খাদ্যাভ্যাস আচৰিত !
বুদানৰ সৈতে কথা পতাৰ অন্তত ইটিভি ভাৰতে বেলগাঁও জিলাৰ কৰ্ণাটক লিবাৰেল এডুকেশ্য়ন ছ’চাইটিৰ বিএমকে আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শৰীৰবিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী ডাঃ মহন্তেশ ৰামান্নাবৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । ডাঃ মহন্তেশ ৰামান্নাবৰক অকলে হাবিত বাস কৰা আৰু ৮০ প্ৰকাৰতকৈও অধিক পাত খোৱা বুদানৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল ।
ইয়াৰ পিচতেই তেওঁ কয়, "ভগৱানে সকলো ধৰণৰ পাত খাবলৈ আৰু হজম কৰাৰ শক্তি কেৱল জীৱ-জন্তু আৰু চৰাইকহে দিছে । বুদানে ৮০ প্ৰকাৰতকৈও অধিক পাত খোৱাটো চিকিৎসা জগতৰ বাবে আচৰিত কথা । তেওঁৰ ওপৰত বৈজ্ঞানিক গৱেষণা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । আমি তেওঁৰ বিৰল শক্তিক বিশ্ববাসীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত । হেগ্গল (সিদ্ধনকোল্লা) পাহাৰত বহুতো ঔষধি উদ্ভিদ আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা আয়ুৰ্বেদিক বনৌষধিৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাত অধিক নতুন তথ্য ওলাব ।"