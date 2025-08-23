ETV Bharat / bharat

বনাঞ্চলৰ সীমা চিহ্নিত কৰিবলৈ ব্য়ৱহাৰ কৰা ৭ হাজাৰৰো অধিক স্তম্ভ অন্তৰ্ধান হ'ল কেনেকৈ ? - MUSSOORIE FOREST DIVISION AREA

২০২৩ চনতেই সীমা স্তম্ভ অন্তৰ্ধানৰ প্ৰতিবেদন মুছৌৰী বন বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছিল যদিও আজিলৈকে নহ'ল তদন্ত ।

More than 7 thousand boundary pillars are missing from Mussoorie forest division area
উত্তৰাখণ্ডৰ মুছৌৰী বন সংমণ্ডলত অন্তৰ্ধান ৭ হাজাৰৰো অধিক সীমা স্তম্ভ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 23, 2025 at 8:02 AM IST

ডেৰাডুন : উত্তৰাখণ্ডৰ মুছৌৰী বন সংমণ্ডলত সংঘটিত হৈছে এক আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা । বনাঞ্চলৰ সীমা চিহ্নিত কৰাৰ বাবে ব্য়ৱহাৰ কৰা ৭ হাজাৰৰো অধিক স্তম্ভ অন্তৰ্ধান হৈছে এই সংমণ্ডল এলেকাত । আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ’ল বিভাগটোৱে এই বিষয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অৱগত হৈ থকাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।

মুখ্য বন সংৰক্ষক (চিচিএফ)ৰ কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ মুখ্য সংৰক্ষক সঞ্জীৱ চতুৰ্বেদীয়ে এই তথ্য মুখ্য বন সংৰক্ষকক এখন পত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰি বিষয়টোত এছআইটি অথবা চিবিআইৰ তদন্ত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । ইয়াৰ পিচতো বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্য়ৱস্থা লোৱা নাই ।

উল্লেখ্য় যে, উত্তৰাখণ্ডৰ বনাঞ্চলত বেদখলৰ বহুতো ঘটনাই সঘনাই পোহৰলৈ আহি আছে । অৱশ্যে এনে গোচৰত চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী জনাই আহিছে যদিও ইয়াৰ পিছতো ইটোৰ পিছত সিটোকৈ গোচৰ পোহৰলৈ আহি থকাত লাজত পৰিছে চৰকাৰ । ইয়াৰ মাজতেই এটা ডাঙৰ খবৰ ওলাইছে যে মুছৌৰী বন সংমণ্ডলৰ পৰা ৭৩৭৫টা সীমা স্তম্ভ অন্তৰ্ধান হৈছে ।

ইপিনে, ২০২৩ চনতেই বৃহৎ সংখ্যক সীমা স্তম্ভ অন্তৰ্ধানৰ সৈতে জড়িত এখন প্ৰতিবেদন মুছৌৰী বন বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছিল । এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভদ্ৰিগড়াৰ পৰা ৬২টা, জৌনপুৰৰ পৰা ৯৪৪টা স্তম্ভ, দেৱালছাৰীৰ ২৯৬টা, কেম্পটিৰ ২১৮টা , মুছৌৰী অঞ্চলৰ ৪১৩৩টা আৰু ৰায়পুৰ অঞ্চলৰ ১৭২২টা স্তম্ভ অন্তৰ্ধান হৈছে। বিষয়টোৰ গুৰুত্ব বুজি বন কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ মুখ্য সংৰক্ষক সঞ্জীৱ চতুৰ্বেদীয়ে এই বিষয়ে বন মুখ্য কাৰ্যালয়ক অৱগত কৰিছিল। ইয়াৰ পিচতো এতিয়ালৈকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ।

আনহাতে, সীমা স্তম্ভ আঁতৰাই বনাঞ্চলত বেদখল কৰা হ’ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । অৱশ্যে ইয়াৰ স্পষ্ট স্থিতি তদন্তৰ অন্ততহে জানিব পৰা যাব আৰু সেইবাবেই আই এফ এছৰ বিষয়া সঞ্জীৱ চতুৰ্বেদীয়েও আদালতৰ তত্বাৱধানত এছ আই টিৰ তদন্ত বা চি বি আইৰ তদন্ত চলোৱাৰ বিষয়ে নিজৰ পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে ।

বিশেষ কথাটো হ’ল এই পত্ৰখনত বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ গোপন বুজাবুজিৰ লগতে উচ্চ ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ষড়যন্ত্ৰৰ অধীনত সীমান্তৰ স্তম্ভবোৰ নোহোৱা কৰি বনাঞ্চলৰ ভূমিত বৃহৎ পৰিসৰৰ বেদখল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

স্পষ্টভাৱে এই গোচৰটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এই অঞ্চলত কাম কৰা সকলো বিষয়া-কৰ্মচাৰী এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত । বহু আই এফ এছ বিষয়াই মাছৌৰী বন বিভাগত ডি এফ অ’ হিচাপে কাম কৰি আহিছে, যাৰ কাৰ্যকালৰ তদন্ত নিশ্চিত ।

আনহাতে বনাঞ্চলৰ ডিজিটেলাইজেচন সন্দৰ্ভতো ধাৰাবাহিক আলোচনা চলি আছে । এই ব্য়ৱস্থাৰ পিছত বন বিভাগৰ সীমা স্তম্ভ আঁতৰাই বেদখল কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰতিহত কৰিব পৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ৭০০০ৰো অধিক সীমাৰ স্তম্ভ আঁতৰোৱা আৰু পৰৱৰ্তী বেদখলৰ এই ডাঙৰ গোচৰটো উপগ্ৰহৰ ছবিৰ জৰিয়তে উন্মোচন কৰিব পৰা যায় । কেৱল এয়াই নহয়, কাৰ কাৰ্যকালত এই বেদখল সংঘটিত হৈছিল সেই বিষয়েও জৰিয়তেও চিনাক্ত কৰাটো সম্ভৱ হ'ব ।

আনহাতে, আই এফ এছৰ বিষয়া সঞ্জীৱ চতুৰ্বেদীয়েও বিষয়াসকলৰ সম্পত্তিৰ তদন্ত কৰিবলৈ কৈছে যাতে অবৈধ কামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা বিষয়াসকলক চিনাক্ত কৰাটো সম্ভৱ হয় ।

