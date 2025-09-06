এটা মন্দিৰৰ পুথিভঁৰালে বহু যুৱক-যুৱতীৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে
এটা পুথিভঁৰালে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা যুৱক-যুৱতীৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মুনিছ টুৰানৰ এক প্ৰতিবেদন...
Published : September 6, 2025 at 8:43 PM IST
কৈথাল (হাৰিয়ানা): এখন গাঁও আৰু এটা পুথিভঁৰাল । গাঁওখনৰ পুথিভঁৰালটোৱে গঢ়িছে ভৱিষতৰ সপোন । গাঁওখন আছে হাৰিয়ানাৰ বাদশিক্ৰী কলনত । গুৰু ৰবিদাস মন্দিৰ কমপ্লেক্সত অৱস্থিত বাদশিক্ৰী কলনত । গাঁৱৰ ৰাইজৰ মতে, পুথিভঁৰালটোৱে এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰজন্মৰ ভাগ্য সলনি কৰাত সহায় কৰিছে, ইতিমধ্যে চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে বহুজন ।
শ্বহীদ কেপ্টেইন পুনম ৰাণীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই পুথিভঁৰালটোৱে অধ্যয়নৰ বাবে এক উত্তম স্থান বুলি প্ৰমাণিত হৈছে, বিশেষকৈ চৰকাৰী খণ্ডত চাকৰি কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে । গাঁৱৰ মানুহে কোৱাৰ দৰে এসময়ত গাঁওখনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা তেনেই নগন্য হৈছিল যদিও আজিৰ সময়ত ৬৪ জনতকৈ অধিক লোকে চৰকাৰী পদ দখল কৰিছে ।
২০১২ চনত গুৰুদেৱ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে ড০ বি আৰ আম্বেদকাৰ যুৱ মঞ্চৰ তত্বাৱধানত এই পুথিভঁৰালটোৰ আৰম্ভণি আছিল । সমৰ্থনৰ অভাৱত এবছৰৰ বাবে বন্ধ হ’বলগীয়া হৈছিল যদিও সকলোৱে একত্ৰিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ মুকলি হয় । আজিৰ সময়ত ইয়াত দুটা সুবিধা আছে, ল’ৰাৰ বাবে এটা পুথিভঁৰাল আৰু ছোৱালীৰ বাবে এটা সুকীয়া অট্টালিকা, যাৰ ফলত মহিলাসকলে গভীৰ নিশালৈকে পঢ়িব পাৰে ।
গুৰুদেৱে কয়, ‘‘যেতিয়া আমি পুথিভঁৰালটো আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া আমি নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছিলো যে গাঁৱৰ কোনো শিশুৱেই যাতে নিৰক্ষৰ হৈ নাথাকে । দাৰিদ্ৰতা আৰু হতাশাৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা যে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় আহিলা সেই কথাও আমি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছিলো ।‘‘
পুথিভঁৰালটোত এ চি, ৱাই-ফাই, চিচি টিভি, বিনামূলীয়া বহী, কলম, চাহ আৰু ঠাণ্ডা খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা আছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ লগত একো লৈ নগলেও হয় । কাৰণ তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই সুবিধাসমূহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, “তেওঁলোকে মাত্ৰ নিজৰ সপোন লৈ ইয়ালৈ অহাটো প্ৰয়োজন । আমি আন প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ চোৱাচিতা কৰো ।”
জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এজন চাকৰিৰ আকাংক্ষী সুখবিন্দৰে কয়, “মই দৈনিক ইয়ালৈ আহো চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ । মোৰ ভাইটিয়ে সফলতা অৰ্জন কৰি হাৰিয়ানা পুলিচত চাকৰি পালে । তেওঁ ইয়ালৈ নিয়মীয়া আহিছিল । কাৰণ ইয়াত উপলব্ধ সা-সুবিধাই সময় আৰু ধন ৰাহি কৰিছিল । পুথিভঁৰাল নহ’লে মই পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ কৈথল চহৰলৈ যাবলগীয়া হ’লহেঁতেন ।”
লাইব্ৰেৰীৰ দুজন ছাত্ৰই UPSC উৰ্ত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে আন তিনিগৰাকীয়ে প্ৰিলিম ক্লিয়াৰ কৰিছে । আৰক্ষী, শিক্ষা, প্ৰশাসন সেৱাত যোগদান কৰিছে একাংশই । ইয়াত প্ৰায়ে এটা ৰীতি-নীতি আছে । যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সফল হয়, তেওঁলোকে পুথিভঁৰালত অধ্যয়ন কৰা আনক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সহায় কৰে । যেতিয়া তেওঁলোক ছুটীত উভতি আহে ।
পুথিভঁৰালটো পৰিচালনা কৰা মনীষে কয়, "মোৰ ভাইটিয়ে ২০১৭ চনত আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰিছিল । কিন্তু তেওঁ ঘৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়াই সময় পাই আনসকলক সহায় কৰে । এই পথ প্ৰদৰ্শন কৰা ব্যক্তিসকলে যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰতি বছৰে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ আৰু ভাল ফলাফল লাভ কৰাত সহায় কৰি আছে ।"
কেপ্টেইন পুনম ৰাণীৰ নামত থকা সুকীয়া ছোৱালী পুথিভঁৰালটোও ছোৱালীৰ বাবে এক অতিৰিক্ত সুবিধা । ছোৱালী ছাত্ৰীসকলে কয়, "ছোৱালীৰ বাবে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ আন চহৰলৈ ওলাই যোৱাটো অতি কঠিন । কিন্তু ইয়াত আমি নিৰাপদ অনুভৱ কৰোঁ আৰু গভীৰ নিশালৈকে পঢ়িব পাৰো ।"
আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ লোকৰ বাবে পুথিভঁৰালটো এক জীৱনৰেখাৰ দৰে । বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই ৰবিয়ে কয়, “পৰিয়ালৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই কেতিয়াও গাঁৱৰ বাহিৰলৈ গৈ পঢ়া-শুনা কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন ।”
বাদশিকৰী কালানৰ সফলতাৰ পিছত সমগ্ৰ হাৰিয়ানাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও একেধৰণৰ পদক্ষেপ অনুকৰণ কৰিছে । আম্বেদকাৰ যুৱ মঞ্চই ৫০খনতকৈও অধিক গাঁৱত একেধৰণৰ পুথিভঁৰালৰ সুবিধাও দিছে যিয়ে হাজাৰ হাজাৰ শিশুৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
সংস্থাটোৰ সদস্য কুলদীপে পুথিভঁৰালসমূহে কেনেকৈ জীৱন সলনি কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে কয়, “পুথিভঁৰালটোৱে আত্মনিৰ্ভৰশীল, শিক্ষিত আৰু সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ নাগৰিক গঢ়ি তুলিছে ।”