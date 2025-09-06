ETV Bharat / bharat

এটা মন্দিৰৰ পুথিভঁৰালে বহু যুৱক-যুৱতীৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে

এটা পুথিভঁৰালে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা যুৱক-যুৱতীৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । মুনিছ টুৰানৰ এক প্ৰতিবেদন...

Mission Government Jobs
ভৱিষ্যত গঢ়া এটা পুথিভঁৰাল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2025 at 8:43 PM IST

4 Min Read

কৈথাল (হাৰিয়ানা): এখন গাঁও আৰু এটা পুথিভঁৰাল । গাঁওখনৰ পুথিভঁৰালটোৱে গঢ়িছে ভৱিষতৰ সপোন । গাঁওখন আছে হাৰিয়ানাৰ বাদশিক্ৰী কলনত । গুৰু ৰবিদাস মন্দিৰ কমপ্লেক্সত অৱস্থিত বাদশিক্ৰী কলনত । গাঁৱৰ ৰাইজৰ মতে, পুথিভঁৰালটোৱে এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰজন্মৰ ভাগ্য সলনি কৰাত সহায় কৰিছে, ইতিমধ্যে চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে বহুজন ।

শ্বহীদ কেপ্টেইন পুনম ৰাণীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই পুথিভঁৰালটোৱে অধ্যয়নৰ বাবে এক উত্তম স্থান বুলি প্ৰমাণিত হৈছে, বিশেষকৈ চৰকাৰী খণ্ডত চাকৰি কৰিব বিচৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলৰ বাবে । গাঁৱৰ মানুহে কোৱাৰ দৰে এসময়ত গাঁওখনত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা তেনেই নগন্য হৈছিল যদিও আজিৰ সময়ত ৬৪ জনতকৈ অধিক লোকে চৰকাৰী পদ দখল কৰিছে ।

২০১২ চনত গুৰুদেৱ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে ড০ বি আৰ আম্বেদকাৰ যুৱ মঞ্চৰ তত্বাৱধানত এই পুথিভঁৰালটোৰ আৰম্ভণি আছিল । সমৰ্থনৰ অভাৱত এবছৰৰ বাবে বন্ধ হ’বলগীয়া হৈছিল যদিও সকলোৱে একত্ৰিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ মুকলি হয় । আজিৰ সময়ত ইয়াত দুটা সুবিধা আছে, ল’ৰাৰ বাবে এটা পুথিভঁৰাল আৰু ছোৱালীৰ বাবে এটা সুকীয়া অট্টালিকা, যাৰ ফলত মহিলাসকলে গভীৰ নিশালৈকে পঢ়িব পাৰে ।

Mission Government Jobs
পুথিভঁৰালত পঢ়ি সপোন পূৰণৰ যুঁজত বৰ্তি (ETV Bharat)

গুৰুদেৱে কয়, ‘‘যেতিয়া আমি পুথিভঁৰালটো আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া আমি নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছিলো যে গাঁৱৰ কোনো শিশুৱেই যাতে নিৰক্ষৰ হৈ নাথাকে । দাৰিদ্ৰতা আৰু হতাশাৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা যে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় আহিলা সেই কথাও আমি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছিলো ।‘‘

পুথিভঁৰালটোত এ চি, ৱাই-ফাই, চিচি টিভি, বিনামূলীয়া বহী, কলম, চাহ আৰু ঠাণ্ডা খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা আছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ লগত একো লৈ নগলেও হয় । কাৰণ তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই সুবিধাসমূহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, “তেওঁলোকে মাত্ৰ নিজৰ সপোন লৈ ইয়ালৈ অহাটো প্ৰয়োজন । আমি আন প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ চোৱাচিতা কৰো ।”

Mission Government Jobs
পুথিভঁৰালত পঢ়ি সপোন পূৰণৰ যুঁজত বৰ্তি যুৱতীসকল (ETV Bharat)

জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এজন চাকৰিৰ আকাংক্ষী সুখবিন্দৰে কয়, “মই দৈনিক ইয়ালৈ আহো চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ । মোৰ ভাইটিয়ে সফলতা অৰ্জন কৰি হাৰিয়ানা পুলিচত চাকৰি পালে । তেওঁ ইয়ালৈ নিয়মীয়া আহিছিল । কাৰণ ইয়াত উপলব্ধ সা-সুবিধাই সময় আৰু ধন ৰাহি কৰিছিল । পুথিভঁৰাল নহ’লে মই পঢ়া-শুনা কৰিবলৈ কৈথল চহৰলৈ যাবলগীয়া হ’লহেঁতেন ।”

লাইব্ৰেৰীৰ দুজন ছাত্ৰই UPSC উৰ্ত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে আন তিনিগৰাকীয়ে প্ৰিলিম ক্লিয়াৰ কৰিছে । আৰক্ষী, শিক্ষা, প্ৰশাসন সেৱাত যোগদান কৰিছে একাংশই । ইয়াত প্ৰায়ে এটা ৰীতি-নীতি আছে । যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সফল হয়, তেওঁলোকে পুথিভঁৰালত অধ্যয়ন কৰা আনক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সহায় কৰে । যেতিয়া তেওঁলোক ছুটীত উভতি আহে ।

পুথিভঁৰালটো পৰিচালনা কৰা মনীষে কয়, "মোৰ ভাইটিয়ে ২০১৭ চনত আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰিছিল । কিন্তু তেওঁ ঘৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়াই সময় পাই আনসকলক সহায় কৰে । এই পথ প্ৰদৰ্শন কৰা ব্যক্তিসকলে যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰতি বছৰে ভালদৰে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ আৰু ভাল ফলাফল লাভ কৰাত সহায় কৰি আছে ।"

Mission Government Jobs
পুথিভঁৰালত পঢ়ি সপোন পূৰণৰ যুঁজত বৰ্তি থকা যুৱকসকল (ETV Bharat)

কেপ্টেইন পুনম ৰাণীৰ নামত থকা সুকীয়া ছোৱালী পুথিভঁৰালটোও ছোৱালীৰ বাবে এক অতিৰিক্ত সুবিধা । ছোৱালী ছাত্ৰীসকলে কয়, "ছোৱালীৰ বাবে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ আন চহৰলৈ ওলাই যোৱাটো অতি কঠিন । কিন্তু ইয়াত আমি নিৰাপদ অনুভৱ কৰোঁ আৰু গভীৰ নিশালৈকে পঢ়িব পাৰো ।"

আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ লোকৰ বাবে পুথিভঁৰালটো এক জীৱনৰেখাৰ দৰে । বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই ৰবিয়ে কয়, “পৰিয়ালৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই কেতিয়াও গাঁৱৰ বাহিৰলৈ গৈ পঢ়া-শুনা কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন ।”

Mission Government Jobs
পুথিভঁৰালত পঢ়ি সপোন পূৰণৰ যুঁজত বৰ্তি থকা যুৱতীসকল (ETV Bharat)

বাদশিকৰী কালানৰ সফলতাৰ পিছত সমগ্ৰ হাৰিয়ানাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহেও একেধৰণৰ পদক্ষেপ অনুকৰণ কৰিছে । আম্বেদকাৰ যুৱ মঞ্চই ৫০খনতকৈও অধিক গাঁৱত একেধৰণৰ পুথিভঁৰালৰ সুবিধাও দিছে যিয়ে হাজাৰ হাজাৰ শিশুৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।

সংস্থাটোৰ সদস্য কুলদীপে পুথিভঁৰালসমূহে কেনেকৈ জীৱন সলনি কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে কয়, “পুথিভঁৰালটোৱে আত্মনিৰ্ভৰশীল, শিক্ষিত আৰু সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ নাগৰিক গঢ়ি তুলিছে ।”

লগতে পঢ়ক : গণপতি মছজিদ ! একতা-ভাতৃত্ববোধৰ বাৰ্তা বিলাই ৪৫ বছৰে এটা মছজিদত চলি আহিছে গণেশ পূজা

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANA EDUCATION SCENECAPTAIN POONAM RANI LIBRARY HARYANAHARYANA LIBRARY HELPS JOB ASPIRANTSইটিভি ভাৰত অসমMISSION GOVERNMENT JOBS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.