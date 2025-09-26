৬০ বছৰীয়া সেৱাৰ অন্তত আজি অৱসৰ ল’লে মিগ-২১-এ, বিদায় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ ৰাজনাথ সিঙৰ
১৯৬৩ চনত ভাৰতীয় বায়ুসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল MiG-21 বিমান ৷ আজি MiG-21ৰ শেষৰটো দিন ৷ এই সন্দৰ্ভত কি ক’লে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
Published : September 26, 2025 at 10:35 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 1:06 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰায় ৬০ বছৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পাছত আজি অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে অৱসৰ ল’লে মিগ-২১-এ (MiG-21) । তথ্য অনুসৰি, চণ্ডীগড়ত মিগ-২১ বিমানখনৰ বিদায়ী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো উপস্থিত থাকে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়া X-ত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছে, "আজি ২৬ ছেপ্টেম্বৰ, মই চণ্ডীগড়ত থাকিম । ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মিগ-২১ বিমানখনৰ ডিকমিছনিং অনুষ্ঠানত (Decommissioning ceremony) অংশগ্ৰহণ কৰিম । ইয়াৰ বাবে মই আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছো । ছয় দশক ধৰি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ অন্তত আজি আইকনিক মিগ-২১ বিমানখনে অৱসৰ ল'ব ।"
Today, 26th September, I shall be in Chandigarh. Shall attend the Decommissioning ceremony of IAF's MiG-21. Looking forward to it.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 26, 2025
চণ্ডীগড়ত আয়োজিত মিগ-২১ বিমানখনৰ বিদায়ী অনুষ্ঠান অংশলৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
#WATCH | Chandigarh: Defence Minister Rajnath Singh says, " mig 21 is not merely an aircraft, it is a testimony of india-russia relations." pic.twitter.com/zRsuTXS39w— ANI (@ANI) September 26, 2025
এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে, এই বিমানখনে এক অতুলনীয় সেৱাৰ অভিলেখ গঢ়ি থৈ গৈছে, যিয়ে আগন্তুক সময়ত সংযুক্ত হ’ব ধৰা যুঁজাৰু বিমানক এক গতি প্ৰদান কৰিব ৷
#WATCH | Chandigarh | Chief of Air Force, Air Chief Marshal AP Singh flew the last sortie of the MIG-21 as the aircraft fleet decommissions today.— ANI (@ANI) September 26, 2025
MiG-21s were inducted into the Indian Air Force in 1963, and will be decommissioned today after 63 years of service. pic.twitter.com/sSIXLfwmdc
১৯৬৩ চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা মিগ-২১ বিমানে প্ৰায় ছয় দশক ধৰি অবিৰতভাৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু ভাৰতৰ বায়ু শক্তিৰ মেৰুদণ্ড হৈ থিয় দি আহিছে । চণ্ডীগড়ত স্থাপন কৰা ইয়াৰ প্ৰথম স্ক্ৱাড্ৰন, ২৮ স্কোয়াড্ৰনক ভাৰতৰ প্ৰথম ছুপাৰছনিক যুদ্ধ বিমান হিচাপে "প্ৰথম ছুপাৰছনিক" বুলি উপনাম দিয়া হৈছিল ।
১৯৭১ চনত পাকিস্তানৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধকে ধৰি অসংখ্য অভিযানত মিগ-২১ বিমানে বহুল ভূমিকা পালন কৰিছে, য’ত ই নিজৰ যুদ্ধ ক্ষমতা প্ৰমাণ কৰিছিল । দশক দশক ধৰি ই যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলটক প্ৰশিক্ষণ দিছে, যাৰ বহুতেই ইয়াক প্ৰত্যাহ্বানমূলক আৰু পুৰস্কাৰজনক বুলি বিবেচনা কৰে ।
#WATCH | Chandigarh | The decommissioning ceremony of the Indian Air Force's MIG-21 fighter aircraft fleet is underway. pic.twitter.com/YTUGpRaLKW— ANI (@ANI) September 26, 2025
১৯৭১ চনৰ যুদ্ধত মিগ-২১ বিমানে ঢাকাত গৱৰ্ণৰৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ চলাই পাকিস্তানে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । এই বিমানখনে ১৯৭১ চনত F-104ৰ পৰা ২০১৯ চনত F-16লৈকে শত্ৰুৰ যুঁজাৰু বিমানৰ অসংখ্য বিমান নিক্ষেপ কৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ইতিহাসৰ অন্যতম যুদ্ধ পৰীক্ষিত জেট বিমান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
"ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ মেৰুদণ্ড" হিচাপে পৰিচিত মিগ-২১ কাৰ্গিল যুদ্ধতো নিয়োজিত হৈছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে চণ্ডীগড় এয়াৰ বেছত অৱসৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছ ৰিহাৰ্চেল অনুষ্ঠিত হয় । মিগ-২১ বিমানে চণ্ডীগড় এয়াৰ বেছৰ ওপৰেৰে উৰা মাৰি দৰ্শনীয় এৰ’বেটিকছ প্ৰদৰ্শন কৰে । বিমানখনে ডাৱৰ আৰু পেন্থাৰ গঠনত উৰি নিজৰ চঞ্চলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত বায়ুৰ মাজত জাগুয়াৰ এখনক বাধা দিছিল ।
#WATCH | Chandigarh | All airborne MIG-21 aircraft execute their final operational landing simultaneously.— ANI (@ANI) September 26, 2025
MiG-21s were inducted into the Indian Air Force in 1963, and will be decommissioned today after 63 years of service. pic.twitter.com/uDnMXpG0Rr
এই অনুষ্ঠানত এয়াৰ ৱাৰিয়ৰ্ছৰ ড্ৰিলৰ প্ৰদৰ্শন, সূৰ্য কিৰণ এৰ’বেটিক দলৰ এৰ’বেটিক প্ৰদৰ্শন, আকাশ গংগাৰ দলৰ পেৰা লেণ্ডিং প্ৰদৰ্শন আদিও অনুষ্ঠিত হয় । সম্পূৰ্ণ সাজ্জিত আখৰাৰ সামৰণিত আনুষ্ঠানিকভাৱে জলকামানৰ চেলুট দিয়া হৈছিল ।