স্কেম চে বাচো : ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে মেটাৰ অভিযান

নতুন দিল্লী : ভাৰত চৰকাৰৰ সহযোগত মেটাই অনলাইন কেলেংকাৰীৰ পৰা কেনেদৰে সুৰক্ষিত থাকিব লাগে সেই বিষয়ে জনসাধাৰণক শিক্ষিত কৰিবলৈ 'স্কেম চে বাচো' নামৰ এক সুৰক্ষা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।

মেটাই অনলাইন কেলেংকাৰীৰ পৰা কেনেদৰে সুৰক্ষিত থাকিব লাগে আৰু সুৰক্ষিত ডিজিটেল পদ্ধতিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে জনসাধাৰণক শিক্ষিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হিচাপে ইলেক্ট্ৰ'নিক্স আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয় (Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY), ভাৰতীয় চাইবাৰ ক্ৰিয়া সমন্বয় কেন্দ্ৰ (Indian Cybercrime Coordination Centre, I4C) আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ (Ministry of Information and Broadcasting, MIB) সহযোগত ইয়াৰ সুৰক্ষা অভিযান 'স্কেম চে বাচো' আৰম্ভ কৰিছে ।

দেশত কেলেংকাৰী আৰু চাইবাৰ জালিয়াতিৰ বৰ্ধিত ঘটনাৰ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ লক্ষ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মেটাই বৃহস্পতিবাৰে ৰাজধানীত এক মুকলি অনুষ্ঠানত ইয়াৰ দুমহীয়া অভিযান আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৯ টা ভাৰতীয় ভাষাত অনলাইন সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাক কেন্দ্ৰ কৰি এক সন্মিলিত ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা সজাগতা অভিযান, দূৰদৰ্শনত তথ্যপূৰ্ণ আলোচনা-চক্ৰ আৰু দেশজুৰি আইন প্ৰৱৰ্তনকাৰী বিষয়াসকলৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী ।

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰ অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰি মেটাই বলীউডৰ তাৰকা আয়ুষ্মান খুৰানাক লৈ এখন শৈক্ষিক চলচ্চিত্ৰও মুকলি কৰিছে । ইয়াত জনসাধাৰণে দৈনন্দিন জীৱনত আটাইতকৈ বেছি সচৰাচৰ সন্মুখীন হোৱা কেলেংকাৰীবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । লগতে জনসাধাৰণক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আৰু কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে ।

চলচ্চিত্ৰখনত ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ৱাটছএপত থকা বহুতো সুৰক্ষা সুবিধাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হৈছে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ অনলাইন সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে ।

মেটাৰ ইন-বিল্ট সামগ্ৰীৰ সুবিধা আৰু সুৰক্ষা সঁজুলি যেনে টু-ফেক্টৰ প্ৰমাণীকৰণ, ব্লক আৰু ৰিপ'ৰ্ট, ৱাটছএপৰ গ্ৰুপ গোপনীয়তা ছেটিংছে জনসাধাৰণক অনলাইন কেলেংকাৰী, প্ৰৱঞ্চনা আৰু একাউণ্টৰ আপোচমূলক ভাবুকিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষাৰে সজ্জিত কৰে ।