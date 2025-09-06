ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাকাণ্ড গোচৰৰ ৭৯০ পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা দাখিল মেঘালয় আৰক্ষীৰ

আৰক্ষীয়ে ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে সোনম ৰঘুবংশী, ৰাজ কুশৱাহা, বিশাল সিং চৌহান, আশীষ সিং ৰাজপুত আৰু আনন্দ কুৰ্মীৰ নাম উল্লেখ কৰিছে ।
Published : September 6, 2025 at 1:58 PM IST
শ্বিলং : ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে সোনম আৰু তেওঁৰ কথিত প্ৰেমিক ৰাজকে ধৰি পাঁচ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে সোহৰা মহকুমাৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আদালতত ৭৯০ পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে । আৰক্ষীয়ে ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে সোনম ৰঘুবংশী, ৰাজ কুশৱাহা, বিশাল সিং চৌহান, আশীষ সিং ৰাজপুত আৰু আনন্দ কুৰ্মীৰ নাম উল্লেখ কৰিছে । ইতিমধ্যে ৫ অভিযুক্ত আটাইকেইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আটাইকেইজন ন্যায়িক জিম্মাত আছে ।
আদালতত অভিযোগনামাৰ লগতে পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণ আৰু পৰিশিষ্টও আদালতত দাখিল কৰা হৈছে ৷ ইন্দোৰৰ পৰিবহণ ব্যৱসায়ী ৰাজা ৰঘুবংশীক ২৩ মে’ত হানিমুনৰ সময়ত হত্যা কৰা হৈছিল । আটাইকেইজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে বি এন এছৰ ১০৩ (১) (হত্যা), ২৩৮ (ক) (প্ৰমাণ নষ্ট কৰা), ৬১ (২) (অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰ) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
মেঘালয় আৰক্ষীৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে, "ইং ২১.০৫.২০২৫ তাৰিখে শ্ৰী ৰাজা ৰঘুবংশী আৰু তেওঁৰ পত্নী শ্ৰীমতী সোনম ৰঘুবংশী, ইন্দোৰ, মধ্যপ্ৰদেশে মধুচন্দ্ৰিকাৰ বাবে শিলচৰলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পিছত সোহৰালৈ আহিছিল ৷ ২৬.০৫.২০২৫ তাৰিখে দম্পতীটো সোহৰাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল ৷ সেই অনুসৰি যুটিটোক বিচাৰি উলিয়াবলৈ তৎক্ষণাত অনুসন্ধান অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল ৷"
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত আৰু কোৱা হৈছে, "সোহৰা আৰক্ষী, এছ অ' টি, এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ, ট্ৰেকিং গ্ৰুপ আৰু ওচৰৰ গাঁৱৰ স্থানীয় লোকে কেইবাদিনো ব্যাপক অনুসন্ধানৰ অন্তত ০২.০৬.২০২৫ তাৰিখে সোহৰাৰ ৱেই ছাউডঙৰ সমীপৰ আৰ্লিয়াং ৰিয়াট কুনংগ্ৰিম, উম্বলাইত এটা গভীৰ খাৱৈৰ পৰা এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে আৰু ইয়াক ৰাজা ৰাঘুবংশী (বাওঁফালে) বুলি চিনাক্ত কৰা হয় ৷ এই সন্দৰ্ভত বি এন এছ আইনৰ ধাৰা ১০৩(১)/২৩৮(এ)/৩০৯(৬)/৩(৬)ৰ অধীনত ০৭/২০২৫ নং গোচৰ সোহৰা থানাত পঞ্জীয়ন কৰা হয় ৷"
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত কোৱা হৈছে, "আজি সোহৰাৰ মহকুমা আদালতৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আদালতত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে পৰ্যাপ্ত বস্তুগত প্ৰমাণ আৰু সংলগ্ন নথি-পত্ৰৰ সৈতে ৭৯০ পৃষ্ঠাৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ৷" পত্নী সোনম ৰঘুবংশীৰ সৈতে মধুচন্দ্ৰিকাৰ বাবে মেঘালয়লৈ অহা ৰাজা ৰঘুবংশী যোৱা ২ জুনত সোহৰা (চেৰাপুঞ্জী)ৰ সমীপৰ উপত্যকাত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ৷ ইফালে কেইবাদিনো নিৰুদ্দেশ হৈ থকা সোনমক পিছত বাৰাণসী-গাজীপুৰ ঘাইপথৰ এখন ধাবাৰ সমীপত উদ্ধাৰ হয় ৷ মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ বাসিন্দা দম্পতীহালে মেঘালয়লৈ মধুচন্দ্ৰিকাৰ বাবে অহাৰ পাছত সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল ৷