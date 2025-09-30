দেশত প্ৰথম বহু ভাষিক টোল ফ্ৰী নম্বৰ আৰু ৱেবচাইট মুকলি
Published : September 30, 2025 at 10:24 AM IST
গুৱাহাটী: মেঘৰ দেশ মেঘালয়লৈ আহিব বিচৰা পৰ্যটকৰ বাবে সু-খবৰ । মেঘালয় চৰকাৰে পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহু ভাষিক টোল ফ্ৰী নম্বৰ আৰু ৱেবচাইট মুকলি কৰিছে ।
মেঘালয়লৈ আহিব বিচৰা পৰ্যটকসকলে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ যিকোনো তথ্যৰ বাবে হেল্পলাইন নম্বৰ 1800-599-2026 নম্বৰত যোগাযোগ কৰাৰ লগতে www.meghalayatourism.in ৱেবচাইটৰ যোগেদি বিচৰা সকলো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব । ইংৰাজী, হিন্দী, বাঙালী, অসমীয়া, খাছি, প্নাৰ(pnar) আৰু গাৰোকে ধৰি মুঠ সাতটা ভাষাতে এই টোল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব পৰ্যটকে ।
বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি সোমবাৰে শ্বিলঙত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই মুকলি কৰে হেল্পলাইন নম্বৰ, মেঘালয় পৰ্যটনৰ নতুন ৱেবচাইট । এই অনুষ্ঠানটোতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেঘালয় মুখ্য়মন্ত্ৰী হোমষ্টে আঁচনি (Chief Minister Meghalaya Homestay Mission Scheme) উদ্বোধন কৰে । এই নতুন ৱেবচাইট আৰু হেল্পলাইন জৰিয়তে পৰ্যটকে সকলো প্ৰয়োজনীয় তথ্য লাভ কৰিব ।
পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ্থে নিতৌ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ৮ বজালৈ এই হেল্পলাইন খোলা থাকিব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই মেঘালয়ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত বিগত ৭ বছৰ ধৰি কৰি অহা আন্তঃগাঠনি উন্নয়নৰ বিষয়ে বক্তব্য আগবঢ়াই কয়, "২০২৪ ত মেঘালয়লৈ অহা দেশীয় পৰ্যটকৰ সংখ্যা ১৬ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৩ ৰ তুলনাত দুই লাখ পৰ্যটক বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি ২০২৪ চনত বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা ২.৩ লাখ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই সংখ্যা ২০২৩ ত ২ লাখ আছিল ।"
৫০ হাজাৰ নতুন কৰ্ম সংস্থাপনৰ লক্ষ্য :
তেওঁ লগতে কয়, "অহা তিনি বছৰৰ ভিতৰত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ৫০ হাজাৰ নতুন কৰ্ম সংস্থাপনৰ লক্ষ্য লোৱা লৈছে । তদুপৰি ৩,৬২৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ বিকাশৰ বাবে ২১০টা নতুন প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছে । তদুপৰি কেন্দ্ৰৰ পৰা অতিৰিক্ত ভাৱে চহৰা (চেৰাপুঞ্জী) অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে ২৬০ কোটি টকা আৱণ্টন দিছে ।"
২০২৭ ত মেঘালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া :
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মেঘালয় হোমষ্টে মিছন আঁচনি সন্দৰ্ভত কয়, "চৰকাৰে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মেঘালয়ৰ বিভিন্ন স্থানত হোমষ্টে বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । এই আঁচনিৰ আধীনত যিসকলে হোমষ্টে নিৰ্মাণ কৰিব তেওঁলোকক ৭০% ৰাজসাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব । ২০২৭ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মেঘালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই সময়ত খেলুৱৈ সকলক ৰাখিবৰ বাবে বহু কোঠাৰ প্ৰয়োজন হ'ব । আমি গেম ভিলেজ নিৰ্মাণ নকৰি হোমষ্টে নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য লৈছো । কাৰণ খেল শেষ হোৱাৰ পাছতো হোমষ্টেবোৰৰ জৰিয়তে পৰ্যটকক সেৱা আগবঢ়াব পৰা যাব । "
মেঘালয়ত হ'ব ৮ খন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল :
তেওঁ লগতে কয়, "২০৩০ৰ ভিতৰত মেঘালয়ত ৮ খন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য ৰখা হৈছে । ইপিনে, ২০২৭ ৰ ভিতৰত দেশৰ বিভিন্ন মেট্ৰ' চহৰলৈ বাণিজ্য়িক বিমান মেঘালয়ৰ উমৰৈ বিমান বন্দৰৰ পৰা চলিব । ইয়ে মেঘালয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব ।"
এই অনুষ্ঠানটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামুহিক পৰ্যটন পৰিকাঠামো পৰিকল্পনা আঁচনিৰো উদ্বোধন কৰে ষ লগতে আউটলুক আলোচনীৰ ৰেচপনচিবল ট্য়ুৰিজম এৱাৰ্ড বিজয়ীসকলক প্ৰদান কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত মেঘালয়ৰ পৰ্যটন বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব ড৹ বিজয় কুমাৰৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।