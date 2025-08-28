কিষ্টৱাৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰৰ এটা আৱাসিক এলেকাত বুধবাৰে নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । অগ্নিকাণ্ডত কেইবাটাও বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । ইফালে ৭ গৰাকী লোকো আহত হয় । নিশা বহু পলমকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আহতসকলক ততালিকে চিকিৎসাৰ বাবে ওচৰৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
বিষয়াসকলৰ মতে বুধবাৰে কিষ্টৱাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৬ টা আৱাসিক ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু ৭ জন লোক আহত হয় । হাস্পতালৰ অধীক্ষক যুধবীৰ সিঙে জনোৱা মতে আহতসকলক জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । তাৰে ৪ জনৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু পিছত তেওঁলোকক চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডোডালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
Kishtwar, Jammu and Kashmir: Five residential houses caught fire in Uppar Astan. Seven people were injured and admitted to the District Hospital in Kishtwar for treatment pic.twitter.com/p3jGsWozdR— IANS (@ians_india) August 27, 2025
সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যুধবীৰ সিঙে কয়, "অগ্নিকাণ্ডত আহত ৭ জন লোকক কিষ্টৱাৰৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল । ইয়াৰে ৪ জন গুৰুতৰভাৱে আহত আছিল । সেয়ে তেওঁলোকক চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডোডালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"
কিষ্টৱাৰৰ বিধায়ক শগুন পৰিহাৰে এই ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । পৰিহাৰে কয়, "কিষ্টৱাৰত প্ৰায় ৬ টা ঘৰত জুই লগাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । প্ৰায় ৭ জন আহত লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বহু কষ্টৰ অন্তত এতিয়া জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।"
লগতে পঢ়ক :এটা খহি পৰিব ধৰা অট্টালিকা আৰু এক দুঃসাহসিক উদ্ধাৰ অভিযান; পঞ্জাবত সেনাৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰিল কেইবাজনৰো জীৱন - PUNJAB BUILDING COLLAPSE