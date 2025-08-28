ETV Bharat / bharat

কিষ্টৱাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড; আহত ৭ - KISHTWAR FIRE

অগ্নিকাণ্ডত ৬ টাকৈ ঘৰ জ্বৰি ছাৰখাৰ । আহত ৭ গৰাকী লোকক হাস্পতালত ভৰ্তি ।

Fire incident in Jammu Kashmir
কিষ্টৱাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 9:29 AM IST

কিষ্টৱাৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰৰ এটা আৱাসিক এলেকাত বুধবাৰে নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় । অগ্নিকাণ্ডত কেইবাটাও বাসগৃহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । ইফালে ৭ গৰাকী লোকো আহত হয় । নিশা বহু পলমকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আহতসকলক ততালিকে চিকিৎসাৰ বাবে ওচৰৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

বিষয়াসকলৰ মতে বুধবাৰে কিষ্টৱাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৬ টা আৱাসিক ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু ৭ জন লোক আহত হয় । হাস্পতালৰ অধীক্ষক যুধবীৰ সিঙে জনোৱা মতে আহতসকলক জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । তাৰে ৪ জনৰ অৱস্থা সংকটজনক আৰু পিছত তেওঁলোকক চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডোডালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যুধবীৰ সিঙে কয়, "অগ্নিকাণ্ডত আহত ৭ জন লোকক কিষ্টৱাৰৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল । ইয়াৰে ৪ জন গুৰুতৰভাৱে আহত আছিল । সেয়ে তেওঁলোকক চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডোডালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"

কিষ্টৱাৰৰ বিধায়ক শগুন পৰিহাৰে এই ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । পৰিহাৰে কয়, "কিষ্টৱাৰত প্ৰায় ৬ টা ঘৰত জুই লগাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা । প্ৰায় ৭ জন আহত লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বহু কষ্টৰ অন্তত এতিয়া জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।"

