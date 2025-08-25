বুলণ্ডশ্বাৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ): এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য ৷ সোমবাৰে পুৱতি নিশা এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকে তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা ট্ৰেক্টৰ-ট্ৰলীত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে ৷ ফলত ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । একে সময়তে ৫০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
সোমবাৰে পুৱতি নিশা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলণ্ডশ্বহৰত সংঘটিত হয় এই বৃহৎ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷ ৩৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৰ্ণিয়া অঞ্চলৰ ঘটাল গাঁৱৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷
এই ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পৰাৰ পাচতে ডি এম, এছ এছ পিকে ধৰি জিলাখনৰ বহু শীর্ষ বিষয়াই উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ দলটোৱে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । একে সময়তে মৃতকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ইফালে, এছ এছ পি দীনেশ কুমাৰ সিঙে জানিবলৈ দিয়া মতে, নিশা প্ৰায় ১:৩০ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ট্ৰলীখনত প্ৰায় ৬০-৬৫ জন লোকে যাত্ৰা কৰিছিল । আহত আটাইকেইজনৰ চিকিৎসা চলি আছে ।
- আহতসকলক এই চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসা কৰি আছে
আৰক্ষীয়ে আহতসকলক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে কৈলাশ খুৰ্জা, চি এইচ চি জাতীয় আৰু চি এইচ চি মুনি হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । ইয়াৰে গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অন্য হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
বৰ্তমান আলিগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ১০ জন, বুলন্দশহৰ জিলা চিকিৎসালয়ত ১০ জন আৰু আন ২৩ জন খুৰ্জাৰ কৈলাশ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । আহতসকলৰ ভিতৰত ২ জনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । জানিব পৰা মতে, ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ট্ৰাকখন ৷
- দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকসকল:
- ইউ বাবু (৪০ বছৰ)
- সোৰণ সিঙৰ পত্নী ৰামবেতী
- চান্দনী (১২)
- ঘনীৰাম (৪০ বছৰ)
- মোক্ষী (৪০ বছৰ)
- শিৱাংশ (৬ বছৰ)
- যোগেশ (৫০ বছৰ)
- বিনোদ (৪৫ বছৰ)
- আহতসকল :
এই দুৰ্ঘটনাত ৰঘুবীৰ, হৰিসিংহ, প্ৰিন্স, মূলচান্দ, দিব্য, শকুন্তলা, পাতিৰাম, মুস্কানকে ধৰি প্ৰায় ৫০ জন লোক আহত হয় । ইয়াৰে ৩৯ জন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে । আহত আটাইকেইজন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।