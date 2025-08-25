ETV Bharat / bharat

কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকে মহটিয়ালে তীৰ্থযাত্ৰী ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ-ট্ৰলীক; নিহত ৮, আহত ৫০ জনতকৈ অধিক - BIG ROAD ACCIDENT IN UP

বুলণ্ডশ্বহৰত সংঘটিত হৈছে এক বৃহৎ পথ দুৰ্ঘটনা ৷

Big road accident in UP
বুলণ্ডশ্বহৰৰ বৃহৎ পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 8:18 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 9:27 AM IST

বুলণ্ডশ্বাৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ): এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য ৷ সোমবাৰে পুৱতি নিশা এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকে তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা ট্ৰেক্টৰ-ট্ৰলীত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে ৷ ফলত ৮ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । একে সময়তে ৫০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

সোমবাৰে পুৱতি নিশা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলণ্ডশ্বহৰত সংঘটিত হয় এই বৃহৎ পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷ ৩৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ অৰ্ণিয়া অঞ্চলৰ ঘটাল গাঁৱৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ ৷

এই ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পৰাৰ পাচতে ডি এম, এছ এছ পিকে ধৰি জিলাখনৰ বহু শীর্ষ বিষয়াই উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ দলটোৱে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । একে সময়তে মৃতকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

ইফালে, এছ এছ পি দীনেশ কুমাৰ সিঙে জানিবলৈ দিয়া মতে, নিশা প্ৰায় ১:৩০ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ট্ৰলীখনত প্ৰায় ৬০-৬৫ জন লোকে যাত্ৰা কৰিছিল । আহত আটাইকেইজনৰ চিকিৎসা চলি আছে ।

  • আহতসকলক এই চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসা কৰি আছে

আৰক্ষীয়ে আহতসকলক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে কৈলাশ খুৰ্জা, চি এইচ চি জাতীয় আৰু চি এইচ চি মুনি হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । ইয়াৰে গুৰুতৰভাৱে আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অন্য হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

বৰ্তমান আলিগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ১০ জন, বুলন্দশহৰ জিলা চিকিৎসালয়ত ১০ জন আৰু আন ২৩ জন খুৰ্জাৰ কৈলাশ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । আহতসকলৰ ভিতৰত ২ জনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । জানিব পৰা মতে, ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ট্ৰাকখন ৷

  • দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকসকল:
  1. ইউ বাবু (৪০ বছৰ)
  2. সোৰণ সিঙৰ পত্নী ৰামবেতী
  3. চান্দনী (১২)
  4. ঘনীৰাম (৪০ বছৰ)
  5. মোক্ষী (৪০ বছৰ)
  6. শিৱাংশ (৬ বছৰ)
  7. যোগেশ (৫০ বছৰ)
  8. বিনোদ (৪৫ বছৰ)
  • আহতসকল :

এই দুৰ্ঘটনাত ৰঘুবীৰ, হৰিসিংহ, প্ৰিন্স, মূলচান্দ, দিব্য, শকুন্তলা, পাতিৰাম, মুস্কানকে ধৰি প্ৰায় ৫০ জন লোক আহত হয় । ইয়াৰে ৩৯ জন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে । আহত আটাইকেইজন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

