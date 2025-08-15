নতুন দিল্লী : শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাজধানী দিল্লীকে ধৰি এনচিআৰত নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণ দি আছে । ঠায়ে ঠায়ে জমা হৈছে পানী । ইয়াৰ মাজতে নিজামুদ্দিন অঞ্চলত সংঘটিত হয় এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনা ।
হুমায়ুনৰ সমাধিৰ পিছফালে অৱস্থিত ফতেহ শ্বাহৰ দৰগাহৰ দেৱাল আৰু ছাদৰ এটা অংশ হঠাতে ভাঙি যায় । সেই সময়ছোৱাত দৰগাহৰ ভিতৰত বহু লোক উপস্থিত আছিল, যিসকল লোক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যায় ।
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তথ্য অনুসৰি, ৩ গৰাকী মহিলা আৰু ২ জন পুৰুষৰ মৃত্যু হৈছে । ইতিমধ্যে মৃতলোককেইজনৰ পৰিচয়ও উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ধ্বংসাৱশেষৰ তলৰ পৰা বহু লোকক উলিয়াই অনা হৈছে । আহত লোকসকলক চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
#WATCH | Delhi | NDRF personnel conduct a search operation at Dargah Sharif Patte Shah, located near Humayun's Tomb, in the Nizamuddin area, following the collapse of the roof of a room in the dargah premises.— ANI (@ANI) August 15, 2025
Police and Fire Department personnel are also present.
So far, 11… pic.twitter.com/6oW3XjroAX
জানিব পৰা মতে, বিয়লি ৩:৫৫ বজাত আৰক্ষীৰ কণ্ট্ৰল ৰুমে এই ঘটনাৰ বিষয়ে তথ্য লাভ কৰে । তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে নিজামুদ্দিন থানাৰ এছ এইচ অ’ আৰু স্থানীয় আৰক্ষীৰ দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় ৷ লগে লগে উদ্ধাৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয় ।
কিছু সময়ৰ ভিতৰতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, এম্বুলেন্স আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (NDRF)ৰ দলো উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় । বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে অব্যাহত আছে উদ্ধাৰৰ কাম ।
দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, এতিয়ালৈকে ১১ জন লোকক ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আহতসকলক এইমছ ট্ৰমা চেণ্টাৰ আৰু লোক নায়ক হাস্পতালকে ধৰি বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । একাংশ আহতলোকক ওচৰৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা লোকৰ সঠিক সংখ্যাৰ আনুষ্ঠানিক তথ্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই । বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ধ্বংসাৱশেষ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই পেলোৱাৰ পিছত আৰু সকলো ভুক্তভোগীক নিৰাপদে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনাৰ পিছতহে ক্ষতিগ্ৰস্ত আৰু আহত লোকৰ সঠিক সংখ্যা জানিব পৰা যাব ।
আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনাটোত ভাঙি পৰা মছজিদৰ দেৱাল আৰু ছাদ হুমায়ুৰ সমাধিৰ অংশ নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে হুমায়ুৰ সমাধিৰ ছাইট ইনচাৰ্জ ৰোহিত কুমাৰে । এই গঠন ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপ (ASI)ৰ অধীনতো নাই । তেওঁ কয়, ''এই মছজিদটো হুমায়ুনৰ সমাধিৰ সীমাৰ ওচৰত অৱস্থিত, কিন্তু ইয়াৰ সৈতে স্থাপত্য বা প্ৰশাসনিকভাৱে সংযুক্ত নহয় ।''