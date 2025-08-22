ETV Bharat / bharat

গছত উঠি দেৱাল বগাই সংসদ ভৱনত সোমোৱাৰ চেষ্টা, ধৰি-বান্ধি লৈ গ'ল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে - PARLIAMENT SECURITY BREACH

শুকুৰবাৰৰ এই ঘটনাই ২০২৩ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত সংঘটিত আন এক নিৰাপত্তা উলংঘনৰ কথা সোঁৱৰাই দিছে ।

Parliament security breach
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 22, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read

নতুন দিল্লী: নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰে পৰিৱেষ্টিত সংসদ ভৱনত পুনৰ নিৰাপত্তা উলংঘনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ভংগ কৰি শুকুৰবাৰে পুৱা এজন লোকে সংসদৰ দেৱালত উঠে । অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ততালিকে তেওঁক ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

সূত্ৰই জনোৱা মতে, এতিয়াও চিনাক্ত নোহোৱা লোকজনে শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰায় ৬.৩০ বজাত গছত উঠি সীমাৰ দেৱাল বগাই সংসদ ভৱনৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে ।

চোৰাংচোৱা ব্যুৰ' (আই বি) আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ কোষকে ধৰি একাধিক কেন্দ্ৰীয় সংস্থাই লোকজনক বৰ্তমান জেৰা কৰি আছে । আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, লোকজনে গছজোপা ব্যৱহাৰ কৰি দেৱাল বগাই চৌহদটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল । সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে, "তাৰ পিছত তেওঁক ধৰি অধিক জেৰাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীক গতাই দিয়া হৈছে । তেওঁৰ উদ্দেশ্য কি আছিল সেয়া জানিবলৈ আই বি আৰু স্পেচিয়েল চেলৰ বিষয়াসকলে তেওঁক জেৰা কৰি আছে ।"

উল্লেখ্য যে এই ঘটনাই ২০২৩ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত সংঘটিত আন এক নিৰাপত্তা উলংঘনৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । সেইদিনা দৰ্শনাৰ্থীৰ গেলেৰীৰ পৰা লোকসভা কক্ষত জঁপিয়াই পৰি হালধীয়া ৰঙৰ ধোঁৱাৰ কেনিষ্টাৰ এৰি দিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে । ইয়াৰ উপৰি আন দুজন লোকে সংসদৰ বাহিৰতো একেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সময়ত যি নিৰাপত্তা ভংগৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ স্মৃতি এই ঘটনাই সজীৱ কৰি তুলিছে । লগতে ২০০১ চনত সংসদত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰাপত্তাজনিত গুৰুতৰ প্ৰশ্ন সেই সময়ত উত্থাপন হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :শুল্ক নীতিক লৈ আমেৰিকাক ৰঙা চকু চীনৰ; ভাৰতৰে সম্পৰ্কৰ নতুন অধ্যায় - CHINA SLAMS US TARIFFS
লগতে পঢ়ক :পদপথৰ কুকুৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত : বন্ধ্যাকৰণেই হৈছে একমাত্ৰ চিকিৎসা, কেৱল আক্ৰমণাত্মক কুকুৰহে থাকিব আশ্ৰয় গৃহত - STRAY DOGS

নতুন দিল্লী: নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰে পৰিৱেষ্টিত সংসদ ভৱনত পুনৰ নিৰাপত্তা উলংঘনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ভংগ কৰি শুকুৰবাৰে পুৱা এজন লোকে সংসদৰ দেৱালত উঠে । অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ততালিকে তেওঁক ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

সূত্ৰই জনোৱা মতে, এতিয়াও চিনাক্ত নোহোৱা লোকজনে শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰায় ৬.৩০ বজাত গছত উঠি সীমাৰ দেৱাল বগাই সংসদ ভৱনৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে ।

চোৰাংচোৱা ব্যুৰ' (আই বি) আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ কোষকে ধৰি একাধিক কেন্দ্ৰীয় সংস্থাই লোকজনক বৰ্তমান জেৰা কৰি আছে । আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, লোকজনে গছজোপা ব্যৱহাৰ কৰি দেৱাল বগাই চৌহদটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল । সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে, "তাৰ পিছত তেওঁক ধৰি অধিক জেৰাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীক গতাই দিয়া হৈছে । তেওঁৰ উদ্দেশ্য কি আছিল সেয়া জানিবলৈ আই বি আৰু স্পেচিয়েল চেলৰ বিষয়াসকলে তেওঁক জেৰা কৰি আছে ।"

উল্লেখ্য যে এই ঘটনাই ২০২৩ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত সংঘটিত আন এক নিৰাপত্তা উলংঘনৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । সেইদিনা দৰ্শনাৰ্থীৰ গেলেৰীৰ পৰা লোকসভা কক্ষত জঁপিয়াই পৰি হালধীয়া ৰঙৰ ধোঁৱাৰ কেনিষ্টাৰ এৰি দিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে । ইয়াৰ উপৰি আন দুজন লোকে সংসদৰ বাহিৰতো একেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সময়ত যি নিৰাপত্তা ভংগৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ স্মৃতি এই ঘটনাই সজীৱ কৰি তুলিছে । লগতে ২০০১ চনত সংসদত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰাপত্তাজনিত গুৰুতৰ প্ৰশ্ন সেই সময়ত উত্থাপন হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক :শুল্ক নীতিক লৈ আমেৰিকাক ৰঙা চকু চীনৰ; ভাৰতৰে সম্পৰ্কৰ নতুন অধ্যায় - CHINA SLAMS US TARIFFS
লগতে পঢ়ক :পদপথৰ কুকুৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত : বন্ধ্যাকৰণেই হৈছে একমাত্ৰ চিকিৎসা, কেৱল আক্ৰমণাত্মক কুকুৰহে থাকিব আশ্ৰয় গৃহত - STRAY DOGS

For All Latest Updates

TAGGED:

PARLIAMENTPARLIAMENT PREMISESPARLIAMENT MONSOON SESSIONইটিভি ভাৰত অসমPARLIAMENT SECURITY BREACH

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

এখন বিশেষ ফটোগ্ৰাফ - য’ত স্মৰণীয় হৈ আছে চৈতী, ৰেণুকা, নমিতাৰ হৃদয়স্পৰ্শী কাহিনী

প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি নিবিড় ভালপোৱা নৱ-প্ৰজন্মৰ এইগৰাকী অভিনেতাৰ

ম’ম’, নুডলছ, চক‘লেটো হ’ব পাৰে প্ৰসাদ ! বিশ্বাস নহ’লেও দেশৰ কিছুমান মন্দিৰত দেৱ-দেৱীক আগবঢ়োৱা হয় এইসমূহ ভোগ

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.