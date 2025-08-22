নতুন দিল্লী: নিশ্চিদ্ৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰে পৰিৱেষ্টিত সংসদ ভৱনত পুনৰ নিৰাপত্তা উলংঘনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ভংগ কৰি শুকুৰবাৰে পুৱা এজন লোকে সংসদৰ দেৱালত উঠে । অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ততালিকে তেওঁক ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
সূত্ৰই জনোৱা মতে, এতিয়াও চিনাক্ত নোহোৱা লোকজনে শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰায় ৬.৩০ বজাত গছত উঠি সীমাৰ দেৱাল বগাই সংসদ ভৱনৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে ।
চোৰাংচোৱা ব্যুৰ' (আই বি) আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ কোষকে ধৰি একাধিক কেন্দ্ৰীয় সংস্থাই লোকজনক বৰ্তমান জেৰা কৰি আছে । আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, লোকজনে গছজোপা ব্যৱহাৰ কৰি দেৱাল বগাই চৌহদটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল । সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে, "তাৰ পিছত তেওঁক ধৰি অধিক জেৰাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীক গতাই দিয়া হৈছে । তেওঁৰ উদ্দেশ্য কি আছিল সেয়া জানিবলৈ আই বি আৰু স্পেচিয়েল চেলৰ বিষয়াসকলে তেওঁক জেৰা কৰি আছে ।"
উল্লেখ্য যে এই ঘটনাই ২০২৩ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰত সংঘটিত আন এক নিৰাপত্তা উলংঘনৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । সেইদিনা দৰ্শনাৰ্থীৰ গেলেৰীৰ পৰা লোকসভা কক্ষত জঁপিয়াই পৰি হালধীয়া ৰঙৰ ধোঁৱাৰ কেনিষ্টাৰ এৰি দিছিল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে । ইয়াৰ উপৰি আন দুজন লোকে সংসদৰ বাহিৰতো একেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সময়ত যি নিৰাপত্তা ভংগৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ স্মৃতি এই ঘটনাই সজীৱ কৰি তুলিছে । লগতে ২০০১ চনত সংসদত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি নিৰাপত্তাজনিত গুৰুতৰ প্ৰশ্ন সেই সময়ত উত্থাপন হৈছিল ।