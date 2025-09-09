জৰুৰীকালীনভাৱে গ্ৰীণ কৰিড'ৰেৰে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ অনা হ'ল হাওঁফাওঁ
বিমানবন্দৰৰ বিষয়া আৰু যান-বাহন আৰক্ষীয়ে এই অংগ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ বিশেষ কৰিড'ৰৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
Published : September 9, 2025 at 6:34 PM IST
হায়দৰাবাদ: অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনমৰ পৰা তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদলৈ সোমবাৰে অনা হয় এটা মানৱ হাওঁফাওঁ । অতি জৰুৰীকালীনভাৱে সংৰোপণ কৰিবৰ বাবে হাওঁফাওঁটো হায়দৰাবাদলৈ অনা হয়, যাতে সংকটজনক অৱস্থাত থকা এজন ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা পৰে ।
বিশাখাপট্টনমৰ এজন দাতাৰ পৰা অনা হয় এই মানৱ অংগটো । বিমান কতৃপক্ষই অংগটো এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ IX-2658 নং বিমানযোগে শামছাবাদ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে চিকিৎসাকৰ্মীক গতাই দিয়ে ।
হায়দৰাবাদৰ লকৰিকাপুলৰ (Lakdikapool) এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে কৰ্তৃপক্ষক সতৰ্ক কৰি দিছিল যে সংকটজনক অৱস্থাত থকা এজন ৰোগীক পলম নকৰাকৈ হাওঁফাওঁ সংৰোপণৰ প্ৰয়োজন । এই জৰুৰী কথা বুজি বিমানবন্দৰৰ বিষয়া আৰু ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে যাতে চহৰৰ যাতায়তৰ মাজেৰে মানৱ অংগটো অতি দ্ৰুত আৰু বাধা নোহোৱাকৈ স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিশেষ গ্ৰীণ কৰিড'ৰৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
বিমানখনে লেণ্ড কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে বিমানবন্দৰত উপস্থিত থকা বিশেষভাৱে সজ্জিত এম্বুলেন্স এখনেৰে এই মানৱ অংগটো স্থানান্তৰ কৰা হয় । যান-বাহন আৰক্ষীৰ সহায়ত গাড়ীখনে মাত্ৰ ৩০ মিনিটতে বিমানবন্দৰৰ পৰা চিকিৎসালয়লৈকে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে ।
ৰোগীৰ আত্মীয়ই এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকসকক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । এই বিষয়ে অস্ত্ৰোপচাৰ বিশেষজ্ঞ এজনে কয়, "অংগ সংৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো মিনিটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । বিমানবন্দৰৰ বিষয়া আৰু যান-বাহন আৰক্ষীৰ দ্ৰুত সঁহাৰিয়ে আমাৰ ৰোগীগৰাকীক নতুন আশা দিছে ।"
এই ঘটনাই পুনৰবাৰ উজ্জ্বল কৰি তুলিছে গ্ৰীণ কৰিড'ৰৰ প্ৰসংগ । চহৰৰ ভিৰৰ মাজেৰে অংগ পৰিবহণৰ বাবে সৃষ্টি কৰা বিশেষ যান-বাহনমুক্ত পথ । ভাৰতত এনে গ্ৰীণ কৰিড'ৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে, য’ত জৰুৰীকালীন অৱস্থাত যানজঁটে প্ৰায়ে গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে ।
হাওঁফাওঁৰ স্থানান্তৰে কেৱল এজনৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাই নহয়, সময়ৰ প্ৰতি সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেৱা সম্ভৱ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসা কৰ্মচাৰী, বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু যান-বাহন আৰক্ষীৰ মাজত সমন্বয়ৰ শক্তিকো শক্তিশালী কৰিছে ।