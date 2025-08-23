কান্নুৰ (কেৰালা): চেম্মানচেৰী জয়কুমাৰে যেতিয়া প্ৰথম ছিৰোহীলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছিল, তেতিয়াই তেওঁৰ অন্তৰত এক প্ৰেম কাহিনী জাগ্ৰত হৈছিল । ছিৰোহীৰ দুচকুৱে যেন তেওঁৰ সৈতে ঘাতকৰ বিপৰীতে নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ এক প্ৰত্যয়জনক আশ্বাসৰ কথা পাতিছিল । তেওঁৰ দুচকুত যেন পঢ়িব পাৰিছিল মৰ্মান্তিক পৰিণতিৰ বিপৰীতে এক মৰমৰ উমাল সান্নিধ্যৰ বতৰা ।
অৱশেষত জয়কুমাৰে তাইৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ ঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁ মূল্য ভৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু প্ৰেম আৰু যুদ্ধত সকলো ন্যায্য বুলি কোৱাৰ দৰে তেওঁ ইচ্ছাকৃতভাৱে দাবী কৰা ধনৰাশি ৭,০০০ টকা দি ছিৰোহীক আপোন কৰি ঘৰলৈ লৈ যায় ।
অৱশেষত ২০১৫ চনৰ সেই বিশেষ দিনটোৱে কেৰালাৰ পাঝয়াংগাদী পশু চিকিৎসা উপকেন্দ্ৰত সেৱা আগবঢ়াই থকা জয়কুমাৰৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰি পেলালে । "মই লক্ষ্য কৰিলোঁ এটি পাতল বাদামী ৰঙৰ ছাগলী এখন বজাৰত মনে মনে থিয় হৈ আছে । হয়তো তাই বুজিব পাৰিছিল যে তাইৰ নিয়তিত বলিশালৰ বিধান লিখা আছে । কিন্তু তাইৰ দুচকুৱে যেন মোৰ সৈতে নীৰৱে কথা পাতিলে । আৰু তাইৰ নিৰীহ চাৱনিটোৱে মোক ইমানেই আকৰ্ষিত কৰিলে যে মই তাৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰিলোঁ । মই বিক্ৰেতাৰ লগত দৰদাম কৰিলোঁ আৰু ৭,০০০ টকা দি তাইক ঘৰলৈ লৈ গ'লোঁ । তাৰ পিছত তাইৰ নাম দিলোঁ ছিৰোহী ।" জয়কুমাৰে কয় ।
জয়কুমাৰে বৰ্তমান চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈছে । সেয়ে তেওঁ ছাগলীৰ সৈতে সময় কটাবলৈ প্ৰয়োজনীয় সময় পাইছে । বৰ্তমান তেওঁৰ লগত প্ৰায় ৪০ টা ছাগলী আছে । এইদৰে তেওঁৰ দিনটোৰ সময়সূচীখন তেওঁৰ ছাগলীবোৰৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে । তেওঁ ছাগলীৰ পোৱালিবোৰৰ সমস্বৰত সাৰ পায়, সিহঁতৰ গাৰ নোমবোৰ ব্ৰাছ কৰি দিয়ে, শিশুৰ দৰে যত্ন লয় আৰু সিহঁতৰ লগতে ব্যস্ত হৈ ঘূৰি ফুৰি থাকোঁতে এক অকৃত্ৰিম ভালপোৱাৰ হাঁহিৰে জীৱনটো ৰঙীন হৈ থাকে ।
কেৰালাৰ পশুপালন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ সহকাৰী ক্ষেত্ৰ বিষয়া হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা জয়কুমাৰে তেতিয়াৰে পৰাই ছাগলী পালনত নিজকে উৎসৰ্গা কৰি আহিছে । কিন্তু তেওঁ ছাগলীবোৰক বিক্ৰী বা বধ কৰা কামত জড়িত নহয় । বৰ্তমান তেওঁৰ বাবে এক সুকীয়া জগত হোৱা এই জীৱবোৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ প্ৰেমৰ বাবেই এই কামৰ পৰা বিৰত থাকে । বৰ্তমান তেওঁৰ কান্নুৰৰ ঘৰত ৪০ টাতকৈও অধিক ছাগলীৰ তেওঁ আদৰ-যত্ন লয় । সেইবোৰ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰে আৰু প্ৰত্যেকৰে একোটা নিজা নাম আছে আৰু সেই নামেৰে মাতিলে প্ৰত্যেকে সঁহাৰি জনায় ।
"হোৱাইটি, ব্লেকি, ব্ৰাউনি আৰু বহুত নাম আছে । সেই নামবোৰেৰে মাতিলে সিহঁতে সঁহাৰি দিয়ে । সিহঁতৰ গাখীৰ বা মাংস বিক্ৰী কৰাৰ কথাটো মোৰ মনলৈ কেতিয়াও অহা নাই । মাতৃ ছাগলীৰ গাখীৰ কেৱল ল'ৰাটোৰ বাবেহে ।" জয়কুমাৰে অতি নম্ৰতাৰে কয় ।
আনহাতে, জন্মৰ পিছত মাতৃয়ে নাকচ কৰাৰ পিছত ডাঙৰ-দীঘল কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰা ছাগলীৰ স্মৃতিও তেওঁ ব্যক্ত কৰে । "কিন্তু আমি মানৱ নৱজাতকক যিদৰে খুৱাই দিওঁ, ঠিক সেইদৰেই মই সিহঁতক খুৱাইছিলোঁ । এনে পোৱালিক সাৱটি ধৰিলে মই আৱেগিক হৈ পৰোঁ আৰু অনুভৱ কৰোঁ যে তেওঁলোক মোৰে সন্তান ।" চকুলো টুকি তেওঁ কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, "জীৱ-জন্তু মানুহতকৈ পৃথক নহয় আৰু ইহঁতে আমাৰ দৰে জীৱনটো জীয়াই থাকিব বিচাৰে । মই অনুভৱ কৰোঁ যে পাৰ্থক্যটো হ’ল কেৱল সিহঁতৰ মানসিক ক্ষমতা মানুহৰ দৰে বিকশিত নহয় ।" আৰু যদি তাৰে কোনোবাটোৰ মৃত্যু হয়, তেন্তে জয়কুমাৰে সিহঁতক নিজৰ পথাৰতে সমাধিস্থ কৰে ।
বিগত ১০ বছৰ ধৰি তেওঁ পালন কৰা ছাগলীবোৰক খুৱাবৰ বাবে ১০০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক খাদ্য সংগ্ৰহ কৰি আহিছে । লগতে সিহঁতক কাৰ্ব'হাইড্ৰেট, প্ৰটিন, খনিজ, ভিটামিন আদিৰে সমৃদ্ধ উদ্ভিদৰ সুষম খাদ্যও যোগান ধৰি আহিছে । "কেতিয়াবা ভাগৰুৱা অনুভৱ হয়, কিন্তু মই ইয়াৰ লগত আপোচ নকৰোঁ । কাৰণ এই ছাগলীবোৰ মোৰ জীৱন ।" তেওঁ হাঁহি হাঁহি কয় ।
আনহাতে, জয়কুমাৰৰ পত্নী ৰছিজা হৈছে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী । কিন্তু তথাপিও এই অস্বাভাৱিক পথ বাছি লোৱা স্বামীৰ কাষত তেওঁ থিয় দিছে । "তেওঁৰ বাবে পৰিয়াল মানে আমি আৰু ছাগলীবোৰ । গতিকে আমাৰ এটা বৃহৎ পৰিয়াল আছে, য'ত এই সম্পূৰ্ণ ছাগলীৰ জাকটোও অন্তৰ্ভুক্ত ।" তেওঁৰ পত্নীয়ে কয় ।
১৯৮২ চনত মদয়ী হাইস্কুলৰ পৰা এছ এছ এল চি সম্পূৰ্ণ কৰি জয়কুমাৰে পায়ন্নুৰ মহাবিদ্যালয়ত স্নাতক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে । আনহাতে, ১৯৮৯ চনত কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা উদ্ভিদ বিজ্ঞানত তেওঁ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীও লাভ কৰে । এবছৰৰ পিছত কেৰালা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ আৰ্যনাদৰ পৰা তেওঁ বি এড ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।
কায়ুৰ চৰকাৰী বৃত্তিমূলক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অস্থায়ী শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰি তেওঁ ১৯৯৬ চনত পি এছ চিৰ জৰিয়তে পশুধন পৰিদৰ্শক হিচাপে চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান কৰি কাকাৰা, কণ্ডোন্থাৰ, পুঠিয়াংগাডি, আদুথিলা আদি বিভিন্ন স্থানত সোৱা আগবঢ়ায় ।
অৱশ্যে যদিও তেওঁ বি ভি এছ চি ডিগ্ৰীত নামভৰ্তি কৰিছিল, কিন্তু আধাতে এই শিক্ষা এৰিবলগা হয় । জয়কুমাৰে কয়, “মোৰ হয়তো পশু চিকিৎসাৰ ডিগ্ৰী নাথাকিব পাৰে, কিন্তু জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰেম, বিশেষকৈ ছাগলীৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰেম সিহঁতৰ যত্ন ল’বলৈ শিক্ষাগত অৰ্হতাতকৈও যথেষ্ট ।”