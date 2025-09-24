ETV Bharat / bharat

জগন্নাথ প্ৰভুৰ ৰত্ন আৰু গহনা মূল ৰত্ন ভাণ্ডাৰলৈ স্থানান্তৰ

ৰত্ন ভাণ্ডাৰৰ মেৰামতিৰ বাবে প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে ৰত্ন আৰু গহনা ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ৰত্নসমূহৰ গণনা কৰা হ'ব ।

Lord Jagannath's ornaments shifted back to ratna bhandar in puri Srimandir
জগন্নাথ প্ৰভুৰ ৰত্ন আৰু গহনা মূল ৰত্ন ভাণ্ডাৰলৈ স্থানান্তৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2025 at 11:47 AM IST

4 Min Read
পুৰী : প্ৰায় এবছৰৰ অন্তত মন্দিৰ কমপ্লেক্সৰ ভিতৰৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ভগৱান জগন্নাথৰ অলংকাৰ তথা ৰত্নসমূহ মূল ৰত্ন ভাণ্ডাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰশাসনে চৰকাৰৰ নিৰ্দিষ্ট নিয়ম অনুসৰি এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে । পূৰ্বৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি মন্দিৰ প্ৰশাসনে ৰত্ন স্থানান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে । নিয়ম অনুসৰি মন্দিৰ প্ৰশাসনক এটা চাবি, গজাপতি মহাৰাজৰ প্ৰতিনিধিক এটা চাবি আৰু কোষাধ্যক্ষক এটা চাবি দিয়া হৈছে ।

২০২৪ চনৰ ১৮ জুলাইত ৰত্ন ভাণ্ডাৰৰ ভিতৰ আৰু বাহিৰৰ সকলো অলংকাৰ আৰু ৰত্ন মন্দিৰৰ ভিতৰৰ অস্থায়ী ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । তাৰ পিছত এই ভাণ্ডাৰ মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপ (ASI)ক গতাই দিয়া হৈছিল । কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰত্নসমূহ ৰখা হৈছিল ।

সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত মন্দিৰৰ মুখ্য প্ৰশাসক অৰবিন্দ পাধিয়ে কয় যে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰায় ৪ ঘণ্টা সময় লাগিছিল । তেওঁ কয়, "মঙলবাৰে পুৱা ১০:৫৫ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ২:৫৫ বজাৰ ভিতৰত অস্থায়ী ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা মূল্যৱান সামগ্ৰীসমূহ মূল ৰত্ন ভাণ্ডাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে ভিতৰৰ ৰত্ন ভাণ্ডাৰটো ছীল কৰা হয় আৰু ইয়াৰ চাবিসমূহ জিলা দণ্ডাধীশৰ তত্বাৱধানত জিলা কোষাগাৰত জমা কৰা হয় ।" অৱশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে অধিক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পাছত নতুন নীতি-নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰত্ন আৰু গহনাসমূহৰ গণনা কৰা হ'ব ।

ৰত্ন আৰু গহনাসমূহ স্থানান্তৰিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পূৰ্বে কোষাগাৰৰ উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ বিশ্বনাথ ৰাথে, মন্দিৰৰ মুখ্য প্ৰশাসক, পুৰীৰ জিলা দণ্ডাধীশ, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু মন্দিৰৰ মুখ্য প্ৰশাসকৰ অনুমোদিত প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰথমে মন্দিৰৰ কাষত অৱস্থিত দেৱতাক পৰিদৰ্শন কৰি তাৰ পিছত প্ৰভুৰ দৰ্শন কৰে ।

ৰত্ন আৰু গহনাবোৰ সুচাৰুৰূপে হস্তান্তৰ কৰিবলৈ প্ৰভুৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰে । ইয়াৰ পিছত পুৱা ১০:৫৫ বজাত ভিতৰ আৰু বাহিৰৰ দুয়োটা কোষাগাৰৰ পৰা সকলো ৰত্ন আৰু গহনা মন্দিৰৰ ভিতৰৰ অস্থায়ী ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা মূল কোষাগাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । মন কৰিবলগীয়া যে ২০২৪ চনৰ জুলাই মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰত্ন ভাণ্ডাৰ মুকলি কৰি তাৰ অৱস্থা পৰিদৰ্শন কৰিছিল । পিছলৈ ১৮ জুলাইত বাহ্যিক আৰু ভিতৰৰ ৰত্ন ভাণ্ডাৰ উভয়ৰে পৰা সকলো ৰত্ন আৰু গহনা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ অধীনত মন্দিৰৰ ভিতৰত থকা অস্থায়ী ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ ৰখা হৈছিল ।

পিছত ৰত্ন ভাণ্ডাৰ পুনৰ মেৰামতিৰ বাবে এ এছ আইক গতাই দিয়া হয় । ৰত্ন ভাণ্ডাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ বিশ্বনাথ ৰাথে কয়, "২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত ৰত্ন ভাণ্ডাৰৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এ এছ আইয়ে মন্দিৰৰ প্ৰশাসনক ৰত্ন ভাণ্ডাৰ অৰ্পণ কৰে ।" অৱশ্যে চৰকাৰৰ নতুন এছ অ' পি মানি ৰত্ন ভাণ্ডাৰত থকা সকলো ৰত্ন আৰু গহনা মূল্যায়ন কৰা হ'ব ।"

ৰত্ন আৰু গহনাসমূহৰ অন্তিম গণনা ১৯৭৮ চনত কৰা হৈছিল আৰু সেই তালিকাখন অনাগত দিনত গণনাৰ সময়ত মিলোৱা হ'ব । ৰত্ন ভাণ্ডাৰলৈ ৰত্ন আৰু গহনা হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা ভক্তৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হয় মন্দিৰ দৰ্শন । মন্দিৰত তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হয় । সফলতাৰে ৰত্ন আৰু গহনা স্থানান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে ভক্তসকলে এতিয়া ৰত্ন আৰু গহনাসমূহৰ গণনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ।

