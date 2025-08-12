নতুন দিল্লী : বাহিৰত SIR লৈ বিৰোধী দলসমূহৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ চলি থাকোতেই, সোমবাৰে লোকসভাত ধ্বনি ভোটৰ মাধ্যমেৰে নতুন আয়কৰ বিধেয়ক গৃহীত হ'ল। কৰ সম্পৰ্কীয় দুটা গুৰুত্বপূর্ণ আইন আয়কৰ (নং-২) বিধেয়ক আৰু কৰ আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক উক্ত দিনা লোকসভাত গৃহীত হ'ল। এই আইন ১৯৬১ চনৰ আয়কৰ আইনৰ পৰিৱৰ্তে আগবঢ়োৱা হৈছে।
ইয়াৰ পূৰ্বে বিধেয়কখন বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডাৰ নেতৃত্বত গঠিত সংসদীয় সমিতিলৈ পঠিওৱা হৈছিল। জানিব পৰা মতে, সমিতিখনৰ প্ৰায় সকলোবোৰ পৰামৰ্শই বিধেয়কখনত অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে।
আলোচনা অবিহনেই নতুন আয়কৰ বিধেয়ক গৃহীত
সোমবাৰে বিৰোধীৰ হুলস্থুলৰ মাজতেই কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে লোকসভাত নতুন আয়কৰ বিধেয়ক, ২০২৫ ৰ সংশোধিত সংস্কৰণ উত্থাপন কৰে ৷ ইয়াত বিজেপি নেতা বৈজয়ন্ত পাণ্ডা নেতৃত্বাধীন সংসদীয় নির্বাচন সমিতিৰ প্ৰায়ভাগ পৰামৰ্শই সামৰি লোৱা হৈছে ৷ এই নতুন বিধেয়কটো পুৰণি আইন, আয়কৰ আইন ১৯৬১ ৰ পৰিবৰ্তে আহিব ৷ এই বিধেয়ত আলোচনা অবিহনেই লোকসভাত গৃহীত হৈছে ৷
আলোচনা অবিহনেই বিধেয়ক গৃহীত হোৱাকলৈ প্ৰশ্ন বিৰোধীৰ
নতুন আয়কৰ বিধেয়ক গৃহীত হোৱাকলৈ প্ৰশ্ন তুলিছে বিৰোধীয়ে ৷ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰধান তথা সাংসদ অখিলেশ যাদৱে নতুন আয়কৰ বিধেয়ক ২০২৫ ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৷ তেওঁ কয়, “সংসদত আলোচনা নোহোৱাকৈয়ে ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ আয়কৰ বিধেয়কত কিছু নতুন পৰিৱৰ্তন অনাৰ কথা কোৱা হৈছে ৷ নোটবন্দী, জিএছটিৰ পৰিস্থিতি সকলোৱেই দেখিছে ৷ এতিয়া আমেৰিকাইও শুল্ক বৃদ্ধি কৰিছে ৷ চীনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ব্যৱসায়, এইবোৰ আমি দেখিছোঁ ৷ “ অখিলেশ যাদৱে আৰু কয়, “আমি দেশক ক’লৈ লৈ গৈ আছোঁ? ‘অমৃত কাল’ত কিদৰে উন্নত ভাৰত গঢ়ি লৈ উঠিব, এইবোৰ বৃহৎ প্ৰশ্ন।”
লোকসভাত ধ্বনি ভোটৰ জৰিয়তে গৃহীত হোৱা কৰ আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৫ এ চৌদী আৰৱৰ Public Investment Fund (PIF) ৰ বাবে কিছুমান প্রত্যক্ষ কৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। চৰকাৰে জুলাই মাহত ঘোষণা কৰিছিল যে, নতুন পেন্সন আঁচনি (NPS)-ৰ অধীনত উপলব্ধ সকলো কৰ সুবিধা একত্ৰিত পেন্সন আঁচনি (UPS)-ৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব, যি ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে। বিহাৰত ভোটাৰ তালিকা সংশোধনক লৈ বিৰোধী সাংসদসকলৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ মাজতেই, এই বিলসমূহ কোনো বিতৰ্ক নোহোৱাকৈ লোকসভাত গৃহীত হয়। এই দুটা বিল গৃহীত হোৱাৰ পিছতেই, অধ্যক্ষই দিনটোৰ বাবে লোকসভা স্থগিত ঘোষণা কৰে।
আয়কৰ বিধেয়কত ২৮৫টা পৰামৰ্শ অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে
ইয়াৰ পূৰ্বে লোকসভাত নতুন আয়কৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সময়ত বিত্তমন্ত্ৰী নির্মলা সীতাৰমণে কৈছিলে যে, সংশোধিত বিধেয়কখন গ্ৰহণযোগ্য আৰু স্বচ্ছতা বৃদ্ধিত সহায়ক হ'ব। বিধেয়কখনত থকা বিধানবোৰ বিদ্যমান নিয়ম-কানুনৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হ’ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল।
নতুন খচৰাৰ লক্ষ্য হৈছে সাংসদসকলক এটা একক, আধুনিকীকৃত সংস্কৰণ প্ৰদান কৰা, য’ত সকলো প্ৰস্তাৱিত পৰিৱর্তনৰ প্রতিফলন থাকিব। সংশোধিত আয়কৰ বিধেয়ক, ২০২৫-ত সংসদীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ ২৮৫টা পৰামৰ্শ অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছে।
নতুন আইনখনৰ লক্ষ্য হ’ল কৰ প্ৰক্ৰিয়াক সহজ কৰি তোলা আৰু অতীতৰ ভুল-ভ্রান্তিসমূহ দূৰ কৰা, যিয়ে দেশৰ আয়কৰ ব্যৱস্থাৰ দৃশ্যপটক সম্পূৰ্ণ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিব।
মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা সপ্তাহত চৰকাৰে আয়কৰ বিধেয়ক, ২০২৫ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল, যি চলিত বছৰৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লোকসভাত পেশ কৰা হৈছিল বৰ্তমান ১৯৬১ চনৰ আয়কৰ আইনক সলোৱাৰ অৰ্থে ।
