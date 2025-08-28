ETV Bharat / bharat

কিদৰে বিশ্বমুখী হৈছে নেমুৰ খেতি, কৃষকে লৈছে সফলতাৰ নতুন সোৱাদ - ODISHA LEMON HARVEST

প্ৰতিবছৰে ৫০০ একৰতকৈয়ো অধিক ভূমিত উৎপাদন কৰা হয় নেমুৰ খেতি । কিন্তু সলনি হৈছে কৃষকৰ ভাগ্য । পঢ়ক সংগ্ৰাম ৰঞ্জন নাথৰ এক প্ৰতিবেদন ।

Odisha Citrus Harvest Is Going Global & Farmers Tasting New Success
কৃষকে লৈছে সফলতাৰ নতুন সোৱাদ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 8:38 PM IST

অংগুল: টেঙাই কৃষকক দিছে মিঠা ফল । যেতিয়া ওডিশাৰ অংগুল জিলাৰ চেন্দীপাড়াৰ সেইসকল কৃষক যিসকলে নেমুৰ খেতি কৰি আহিছে, তেওঁলোকে ভাবিছিল ইয়াৰ ফল কেৱল টেঙা হ'ব । কিন্তু ইয়াৰ ফল প্ৰথম পৰ্যায়তে আহিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা । সোৱাদযুক্ত আৰু লাভজনক ব্যৱসায়ে কৃষকক দিছে এই আনন্দ ।

প্ৰায় ৫০০ একৰ ভূমিত দুই স্থানত নেমুৰ খেতি কৰি আহিছে, যদিও এয়া বৰ্তমান সৰু পৰ্যায়ত আছে তথাপিও উৎপাদনক কৃষিৰ জীৱনৰেখা হিচাপে গন্য কৰা হয় । পৰ্যাপ্ত উৎপাদনৰ পিছতো সঠিক বিপণনৰ অভাৱত সদায় কৃষকে সংঘৰ্ষ কৰি আহিবলগীয়া হৈছিল ।

Odisha Citrus Harvest Is Going Global & Farmers Tasting New Success
৫০০ একৰতকৈয়ো অধিক ভূমিত উৎপাদন কৰা হয় নেমু (ETV Bharat)

তেওঁলোকে এশ নেমু মাত্ৰ ২০ পৰা ৩০ টকাত বিক্ৰী কৰি আহিছিল, যি তেওঁলোকে কৰা শ্ৰমৰ তুলনাত তেনেও কম আছিল । ফচলবোৰ গোটোৱাৰ উৎসাহ কমি যোৱাৰ বাবে সৰি পৰাৰ পিছত গেলি যায় ।

শেহতীয়াকৈ ওডিশাৰ গ্ৰামীণ বিকাশ আৰু বিপণন ছ'চায়িটী আৰু ক'পি ফ্ৰাই উৎপাদক কোম্পানীৰ সমৰ্থনত কৃষকে এই মাহত প্ৰথমবাৰ নেমু ৰপ্তানি কৰে । ইয়াক এক মুখ্য পৰিৱৰ্তন হিচাপে গন্য কৰা হৈছে, কিয়নো উৎপাদকসকলে ৩০ গ্ৰামৰো অধিক উৎকৃষ্ট নেমু বাছি উলিওৱাত আৰু সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰে ।

Odisha Citrus Harvest Is Going Global & Farmers Tasting New Success
৫০০ একৰতকৈয়ো অধিক ভূমিত উৎপাদন কৰা হয় নেমু (ETV Bharat)

এই প্ৰিমিয়াম নেমু প্ৰতি এশ নেমুত ১২০ টকাৰো অধিক দৰত ক্ৰয় কৰা হয়, যি প্ৰথমে কৃষকে লাভ কৰা দৰতকৈ চাৰিগুণ অধিক । উৎপাদিত ফচলসমূহ ভূৱনেশ্বৰৰ জগন গ্ৰীণ এগ্ৰ' কোম্পানীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, যি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় । কেৱল চেন্দিপাড়াৰ পৰা এবাৰত ১,০০,০০০ ৰো অধিক নেমু প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

Odisha Citrus Harvest Is Going Global & Farmers Tasting New Success
বিশ্বমুখী হৈছে নেমুৰ খেতি (ETV Bharat)

তুৱনী চাহু নামৰ এগৰাকী কৃষকে কয়,"বজাৰ দৰত বিক্ৰী কৰি আমি বহু মূল্যবান বছৰ অনিষ্ট কৰিলোঁ । এতিয়া আমি বুজি উঠিছোঁ যে এই ফচলবোৰ আমি অন্য খেতি কৰিব নোৱৰা সময়ত বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম । বিদেশত আমাৰ নেমুৰ চাহিদা দেখি আমি উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি নেমুৰ খেতিত অধিক গুৰুত্ব দিম ।"

আন এগৰাকী কৃষক গীতাঞ্জলি প্ৰধানে কয়, "অংগুলৰ পৰা নেমুৰ ৰপ্তানিয়ে এই ফলবিধৰ মহত্বক অনুভৱ কৰায় । আমি গছত বহু নেমু এৰি দিছিলোঁ, কিয়নো আমাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত বজাৰ নাছিল । সেই নেমুবোৰ গছতে গেলি গৈছিল । এতিয়া সেয়া আমাৰ বাবে এক মূল্যবান সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে । এয়া এক দীঘলীয়া যুদ্ধ জয়ৰ দৰে অনুভৱ হৈছে । এতিয়া আমি আমাৰ নেমু বাগানবোৰক গুৰুত্ব দিয়া হৈছোঁ ।"

ফিচাৰ

