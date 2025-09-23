এতিয়ালৈকে ১৪০ গৰাকী অনাথ লোকৰ মৃতদেহ দাহ কৰা এজন ব্যক্তি

এতিয়ালৈকে ১৪০ গৰাকী অনাথ লোকৰ মৃতদেহ দাহ কৰা এজন ব্যক্তি
তেলেংগানাৰ মাদ্দুকুৰি চাইবাবুৱে অনাথ শিশুৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰি দেখুৱাইছে মহানতা ।
নিজামাবাদ: কোনোবাই জীৱনত কি অৰ্জন কৰিছে সেয়া ডাঙৰ কথা নহয় । কিন্তু মৃত্যুৰ পিছত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে চিতালৈ নিবলৈ কমেও চাৰিজন মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় । কাৰোবাৰ নিথৰ দেহাক চিতাত তুলিব পৰাটো পুণ্য বুলি গণ্য কৰা হয় । তেনে এক বাতৰিয়েই আমি দিবলৈ লৈছো । তেলেংগানাৰ নিজামাবাদ জিলাৰ দিচপল্লী মণ্ডলৰ ধৰ্মৰাম নিবাসী মদ্দুকুৰি ছাইবাবুৱে অনাথ শিশুৰ শেষ ৰীতি-নীতি পালন কৰি দেখুৱাইছে মহানতা ।
বিগত দহ বছৰত তেওঁ ১৪০ গৰাকী অনাথ লোকৰ শেষ ৰীতি-নীতি পালন কৰিছে । পেছাত ফিজিঅ’থেৰাপিষ্ট ছাইবাবুৱে ২০১১ চনত ইন্দোৰ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱী সেৱা সংস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু অনাথ আৰু অভাৱগ্ৰস্ত লোকক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ।
২০১৫ চনৰ কথা । এদিন তেওঁলৈ এটা ফোন আহিল । এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক জনাইছিল যে নিজামাবাদত এটি অনাথ শিশুৰ মৃতদেহ পচি গৈছে । মৃতদেহটো পচি যোৱাৰ বাবে কোনোৱে শেষ ৰীতি-নীতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই । কিন্তু তেওঁ আগবাঢ়ি আহি সেই মৃতদেহটো দাহ কৰিলে ।
সেই তেতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সেৱা আজিও চলি আছে । তেওঁ কয়, "এটা মৃতদেহ দাহ কৰিবলৈ ১১ হাজাৰ টকা খৰচ হয় । নিজৰ খৰচৰ উপৰিও যিকোনো দাতাই যদি সহায় কৰিবলৈ মোক আগবাঢ়ে, মই তেওঁৰ সহায় ল'ম ।" ছাইবাবুৱে কয় যে হিন্দুসকলৰ অস্থি বাৰাণসীলৈ নি গংগা নদীত পূজা কৰি তাত অৰ্পণ কৰা হয় ।
মন কৰিবলগীয়া যে তেলেংগানাৰ নিজামাবাদৰ দিচপল্লী মণ্ডলৰ ধৰ্মৰাম গাঁৱৰ মদ্দুকুৰি চাইবাবুৱে অনাথ শিশুৰ শেষকৃত্য পালন কৰি আহিছে । মৃত আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে আমাৰ সমাজত এই কামটো কৰা হয় ।
মদ্দুকুৰি চাইবাবু এই সম্প্ৰদায়ৰ এনে এজন ব্যক্তি, যিয়ে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছে এনে কোনো লোকৰ বাবে, যাৰ কোনো জীৱিত আত্মীয় নাই, তেওঁলোকৰ শেষকৃত্য বা ৰীতি-নীতি পালন কৰিবলৈ ।
এই পৰম্পৰাৰ আঁৰৰ ধাৰণাটো হ’ল প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত কমেও চাৰিজন লোক উপস্থিত থাকিব লাগে । মন কৰিবলগীয়া যে এই অনাথ শিশুসকলে মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ কোনো নাযায় । ইয়াৰ ফলত সমাজৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় । সমাজৰ একাংশ লোকে এই দায়িত্ব লয় যাতে এই অনাথ শিশুসকলৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰে ।
হিন্দু ধৰ্মত সাধাৰণতে মৃতদেহ দাহ কৰা হয় । তেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় মুখাগ্নিৰ । তাৰ পিছত ছাইখিনি সংগ্ৰহ কৰি নদীত উটুৱাই দিয়া হয় ।