ETV Bharat / bharat

গাৰ্ড অৱ অনাৰসহ সন্মানেৰে শ্বহীদ ৰ’ল’ক চিৰবিদায় - LAST FAREWELL GIVEN TO SNIFFER DOG

কে-9 ৰ’ল’ক চিৰবিদায় ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 16, 2025 at 7:07 PM IST 3 Min Read

বিজাপুৰ: শেহতীয়াকৈ দেশৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে নক্সালবাদৰ অন্ত পেলাবলৈ কঠোৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ তেলেংগানা-ছত্তীশগড় ৰাজ্য়ৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল কাৰেগুটাত নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে সেনা-আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযান অব্যাহত আছে । এই অভিযানত সামৰিক বাহিনীক সহায় কৰিছিল এটা স্নিফাৰ ডগে ৷ যাৰ নাম কে-9 ৰ’ল’ ৷ দুৰ্গম পাহাৰত আৰু বাটত লুকুৱাই থোৱা আই ই ডি বিচাৰি উলিওৱাত ৰ’ল’ আছিল বিশেষজ্ঞ । আই ই ডি আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ পৰা আঁতৰত নক্সালৰ গুহাৰ পৰা সৈন্যসকলক নিৰাপদে উলিয়াই অনাটো ৰ’ল’ৰ বাবে আছিল সাধাৰণ কথা ৷ নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলা এই অভিযানত এতিয়ালৈকে কোনো জোৱানৰ মৃত্যু ঘটা নাই । আই ই ডি বিস্ফোৰণ আৰু নক্সালবাদীয়ে চলোৱা গুলীত একাংশ জোৱান আহত হয় যদিও সকলো সম্প্ৰতি সুৰক্ষিত । দেশৰ সৈন্যই এই অভিযানত যদি কিবা হেৰুৱাইছিল, তেন্তে সেয়া আছিল ৰ’ল’ । ৰ’ল’ আৰু এই পৃথিৱীত নাই । অভিযানৰ পৰা উভতি আহি থাকোতে আদবাটতে ৰ’ল’ মৃত্যুমুখত পৰে ৷ চি আৰ পি এফে দিলে শেষ বিদায় মৃত্যুৰ পিছত চি আৰ পি এফে কে-৯ ৰ’ল’ৰ শেষ বিদায়ত গাৰ্ড অৱ অনাৰ সন্মান প্ৰদান কৰে । সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা তথা ৰীতি-নীতিৰে শুকুৰবাৰে সমাধিস্থ কৰা হয় ৰ’ল’ক । ৰ’ল’ক তেওঁৰ সাহসিকতাৰ বাবে মৰণোত্তৰভাৱে চি আৰ পি এফৰ সঞ্চালক প্ৰধানে প্ৰশংসা পদকো প্ৰদান কৰে । এই সন্দৰ্ভত চি আৰ পি এফ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় ‘‘ৰ’ল’ৰ ভূমিকা অমূল্য । প্ৰতিটো অৰ্থতে তাই আছিল এগৰাকী প্ৰকৃত সৈনিক ।’’