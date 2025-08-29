ETV Bharat / bharat

দেৱভূমিত প্ৰলয়; পাহাৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত গ’ল এটা দম্পতী - UTTRAKHAND DISASTER

ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যায় এটা দম্পতী ৷

UTTRAKHAND DISASTER
উত্তৰাখণ্ডত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ (@chamolipolice)
Published : August 29, 2025 at 10:56 AM IST

চামোলী (উত্তৰাখণ্ড): এটাৰ আনটোকৈ বিস্ফোৰিত হৈছে ডাৱৰ ৷ প্ৰকৃতিয়ে লৈছে ৰুদ্ৰ ৰূপ ৷ আমি কৈছো দেৱভূমি খ্যাত উত্তৰাখণ্ডৰ কথা ৷ উত্তৰাখণ্ডৰ চাৰিওফালে এতিয়া বিৰাজ কৰিছে কেৱল ধ্বংসাৱশেষে ৷ বহু লোক ইতিমধ্যে গৃহহাৰা হৈছে ৷ আপোনজনক হেৰুৱাই হাহাকাৰ কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে ৷

ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে কেবাঠাইটো মুষলধাৰ বৰষুণ হয় ৷ চামোলী জিলাত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনত পোত যায় এটা দম্পতী ৷ আনহাতে এই ভূমিস্খলনৰ ফলত আহত হয় দুজন লোক । আহতসকলক দেৱাল প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ অনা হয়, য’ত তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

  • ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যোৱা স্বামী-স্ত্ৰীৰ মৃত্যু :

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত চামোলীৰ বহু ঠাইত ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰিছে । ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত জনজীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বৰ্তমান অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ হৈ আছে । ইয়াৰ স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে বিগত কেইবাদিন ধৰি খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ সৈতে যুঁজ দিব লগাত পৰিছে ৷

টেংকাৰৰ জৰিয়তে থাৰালীকে ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। একে সময়তে চামোলীৰ দেৱাল উন্নয়ন খণ্ডৰ এখন দুৰ্গম গাঁও মোপাটাত ভূমিস্খলনৰ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যায় এটা দম্পতী ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ সহায়ত আন দুজন আহতক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ দেৱাললৈ অনা হয়, য’ত আহতসকলৰ চিকিৎসা চলি আছে । একে সময়তে প্ৰায় ২০টা গৰুও এই ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত গৈছে ৷

UTTRAKHAND DISASTER
উত্তৰাখণ্ডত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ (ETV Bharat)

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে বহু পথ বন্ধ :

লক্ষণীয় যে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ছিমালছাইন আৰু কুলছাৰীৰ সমীপত চামোলীৰ নন্দপ্ৰয়াগ, কামেদা, ভানেৰপানী, পাগলনালা, গুলাকোটি আৰু গ্ৱালদাম ঘাইপথ বন্ধ হৈ পৰিছে । BRO ৰ দ্বাৰা ঘাইপথকেইটাৰ মেৰামতিৰ কাম কৰি থকা হৈছে । এই ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে থাৰালী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা বহু অঞ্চলত ধাৰাবাহিকভাৱে ভূমিস্খলনৰ গৈছে ।

আহতসকলক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে :

থাৰালী সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সমীপত হোৱা ভূমিস্খলনৰ বাবেই ধ্বংসাৱশেষ হাস্পতালৰ ভিতৰলৈকে আহিছে । সেয়ে ইয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে চিকিৎসালয়খন খালী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৷

থাৰালী মহকুমাধিপতি পংকজ ভট্ট কয়, ‘‘দেৱালৰ মোপাটাত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত এটা দম্পতী ধ্বংসাৱশেষৰ তলত পোত যায়, লগতে আন ২ জন লোকো আহত হয় ৷ আহতসকলক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ দেৱাললৈ অনাৰ পিছতে আহতসকলক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে মোপাটালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল । মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত কালেশ্বৰত পাহাৰৰ পৰা ধ্বংসাৱশেষ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈকে অহা দেখা যায় ৷ জেচিবি বা অন্য মেচিনৰ সহায়ত ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে ।’’

