লাটেহাৰ (ঝাৰখণ্ড): আজি কিছু বছৰৰ আগলৈকে ঝাৰখণ্ডৰ লাটেহাৰ নামৰ ঠাইখনক মানুহে জানিছিল হিংসা আৰু সন্ত্ৰাসৰ কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে ৷ কিন্তু আপুনি হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যে এই লাটেহাৰতে আছে এনে এখন গাঁও যিখন গাঁৱত আজি পৰ্যন্ত সংঘটিত হোৱা নাই চুৰি-ডকাইতি বা কোনো এটাও অপৰাধজনিত ঘটনা ৷ সৰু সৰু কিবা বিবাদ হ'লেও গাঁওবাসীয়ে নিজেই সিবিলাক নিস্পত্তি কৰে ৷ আনকি স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনেও গাঁওবাসীক ইয়াৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে ৷ গাঁওখনৰ নাম ললগড়ী ৷
গাঁওখনত আছে 200 টা পৰিয়াল:
ললগড়ী গাঁৱত বাস কৰি আহিছে প্ৰায় দুশটা পৰিয়ালে ৷ আটাইকেইটা পৰিয়াল খৰৱাৰ নামৰ জনগোষ্ঠীটোৰ ৷ লাটেহাৰ সদৰৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত এই ললগড়ী নামৰ গাঁওখন ৷ এইখন গাঁৱৰ লোক আজিও অপৰাধৰ পৰা বহু আঁতৰত ৷ গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকল খেতি-বাতিত ব্যস্ত হৈ থকাৰ উপৰিও ইজনে সিজনক সহায় কৰি আহিছে ৷
মুখ্য ন্যায়াধীশেও শলাগ ল'লে ললগড়ীৰ:
গাঁওখনত আজি পৰ্যন্ত সংঘটিত হোৱা নাই এটাও চুৰি বা ডকাইতিৰ ঘটনা ৷ সৰু সৰু ঘটনাবিলাকক লৈ সৃষ্টি হোৱা পৰস্পৰৰ মাজত বাদ-বিবাদৰ বাবে গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত আন্তৰিকতাও বৃদ্ধি কৰিছে ৷ গাঁওখনৰ এই ব্যতিক্ৰমী পৰিচয়ৰ বাবে আনকি 2012 চনত ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশে লালগড়ী গাঁৱৰ মুখিয়ালক সন্মানিতও কৰিছিল ৷ এই কথা জানিবলৈ দি গাঁওখনৰ প্ৰাক্তন মুখিয়াল ৰামেশ্বৰ সিঙে কয় যে গাঁওবাসীৰ মাজত ইমানেই সহৃদয়তা আছে যে কোনো কাৰণতে আজি পৰ্যন্ত কোনো সংঘাতৰ সৃষ্টি হোৱা নাই ৷ তেওঁ লগতে এই বুলিও কয় যে বিগত 65 বছৰে গাঁওখনত তেনে কোনো ঘটনাই সংঘটিত হোৱা নাই ৷
পশুপালন আৰু কৃষিয়েই জীৱিকা:
লালগড়ীৰ বাসিন্দাসকলৰ প্ৰধান জীৱিকাই হ'ল পশুপালন আৰু কৃষি ৷ গাঁওখনৰ বাসিন্দা সত্যেন্দ্ৰ সিং, মহেন্দ্ৰ সিং, বংশী সিং, দেৱন সিং আদিয়ে ক'লে যে গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে কৃষিকাৰ্য আৰু পশুপালনৰ জৰিয়তেই পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ লগতে সন্তানক পঢ়ুওৱা-শুনোৱাৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে ৷ কিন্তু গাঁওখনত ভাল শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ এতিয়াও অভাৱ ৷
