উত্তৰকাশী : ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ বাবে উত্তৰকাশীৰ সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰাত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে । সাধাৰণ ৰাইজৰ সমস্যা দিনক দিনে বাঢ়ি আহিছে । ইফালে দেওবাৰে স্যানাচত্তীত পুনৰ হ্ৰদৰ সৃষ্টি হয় । আনফালে ধৰালীৰ পিছত হৰ্ষিলতো ওফন্দি উঠিছে তেলগাড় নদী । এনে পৰিস্থিতিত দুয়োটা স্থানতে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।
নিশা ধৰালীৰ তেলগাড় নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে হৰ্ষিল বজাৰ আৰু ওচৰৰ গাঁও খালী কৰা হয় । একেদৰে ভাগীৰথী নদীৰ সোঁত বন্ধ হোৱাৰ ফলত হ্ৰদৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।
দেওবাৰে পুৱা পুনৰ যমুনা নদীত কুপড়া অঞ্চলৰ পৰা ধ্বংসাৱশেষ আৰু শিলগুটি নামি আহে । যাৰ বাবে যমুনা নদীৰ পানীৰ প্ৰবাহত বাধা দেখা যায় । এনে পৰিস্থিতিত হ্ৰদৰ জলস্তৰ পুনৰ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
অৱশ্যে যমুনা নদীৰ এটা অংশৰ পৰা পানী নিষ্কাশন কৰা হৈছে । ইয়াৰ পিছতো সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত আতংক অব্যাহত আছে । কাৰণ যমুনোত্ৰী ঘাইপথত নিৰ্মিত দলংখনৰ পৰা মাত্ৰ কেইফুটমান তলতে আছে নদীখনৰ তীব্ৰ সোঁত । নদীৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰা কিছুমান হোটেলৰ তলৰ মহলা এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে ।
স্যানাচত্তীৰ বাসিন্দা জয়পাল সিং ৰাৱট আৰু ভগত সিং ৰাণাই কয় যে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ধ্বংসাৱশেষ আৰু শিলগুটিৰ বাবে এতিয়াও যমুনাৰ পানীৰ প্ৰবাহত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে । তেওঁ কয় যে বিপদ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে কমা নাই, কাৰণ কুপড়া খাদে অহৰহ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আছে ।
জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিষয়া পান্নীলালে কয় যে এস্কভেটৰেৰে কুপড়া খাদৰ সন্মুখভাগত জমা হোৱা ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰোৱাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে । কিন্তু মাজত এটা বৃহৎ শিল থকাৰ বাবে কিছু সময় লাগিছে । তেওঁ কয় যে ডেৰ মাহ ধৰি তিনিখন ফকলেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি নৈৰ প্ৰবাহৰ দিশ সলনি কৰি থকা হৈছে । তাৰ মাজতে বতৰেও বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
ইফালে দুপৰীয়া হৰ্ষিল উপত্যকাত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে হঠাৎ পুনৰ তেলগাড় নদীৰ জলস্তৰ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । তেলগাড়ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে ভাগীৰথী নদীৰ জলস্তৰো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । সেয়ে নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে জি এম ভি এন গেষ্ট হাউচ আৰু থানাকে ধৰি নদীৰ পাৰৰ হোটেল আৰু আৱাসগৃহসমূহ খালী কৰিছে । এতিয়া ধৰালীৰ পাছত হৰ্ষিলৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিছে । ভগীৰথী নদীত সৃষ্টি হোৱা হ্ৰদটোৰ পৰাও ইতিমধ্যে হৰ্ষিল উপত্যকালৈ ভাবুকি আহিছে ।
তথ্য অনুসৰি, দুপৰীয়া তেলগাড়ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে বাঢ়নী পানী গংগোত্ৰী ঘাইপথত জমা হৈ থকা ধ্বংসাৱশেষৰ দিশে গতি কৰিছে । তেনেস্থলত পানীৰ সৈতে ধ্বংসাৱশেষ নামি আহি সেনাৰ শিবিৰ আৰু ভাগীৰথী নদীৰ ফালে বৈ গৈ আছে । একে সময়তে তাত শিলৰ প্ৰচণ্ড শব্দৰ বাবে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ।
স্থানীয় ৰাইজে কয় যে ধৰালীত ধ্বংসাৱশেষ অবিৰতভাৱে আহি আছে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰা বৰষুণৰ আগজাননী আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হৰ্ষিলৰ আৰক্ষীয়ে ৰাইজক সতৰ্ক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ।
