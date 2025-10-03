লাডাখ হিংসা; ৱাংচুকৰ মুক্তি বিচাৰি উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ পত্নী

ETV Bharat / bharat

লাডাখ হিংসা; ৱাংচুকৰ মুক্তি বিচাৰি উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ পত্নী

আংমোৱে ৱাংচুকক আটক কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ লগতে তেওঁৰ শীঘ্ৰে মুক্তি বিচাৰিছে ।

NSA against Wangchuk
জলবায়ু কৰ্মী সোণম ৱাংচুক (IANS)
PTI

October 3, 2025

নতুন দিল্লী : কাৰাবন্দী জলবায়ু কৰ্মী সোণম ৱাংচুকৰ শীঘ্ৰে মুক্তি বিচাৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে তেওঁৰ পত্নী গীতাঞ্জলি আংমো । কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল লাডাখক সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদৰ দুদিন পিছতে ২৬ ছেপ্টেম্বৰত কঠোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত ৱাংচুকক আটক কৰা হৈছিল । বৰ্তমান তেওঁ ৰাজস্থানৰ যোধপুৰ কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে ।

অধিবক্তা সৰ্বম ৰীতম খাৰেৰ জৰিয়তে দাখিল কৰা আবেদনত আংমোৱে ৱাংচুকক আটক কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ লগতে তেওঁৰ শীঘ্ৰে মুক্তি বিচাৰিছে । আনহাতে, তেওঁৰ আবেদনত ৱাংচুকৰ বিৰুদ্ধে এন এছ এ বলৱৎ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে ।

আংমোৱে অভিযোগ কৰে যে তেওঁ এতিয়াও তেওঁক আটক কৰাৰ অৰ্ডাৰৰ কপি পোৱা নাই, যিটো নিয়মৰ উলংঘন । তদুপৰি ৱাংচুকৰ সৈতে এতিয়ালৈকে তেওঁৰ কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই বুলিও কয় । আনহাতে, শেহতীয়াকৈ লাডাখ প্ৰশাসনে ৱাংচুকৰ বিৰুদ্ধে 'ডাইনী চিকাৰ' অভিযান চলোৱাৰ দাবী নাকচ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, লেহ এপেক্স বডী (এল এ বি) আৰু কাৰ্গিল ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্স (কে ডি এ)ৰ সৈতে ৱাংচুকৰ নেতৃত্বত দুটা মূল দাবীক কেন্দ্ৰ কৰি আন্দোলন চলে । ইয়াৰে প্ৰথমটো দাবী হৈছে লাডাখক সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা আৰু জনজাতীয় অঞ্চলৰ বাবে বিশেষ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা । দ্বিতীয়টো হৈছে, সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত লাডাখক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ।

কিন্তু এই আন্দোলনৰ ফলত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ পিছত কৰ্তৃপক্ষই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । আনহাতে, ৱাংচুকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা লাডাখৰ ছাত্ৰ শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰ (Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh, SECMOL) বিদেশী অনুদান নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ (এফ চি আৰ এ) অনুজ্ঞাপত্ৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে বাতিল কৰে ।

TAGGED:

