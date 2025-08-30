শ্ৰীনগৰ : মনত বহু আশা আৰু হেঁপাহেৰে পৰ্বত আৰোহণ কৰিবলৈ বাট লৈছিল বহুকেইজন দেশী-বিদেশী পৰ্বতাৰোহী ৷ পৰ্বতৰ সেই সুউচ্চ শীৰ্ষৰ পৰা চাব প্ৰকৃতিৰ আলৌকিক ৰূপ ৷ কিন্তু... দেশী-বিদেশী বহু পৰ্বতাৰোহীৰ আশাত যেন চেঁচা পানী পৰিল ৷ পৰ্বতৰ সেই সুউচ্চ শৃংগৰ পৰা প্ৰকৃতিৰ আনন্দ লোৱাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ মনত সেই সময়ত এটা আশা - ‘‘যেনেকৈ নহওক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব লাগে ৷’’
হয়, আপুনি ঠিকেই ভাবিছে ৷ আমি ক’বলৈ লৈছো সেইদিনা নুন কুন ট্ৰেকত আবদ্ধ হৈ পৰা প্ৰায় ৪০ জন পৰ্বতাৰোহীৰ কথা ৷ জানিব পৰা মতে, যোৱা ২৪ আগষ্টত লেহ লাডাখৰ কাৰ্গিল জিলাত বৰফৰ ধুমুহাই তাণ্ডৱ চলায় ৷ ফলত পৰ্বত আৰোহণৰ বাবে যাত্ৰা কৰা প্ৰায় ৪০ জন পৰ্বতাৰোহী আবদ্ধ হৈ পৰে নুন কুন ট্ৰেকত ৷
বৰফৰ ধুমুহাত আটাইকেইজন আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে উদ্ধাৰকাৰী দল ৰাওনা হয় উক্ত স্থানলৈ ৷ কিন্তু বেয়া বতৰৰ বাবে কিছু পৰ থমকি ৰ’ৱ লগাত পৰিল উদ্ধাৰকাৰী দলটো ৷ পৰ্বতাৰোহীসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সদস্যসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’ব লগা হয় ।
এই উদ্ধাৰকাৰী দলটোত আছিল কাৰ্গিল আৰক্ষী, ইউটিডিআৰএফ আৰু অঞ্জুমান চাহাব জামানৰ বাছিজ বাকিয়াতুল্লাহ স্বেচ্ছাসেৱক । তেওঁলোকে অতি বিপজ্জনকভাৱে বৰফেৰে আবৃত ঢালত ছয় ঘণ্টাৰো অধিক সময় ট্ৰেকিং কৰি পৰ্বতাৰোহীসকলৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰে ।
শুকুৰবাৰে বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সদস্যসকলে বৰফৰ ধুমুহা আৰু শূন্যৰ তলৰ উষ্ণতাকো সহ্য কৰি এই সপ্তাহত কাৰ্গিল জিলাত বিপজ্জনক নন কুন পিকত অভিযান চলাই আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰায় ৪০ জন পৰ্বতাৰোহীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে । বিদেশী আৰু স্থানীয় উভয়কে ধৰি কমেও ৬৪ জন ট্ৰেকাৰে ২৪ আগষ্টত ছটা দলত ৭,১৩৫ মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ শৃংগটো বগাবলৈ কৰিবলৈ ৰাওনা হৈছিল ।
নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই কয়, ‘‘বতৰ বেয়া হোৱাৰ বাবে উক্ত অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ দ্ৰুতগতিত অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰিলে ৷ প্ৰচণ্ড বতাহ বলিবলৈ ধৰিলে ৷ দৃশ্যমানতা শূন্য হ’ল আৰু ঠায়ে ঠায়ে শূন্যৰ পৰা পাঁচ ইঞ্চি বৰফ পৰিল । তাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় শাসিত দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীক সহায় বিচৰা হয় । উদ্ধাৰ কৰাসকলৰ ভিতৰত ৫২ বছৰীয়া অষ্ট্ৰেলিয়ান চেড্ৰিক ছালডানহা আছে ৷ ইতিমধ্যে এই দুৰ্ঘটনাত ঝাৰখণ্ডৰ এজন পৰ্যটকৰ মৃত্যু হৈছে ।’’
এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে থকা লাডাখ স্বায়ত্তশাসিত পাহাৰ উন্নয়ন পৰিষদৰ (এল এ এইচ ডি চি) প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী কাউন্সিলাৰ চৈয়দ আব্বাছ ৰিজভিয়ে কয়, ‘‘২৭ আগষ্টত কাৰ্গিল আৰক্ষীৰ পৰা আমালৈ ফোন আহিছিল আৰু আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱকসকলে নিস্বাৰ্থভাৱে নুন কুন এডভান্স কেম্পত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল । উদ্ধাৰ অভিযানটো প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল । আমি সদায় অতিৰিক্ত সহায় হিচাপে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সৈতে মিলি কাম কৰো ।"
ৰিজভিয়ে কয়, ‘‘তিনিৰ পৰা পাঁচ ইঞ্চি বৰফত ট্ৰেকিং কৰাটো অত্যন্ত কঠিন । কিন্তু তেওঁলোকে উচ্চ উচ্চতাত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰায় ২৬ জন পৰ্বতাৰোহীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হয় এজন পৰ্যটকৰ মৃতদেহ । ময়ো এই অভিযানৰ অংশ আছিলো ।"