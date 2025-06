ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত কুকি-জো বিদ্ৰোহী গোটৰ নিৰ্দিষ্ট শিবিৰৰ সংখ্যা ১৪ৰ পৰা ১০লৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত - KUKI ZO INSURGENTS GROUPS

ইম্ফল উপত্যকাৰ পাঁচখন জিলাত নিশাৰ ভিতৰতে সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পিছত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে পহৰা দি থকা ফাইল ফটো ( ANI )

নতুন দিল্লী : ৰাজনৈতিক আলোচনাক নতুনকৈ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰয়াসত মণিপুৰত শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰ আৰু কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ ছাচপেনচন অৱ অপাৰেচন (এছ অ’ অ’) গোটৰ মাজত হোৱা বৈঠকত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কুকি নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন (কে এন অ’) আৰু ইউনাইটেড পিপলছ ফ্ৰণ্ট (ইউ পি এফ) বিদ্ৰোহীৰ নিৰ্দিষ্ট শিবিৰসমূহ ১৪ৰ পৰা ১০লৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ২০২৩ চনত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ দুবছৰৰ ব্যৱধানৰ পিছত ৯ জুনত নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু এছ অ’ গোটৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত অনুষ্ঠিত বৈঠকত কে এন অ’ আৰু ইউ পি এফ দুয়োটাৰে বাবে পাঁচটাকৈ শিবিৰ একত্ৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । কুকি ৰাষ্ট্ৰীয় সেনাৰ মুখপাত্ৰ ডাঃ চাইলেন হাওকিপে কয়, “২০২৩ চনৰ ৩ মে’ত মণিপুৰত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰাই আমি মণিপুৰত বসবাস কৰা কুকি-জো জনগোষ্ঠীৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণৰ উদ্দেশ্যেৰে বিধায়িনী দলৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল (UT)ৰ দাবী জনাই আহিছো ।” সূত্ৰই জনোৱা মতে, গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলৰ নেতৃত্বত এ. মিশ্ৰই (উপদেষ্টা উত্তৰ-পূব) মণিপুৰৰ কেন্দ্ৰীয় উপত্যকাক আগুৰি থকা পাদদেশত মেইটেই বসতিপ্ৰধান অঞ্চলৰ ওচৰত অৱস্থিত এছ অ’ অ’ গোটৰ চাৰিটা নিৰ্দিষ্ট শিবিৰ বন্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে । ২০০৫ চনৰ ১ আগষ্টৰ পৰা অসম ৰাইফলছ আৰু কুকি-জোমি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ মাজত কাৰ্যকৰী হৈ থকা এছ অ’ অ’ চুক্তিখন ২০০৮ চনৰ ২২ আগষ্টত কেন্দ্ৰ, মণিপুৰ চৰকাৰ আৰু কুকি জাতীয় সংগঠন আৰু সংযুক্ত পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কুকি-জোমি উগ্ৰপন্থীৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

