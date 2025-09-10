প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণক ঐতিহাসিক আখ্যা কুকি-জো সংগঠনৰ
শেষবাৰৰ বাবে প্ৰায় চাৰি দশক পূৰ্বেহে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷
Published : September 10, 2025 at 8:33 PM IST
ইম্ফল: মণিপুৰৰ শীৰ্ষস্থানীয় কুকি-জো সংগঠনসমূহে ১৩ ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সম্ভাব্য মণিপুৰ ভ্ৰমণক আদৰণি জনাই ইয়াক “ঐতিহাসিক আৰু বিৰল” বুলি অভিহিত কৰে ।
সম্প্ৰদায়টোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অন্যতম সংগঠন কুকি-জো কাউন্সিলে দাবী কৰিছে যে প্ৰায় চাৰি দশকৰ পিছত এই অঞ্চললৈ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাৰ কথা ৷ কিয়নো প্ৰায় চাৰি দশক পূৰ্বেহে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমাজৰ জনসাধাৰণৰ আশা-আকাংক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব বুলিও সংগঠনটোৱে আশা প্ৰকাশ কৰে ।
সংগঠনটোৱে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, ‘‘সমগ্ৰ কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ হৈ কুকি-জো কাউন্সিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগন্তুক ভ্ৰমণক উষ্ম আদৰণি জনাইছে । এয়া এক ঐতিহাসিক আৰু বিৰল অনুষ্ঠান ।’’
ইয়াত কোৱা হৈছে যে বিগত বছৰবোৰত কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে অপৰিসীম কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক মনোভাৱ আৰু নেতৃত্বৰ প্ৰতি বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰি সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে কুকি-জো জনগোষ্ঠীয়ে সংবিধানৰ ২৩৯ এ অনুচ্ছেদৰ অধীনত বিধায়িনী দলৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হিচাপে সুকীয়া প্ৰশাসনৰ দাবী জনাইছে ।
সংবিধানৰ ২৩৯(ক) অনুচ্ছেদত সংসদক স্থানীয় বিধানসভা, মন্ত্ৰী পৰিষদ বা দুয়োটা গঠন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে ।
কুকি-জো কাউন্সিলে আশা কৰিছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে “কুকি-জো জনসাধাৰণৰ কণ্ঠ, যন্ত্ৰণা আৰু আকাংক্ষাক’’ উপযুক্ত স্বীকৃতি দিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্ভাব্য ভ্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰি সংগঠনটোৱে কয়, ‘‘আমি আমাৰ ঘাঁবোৰ ভাল কৰিবলৈ, আমাৰ মৰ্যদা ঘূৰাই আনিবলৈ আৰু কুকি-জো জনসাধাৰণৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আপোনালোকৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।’’
মণিপুৰৰ কুকি-জো সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আন কেইবাটাও সংগঠনেও এই সপ্তাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সম্ভাব্য মণিপুৰ ভ্ৰমণক আদৰণি জনাইছে যদিও তেওঁৰ আদৰণি উদযাপনৰ অংশ হিচাপে পৰিকল্পিত নৃত্য কাৰ্যসূচীৰ বিৰোধিতা কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আদৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে জনগোষ্ঠীয় হিংসাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰে ইম্ফল মাৰ স্থানান্তৰিত সমিতিয়ে ৷
চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ গেংটে ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যনেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্ভাৱ্য ভ্ৰমণক আদৰণি জনাব বুলি কয় ৷ কিন্তু তেওঁলোকে এইটোও কয়, ‘‘আমি চকুলো টুকি নাচিব নোৱাৰো !’’
ইম্ফল মাৰ স্থানান্তৰিত সমিতিয়ে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘আমাৰ দুখ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, আমাৰ চকুপানী এতিয়াও শুকাই যোৱা নাই, আমাৰ ঘাঁবোৰ এতিয়াও ভাল হোৱা নাই, আমি আনন্দত নাচিব নোৱাৰো ।’’
মহা আড়ম্বৰপূৰ্ণ আদৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাহায্য শিবিৰত থকা লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব লাগে বুলিও বিবৃতিটোত দাবী কৰা হৈছে ৷
চুৰাচান্দপুৰস্থিত ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে অৱশ্যে দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিয়ে জাতিগত হিংসাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক তেওঁলোকৰ ঘাঁ শুকুওৱাত সহায় কৰিব আৰু অভিযোগ ব্যক্ত কৰিব পাৰিব ।
আনহাতে, কুকি সম্প্ৰদায়ৰ শীৰ্ষ সংস্থা কুকি ইনপি মণিপুৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাজ্যখনত আদৰণি জনোৱা উচিত যদিও এই ভ্ৰমণে “কুকি-জো জনগোষ্ঠীৰ সামূহিক আকাংক্ষাক ন্যায় আৰু স্বীকৃতিও দিব লাগে” বুলি কয় ৷
সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে ৰাজনৈতিক সমাধানৰ দাবী স্পষ্ট আৰু দৃঢ় আৰু অস্থায়ী সকাহৰ ব্যৱস্থাই স্থায়ী সমাধান আনিব নোৱাৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্ভাব্য এই ভ্ৰমণক মেইটেই প্ৰধান ইম্ফল উপত্যকাৰ একাংশ লোকে নিজৰ দুখ-দুৰ্দশা প্ৰকাশ কৰাৰ এক সুযোগ হিচাপে গণ্য কৰিছে ।
পূব ইম্ফল জিলাৰ ছ’ইবাম ৰেগান নামৰ এজন বাসিন্দাই কয়, ‘‘ৰাজ্যখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগসমূহ দাখিল কৰাৰ লগতে জনগোষ্ঠীয় সংঘাতৰ ফলত নিৰীহ গাঁওবাসী কেনেদৰে প্ৰভাৱিত হৈছে, সেই কথা ক’বলৈ এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিব ।’’
মহিলা সংগঠন ইমাগী মীৰাই কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মণিপুৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰস্তাৱৰ সময়ত কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিব লাগে যাতে মেইটেই জনসাধাৰণক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে ।’’
২০২৩ চনৰ মে’ মাহৰ পৰা মেইটেই আৰু কুকি-জো গোটৰ মাজত হোৱা জাতিগত হিংসাত ২৬০ জনতকৈ অধিক লোক নিহত হোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে । মণিপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে কেন্দ্ৰই ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাপি দিছিল । ২০২৭ চনলৈ ৰাজ্যখনত বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল স্থগিত ৰখা হৈছে ।
