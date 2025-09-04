নতুন দিল্লী : হিংসাজৰ্জৰ মণিপুৰৰ সাধাৰণ জনতাৰ বাবে ভাল খবৰ । কুকি-জো পৰিষদে বৃহস্পতিবাৰে মণিপুৰত যাতায়ত আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মুক্ত চলাচলৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । যোৱা কিছুদিনৰ পৰা নতুন দিল্লীত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়া আৰু কুকি-জো পৰিষদৰ এটা প্ৰতিনিধি দলৰ মাজত হোৱা ধাৰাবাহিক আলোচনাৰ পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বাসিন্দাসকলে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধা, সামগ্ৰী আৰু যান-বাহনৰ চলাচলত বাধাৰ সৃষ্টি কৰা দীৰ্ঘদিনীয়া অৱৰোধৰ সমাধানৰ লক্ষ্যৰে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয়, "কুকি-জো পৰিষদে ভাৰত চৰকাৰে নিয়োগ কৰা নিৰাপত্তা বাহিনীক সহযোগিতা কৰি ২ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শান্তি বজাই ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।" ২০২৩ চনৰ মে' মাহত ৰাজ্যখনত উদ্ভৱ হোৱা জাতিগত সংঘৰ্ষৰ মাজতে মণিপুৰক নাগালেণ্ড আৰু উত্তৰ-পূবৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ সৈতে সংযোগ কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ২ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰা হৈছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পুনৰ মুকলি কৰাটোৱে আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ লগতে আৰু হিংসা প্ৰভাৱিত ৰাজ্যখনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ দিশত এক পদক্ষেপ হিচাপে দেখা গৈছে । ইম্ফল আৰু নতুন দিল্লীৰ বিষয়াসকলে বিশ্বাস কৰে যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান সহজ হ'লে সাহায্য শিবিৰত বাস কৰা গৃহহীন পৰিয়াল আৰু সাধাৰণ নাগৰিকে সন্মুখীন হোৱা কষ্ট কমিব ।
গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কয়,"আজি নতুন দিল্লীত গৃহ বিভাগ, মণিপুৰ চৰকাৰ আৰু কুকি নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন (কে এন অ') আৰু ইউনাইটেড পিপলছ ফ্ৰণ্টৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকো অনুষ্ঠিত হয় ।"
গৃহ মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰে, "পুনৰ আলোচনা কৰা চৰ্ত আৰু নিয়ম (গ্ৰাউণ্ড ৰুলছ)ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ত্ৰিপাক্ষিক ছাচপেনচন অৱ অপাৰেশ্যন (SoO) চুক্তি স্বাক্ষৰৰ জৰিয়তে এই বৈঠকৰ সমাপ্তি হয় । এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিনৰ পৰা এবছৰৰ বাবে কাৰ্যকৰী হ'ব ।" মন্ত্ৰালয়ে কয় যে অন্যান্য নিয়মৰ লগতে সংশোধিত ভিত্তি নিয়মত দুটা মূল কথা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে য'ত আছে 'মণিপুৰৰ ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা ৰক্ষা আৰু মণিপুৰত স্থায়ী শান্তিৰ লগতে স্থিতিশীলতা অনাৰ বাবে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা'।
গৃহ মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয়, "কুকি নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইউনাইটেড পিপলছ ফ্ৰণ্টেও সংঘাতৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলৰ পৰা ৭ টা নিৰ্দিষ্ট শিবিৰ স্থানান্তৰিত কৰা, নিৰ্দিষ্ট শিবিৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা, নিকটতম কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী (চিআৰপিএফ) আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী (বিএছএফ) শিবিৰৰ সৈতে অস্ত্ৰসমূহ হস্তান্তৰ কৰা, বিদেশী নাগৰিকসকলক পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কেডাৰসকলৰ কটকটীয়া পৰীক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মত হয় ।"
