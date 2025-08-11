কলিকতা: বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আলিপুৰ চিৰিয়াখানালৈ অনা হ'ল দুটা সেউজীয়া আনাকোণ্ডা । শুকুৰবাৰে নিশা আলিপুৰ চিৰিয়াখানা চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় আনাকোণ্ডাকেইটা । বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে আনাকোণ্ডাকেইটাক ।
সৰীসৃপকেইটাৰ শাৰীৰিক অৱস্থা আৰু পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱাৰ পিছতহে চিৰিয়াখানাৰ ৩০ নং ঘেৰাওত মুকলি কৰি দিয়া হ’ব ।
সূত্ৰ অনুসৰি, চেন্নাইৰ মাদ্ৰাজ ক্ৰ’কডাইল বেংক ট্ৰাষ্ট আৰু চেণ্টাৰ ফৰ হাৰ্পেট’লজী (এম চি বি টি)ৰ পৰা অনা এই সেউজীয়া আনাকোণ্ডা দুটা । ৪ আগষ্টৰ দিনা পশ্চিমবংগৰ বন বিভাগ আৰু আলিপুৰ চিৰিয়াখানাৰ তিনিজন বিষয়াই সেউজীয়া আনাকোণ্ডা আনিবলৈ চেন্নাইলৈ ৰাওনা হৈছিল । তাৰ পিছত ৮ আগষ্টৰ নিশা তেওঁলোক কলকাতাত উপস্থিত হয়হি ।
সেউজীয়া আনাকোণ্ডাৰ যোৰা -
কলকাতালৈ অনা সাপ দুটাৰ ওজন প্ৰায় ৩৫০ গ্ৰাম । ইহঁতৰ দৈৰ্ঘ ২.৫ মিটাৰ, বয়স ৮ মাহ । সূত্ৰই জনোৱা মতে, যদি সাপ দুটাই পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব পাৰে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত কলকাতালৈ আৰু ২টা সাপ আনিব পাৰে ।
আনাকোণ্ডাৰ বিনিময়ত আলিপুৰৰ ৬টা জীৱ চেন্নাইলৈ প্ৰেৰণ -
সাপ দুটাৰ বিনিময়ত আলিপুৰ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই মাদ্ৰাজ ক্ৰ’কডাইল বেংক ট্ৰাষ্ট আৰু চেণ্টাৰ ফৰ হাৰ্পেট’লজীক ৬টা জীৱ-জন্তু দিব লগা হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ৩টা ইগুয়ানা আৰু ৩টা শংখ সাপ ।
ইফালে কলকাতাকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীয়ে অতি আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে চিৰিয়াখানালৈ অহা নতুন অতিথি দুটাক চাবলৈ ।
সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে, এই মাহৰ ভিতৰতে সাপ ২টাক ঘেৰাও(সাপ থোৱা ঠাই)ত এৰি দিয়া হ’ব বুলি চিকিৎসকসকল আশাবাদী ।
কৰ্তৃপক্ষৰ বিবৃতি -
চিৰিয়াখানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক অৰুণ মুখাৰ্জীয়ে কয় যে দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল । যোৱা শুকুৰবাৰে নিশা আলিপুৰত উপস্থিত হয় এযোৰ সেউজীয়া আনাকোণ্ডা । ইয়াৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃতিত্ব চিৰিয়াখানাখনৰ জীৱবিজ্ঞানী সম্য বসুৰ । মাদ্ৰাজ কুমিৰ বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি তালৈ গৈ তেওঁ সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিলে । তাৰ পিছত সোমবাৰে এটা দল চেন্নাইলৈ গৈছিল সাপকেইটা আনিবলৈ ।
Alipore চিৰিয়াখানাত নতুন পদক্ষেপ -
- দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ বাবে আলিপুৰ চিৰিয়াখানাই নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । যোৱা সোমবাৰৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ক্ল’কৰূম । চি চি টিভিৰ অধীনত আছে এই ৰূমটো । আলিপুৰ চিৰিয়াখানা খোলাৰ সময়ত কোঠাটো বিনামূলীয়াকৈ (পুৱা ৯ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪.৩০ বজালৈ) ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । সকলো ব্যক্তিগত সামগ্ৰী টোকেন জাৰি কৰি কাপোৰৰ কোঠাত ৰাখিব লাগিব । সামগ্ৰী ঘূৰাই দিবলৈ প্ৰয়োজনীয় টোকেন সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগিব ।
- টোকেন হেৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষিত বস্তুসমূহৰ সন্দৰ্ভত কোনো দাবী গ্ৰহণ কৰা নহ’ব । টোকেন ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত চৰ্ত বা পৰিস্থিতি নিৰ্বিশেষে বস্তুবোৰৰ সন্দৰ্ভত কোনো দাবী গ্ৰহণ কৰা নহ’ব । বস্তুবোৰৰ সুৰক্ষাৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব দৰ্শনাৰ্থীৰ । ক্ল’কৰুমত মজুত থকা ব্যক্তিগত সামগ্ৰীৰ কোনো ধৰণৰ চুৰি বা ক্ষতিৰ বাবে আলিপুৰ চিৰিয়াখানা দায়ী নহ’ব । চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই অনুৰোধ জনাইছে যে সেই কোঠাটোত কোনো ধৰণৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী যেনে ধন, গহনা, ইলেক্ট্ৰনিকছ বা ভাঙিব পৰা বস্তু ৰাখিব নালাগে ।
- একেদৰে আলিপুৰ চিৰিয়াখানাৰ জীৱ-জন্তুলৈ খাদ্য পৰিবহণৰ বাবে বেটাৰী চালিত বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সেই বাহনখনত চিৰিয়াখানাৰ কৰ্মচাৰী আৰু বিষয়াসকলে বাঘ আৰু সিংহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ দৈনন্দিন খাদ্য সহজে পোৱা যাব ।