সেউজীয়া আনাকোণ্ডা: চিৰিয়াখানাত উপস্থিত ন অতিথি - GREEN ANACONDA

৬টা জীৱ-জন্তুৰ বিনিময়ত আলিপুৰ চিৰিয়াখানালৈ অনা হ'ল ২টা সেউজীয়া আনাকোণ্ডা । নতুন অতিথিক কেতিয়া দৰ্শনাৰ্থীয়ে দেখা পাব জানো আহক...

Kolkata Zoo gets Green Anaconda
সেউজীয়া এনাকণ্ডা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 8:47 PM IST

কলিকতা: বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আলিপুৰ চিৰিয়াখানালৈ অনা হ'ল দুটা সেউজীয়া আনাকোণ্ডা । শুকুৰবাৰে নিশা আলিপুৰ চিৰিয়াখানা চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় আনাকোণ্ডাকেইটা । বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে আনাকোণ্ডাকেইটাক ।

সৰীসৃপকেইটাৰ শাৰীৰিক অৱস্থা আৰু পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱাৰ পিছতহে চিৰিয়াখানাৰ ৩০ নং ঘেৰাওত মুকলি কৰি দিয়া হ’ব ।

Kolkata Zoo gets Green Anaconda
গ্ৰীণ আনাকোণ্ডা এনক্ল'জাৰ (ETV Bharat)

সূত্ৰ অনুসৰি, চেন্নাইৰ মাদ্ৰাজ ক্ৰ’কডাইল বেংক ট্ৰাষ্ট আৰু চেণ্টাৰ ফৰ হাৰ্পেট’লজী (এম চি বি টি)ৰ পৰা অনা এই সেউজীয়া আনাকোণ্ডা দুটা । ৪ আগষ্টৰ দিনা পশ্চিমবংগৰ বন বিভাগ আৰু আলিপুৰ চিৰিয়াখানাৰ তিনিজন বিষয়াই সেউজীয়া আনাকোণ্ডা আনিবলৈ চেন্নাইলৈ ৰাওনা হৈছিল । তাৰ পিছত ৮ আগষ্টৰ নিশা তেওঁলোক কলকাতাত উপস্থিত হয়হি ।

সেউজীয়া আনাকোণ্ডাৰ যোৰা -

কলকাতালৈ অনা সাপ দুটাৰ ওজন প্ৰায় ৩৫০ গ্ৰাম । ইহঁতৰ দৈৰ্ঘ ২.৫ মিটাৰ, বয়স ৮ মাহ । সূত্ৰই জনোৱা মতে, যদি সাপ দুটাই পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব পাৰে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত কলকাতালৈ আৰু ২টা সাপ আনিব পাৰে ।

আনাকোণ্ডাৰ বিনিময়ত আলিপুৰৰ ৬টা জীৱ চেন্নাইলৈ প্ৰেৰণ -

সাপ দুটাৰ বিনিময়ত আলিপুৰ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই মাদ্ৰাজ ক্ৰ’কডাইল বেংক ট্ৰাষ্ট আৰু চেণ্টাৰ ফৰ হাৰ্পেট’লজীক ৬টা জীৱ-জন্তু দিব লগা হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ৩টা ইগুয়ানা আৰু ৩টা শংখ সাপ ।

ইফালে কলকাতাকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীয়ে অতি আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে চিৰিয়াখানালৈ অহা নতুন অতিথি দুটাক চাবলৈ ।

Kolkata Zoo gets Green Anaconda
আলিপুৰ চিৰিয়াখানাৰ সৰীসৃপ ভৱন (ETV Bharat)

সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে, এই মাহৰ ভিতৰতে সাপ ২টাক ঘেৰাও(সাপ থোৱা ঠাই)ত এৰি দিয়া হ’ব বুলি চিকিৎসকসকল আশাবাদী ।

কৰ্তৃপক্ষৰ বিবৃতি -

চিৰিয়াখানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সঞ্চালক অৰুণ মুখাৰ্জীয়ে কয় যে দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল । যোৱা শুকুৰবাৰে নিশা আলিপুৰত উপস্থিত হয় এযোৰ সেউজীয়া আনাকোণ্ডা । ইয়াৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ কৃতিত্ব চিৰিয়াখানাখনৰ জীৱবিজ্ঞানী সম্য বসুৰ । মাদ্ৰাজ কুমিৰ বেংকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি তালৈ গৈ তেওঁ সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিলে । তাৰ পিছত সোমবাৰে এটা দল চেন্নাইলৈ গৈছিল সাপকেইটা আনিবলৈ ।

Kolkata Zoo gets Green Anaconda
সাপৰ বাবে নিৰ্মিত ঘৰৰ কাষত ৰৈছে বহুলোক (ETV Bharat)

Alipore চিৰিয়াখানাত নতুন পদক্ষেপ -

  • দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ বাবে আলিপুৰ চিৰিয়াখানাই নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । যোৱা সোমবাৰৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ক্ল’কৰূম । চি চি টিভিৰ অধীনত আছে এই ৰূমটো । আলিপুৰ চিৰিয়াখানা খোলাৰ সময়ত কোঠাটো বিনামূলীয়াকৈ (পুৱা ৯ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪.৩০ বজালৈ) ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । সকলো ব্যক্তিগত সামগ্ৰী টোকেন জাৰি কৰি কাপোৰৰ কোঠাত ৰাখিব লাগিব । সামগ্ৰী ঘূৰাই দিবলৈ প্ৰয়োজনীয় টোকেন সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগিব ।
  • টোকেন হেৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষিত বস্তুসমূহৰ সন্দৰ্ভত কোনো দাবী গ্ৰহণ কৰা নহ’ব । টোকেন ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত চৰ্ত বা পৰিস্থিতি নিৰ্বিশেষে বস্তুবোৰৰ সন্দৰ্ভত কোনো দাবী গ্ৰহণ কৰা নহ’ব । বস্তুবোৰৰ সুৰক্ষাৰ একমাত্ৰ দায়িত্ব দৰ্শনাৰ্থীৰ । ক্ল’কৰুমত মজুত থকা ব্যক্তিগত সামগ্ৰীৰ কোনো ধৰণৰ চুৰি বা ক্ষতিৰ বাবে আলিপুৰ চিৰিয়াখানা দায়ী নহ’ব । চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই অনুৰোধ জনাইছে যে সেই কোঠাটোত কোনো ধৰণৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী যেনে ধন, গহনা, ইলেক্ট্ৰনিকছ বা ভাঙিব পৰা বস্তু ৰাখিব নালাগে ।
  • একেদৰে আলিপুৰ চিৰিয়াখানাৰ জীৱ-জন্তুলৈ খাদ্য পৰিবহণৰ বাবে বেটাৰী চালিত বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সেই বাহনখনত চিৰিয়াখানাৰ কৰ্মচাৰী আৰু বিষয়াসকলে বাঘ আৰু সিংহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ দৈনন্দিন খাদ্য সহজে পোৱা যাব ।
