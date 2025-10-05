এন চি আৰ বিৰ প্ৰতিবেদন মিছা আখ্যা আৰ জি কৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ

ETV Bharat / bharat

কলকাতা আটাইতকৈ সুৰক্ষিত চহৰ বুলি এন চি আৰ বিয়ে দিয়া প্ৰতিবেদনক লৈ ক্ষোভিত আৰ জি কৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী পৰিয়াল ।

October 5, 2025

কলকাতা : "কলকাতা সুৰক্ষিত নহয় । এন চি আৰ বিয়ে নিৰাপদ চহৰ বুলি লেবেল লগাই বিভ্ৰান্তি বিয়পাইছে । প্ৰকৃত পৰিস্থিতিৰ কথা বিবেচনা নকৰাকৈ কেৱল নথি-পত্ৰ বিবেচনা কৰিয়ে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।" এই অভিযোগ আৰ জি কৰ ঘটনাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ।

শেহতীয়াকৈ এন চি আৰ বিয়ে কলকাতাক দেশৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত চহৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে । একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে কলকাতাই এই খিতাপ দখল কৰিছে । ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিৰোধী দলে এই ঘোষণাক সমালোচনা কৰিছে । আৰ জি কৰ হাস্পতালৰ ধৰ্ষণৰ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালেও সমালোচনা কৰিছে ।

মৃত চিকিৎসকৰ পিতৃৰ মতে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাসকলে প্ৰকৃত পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত নহয় । তেওঁলোকৰ হাতত থকা নথি-পত্ৰৰ ভিত্তিত সিদ্ধান্ত লৈছে ।

তেওঁ কয়, "কলকাতাত সংঘটিত হোৱা ৯০ শতাংশ অপৰাধত আৰক্ষীৰ ওচৰত কোনো অভিযোগ দাখিল কৰা নহয় । প্ৰায় তিনিমাহ পূৰ্বে ঘোলা থানা এলেকাত এগৰাকী যুৱতীক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল । সেই ঘটনাৰ বিষয়ে এতিয়াও কোনেও নাজানে । কলকাতাত প্ৰতিদিনে এনে ঘটনা সংঘটিত হয় । ইয়াত ছমহীয়া শিশু এটাও নিৰাপদ নহয় । এন চি আৰ বিৰ বিষয়াসকলে কাৰ্যালয়ত বহি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি বিভ্ৰান্তি বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । এতিয়া যেন দেশৰ শিক্ষিত মানুহে বাকী লোকসকলক মূৰ্খ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ! কোনো পুৰুষ, মহিলা বা শিশু এই চহৰত সুৰক্ষিত নহয় ।"

ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকীৰ মাতৃয়েও এই প্ৰতিবেদনৰ সত্যতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । তেওঁ কয়, "নিৰাপত্তা থাকিলে মোৰ ছোৱালীজনী নিজৰ চিকিৎসালয়তে এনেকৈ শেষ নহ'লহেঁতেন । ইয়াত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিয়েই থাকে । কাছবৰ কলেজতো এটা ঘটনা ঘটিছিল । মই ভাবো যোৱা এবছৰত এনে দুশতকৈও অধিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ক'তো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই । এই চহৰত অপৰাধ হ'লেও বহু সময়ত আৰক্ষীয়ে গম নাপায় । দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে সকলোৰে মুখ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ।"

মন কৰিবলগীয়া যে এন চি আৰ বিৰ প্ৰতিবেদন ২০২৩ চনৰ । আৰ জি কৰ হাস্পতালৰ এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত । এই প্ৰতিবেদনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক বিতৰ্কও আৰম্ভ হৈছে । এই সন্দৰ্ভত সৰৱ হৈ পৰিছে শাসকীয় দল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল । তৃণমূলৰ দাবী যে চহৰখনৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি বেয়া আৰু বিৰোধীৰ অভিযোগ শুদ্ধ নহয় ।

আনহাতে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলেও প্ৰত্যুত্তৰ দিছে । বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুকান্ত মজুমদাৰে কয় যে গৌৰৱ কৰিবলগীয়া একো নাই । তেওঁৰ মতে, তথ্য লুকাই ৰখাৰ বাবেই ৰাজ্য চৰকাৰে আটাইতকৈ সুৰক্ষিত চহৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।

