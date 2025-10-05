এন চি আৰ বিৰ প্ৰতিবেদন মিছা আখ্যা আৰ জি কৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ

এন চি আৰ বিৰ প্ৰতিবেদন মিছা আখ্যা আৰ জি কৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ
কলকাতা আটাইতকৈ সুৰক্ষিত চহৰ বুলি এন চি আৰ বিয়ে দিয়া প্ৰতিবেদনক লৈ ক্ষোভিত আৰ জি কৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ভুক্তভোগী পৰিয়াল ।
Published : October 5, 2025 at 2:56 PM IST
কলকাতা : "কলকাতা সুৰক্ষিত নহয় । এন চি আৰ বিয়ে নিৰাপদ চহৰ বুলি লেবেল লগাই বিভ্ৰান্তি বিয়পাইছে । প্ৰকৃত পৰিস্থিতিৰ কথা বিবেচনা নকৰাকৈ কেৱল নথি-পত্ৰ বিবেচনা কৰিয়ে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।" এই অভিযোগ আৰ জি কৰ ঘটনাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ।
শেহতীয়াকৈ এন চি আৰ বিয়ে কলকাতাক দেশৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত চহৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে । একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে কলকাতাই এই খিতাপ দখল কৰিছে । ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিৰোধী দলে এই ঘোষণাক সমালোচনা কৰিছে । আৰ জি কৰ হাস্পতালৰ ধৰ্ষণৰ ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালেও সমালোচনা কৰিছে ।
মৃত চিকিৎসকৰ পিতৃৰ মতে এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাসকলে প্ৰকৃত পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত নহয় । তেওঁলোকৰ হাতত থকা নথি-পত্ৰৰ ভিত্তিত সিদ্ধান্ত লৈছে ।
তেওঁ কয়, "কলকাতাত সংঘটিত হোৱা ৯০ শতাংশ অপৰাধত আৰক্ষীৰ ওচৰত কোনো অভিযোগ দাখিল কৰা নহয় । প্ৰায় তিনিমাহ পূৰ্বে ঘোলা থানা এলেকাত এগৰাকী যুৱতীক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল । সেই ঘটনাৰ বিষয়ে এতিয়াও কোনেও নাজানে । কলকাতাত প্ৰতিদিনে এনে ঘটনা সংঘটিত হয় । ইয়াত ছমহীয়া শিশু এটাও নিৰাপদ নহয় । এন চি আৰ বিৰ বিষয়াসকলে কাৰ্যালয়ত বহি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি বিভ্ৰান্তি বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । এতিয়া যেন দেশৰ শিক্ষিত মানুহে বাকী লোকসকলক মূৰ্খ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ! কোনো পুৰুষ, মহিলা বা শিশু এই চহৰত সুৰক্ষিত নহয় ।"
ভুক্তভোগী চিকিৎসকগৰাকীৰ মাতৃয়েও এই প্ৰতিবেদনৰ সত্যতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । তেওঁ কয়, "নিৰাপত্তা থাকিলে মোৰ ছোৱালীজনী নিজৰ চিকিৎসালয়তে এনেকৈ শেষ নহ'লহেঁতেন । ইয়াত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিয়েই থাকে । কাছবৰ কলেজতো এটা ঘটনা ঘটিছিল । মই ভাবো যোৱা এবছৰত এনে দুশতকৈও অধিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ক'তো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই । এই চহৰত অপৰাধ হ'লেও বহু সময়ত আৰক্ষীয়ে গম নাপায় । দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে সকলোৰে মুখ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ।"
মন কৰিবলগীয়া যে এন চি আৰ বিৰ প্ৰতিবেদন ২০২৩ চনৰ । আৰ জি কৰ হাস্পতালৰ এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত । এই প্ৰতিবেদনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক বিতৰ্কও আৰম্ভ হৈছে । এই সন্দৰ্ভত সৰৱ হৈ পৰিছে শাসকীয় দল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল । তৃণমূলৰ দাবী যে চহৰখনৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি বেয়া আৰু বিৰোধীৰ অভিযোগ শুদ্ধ নহয় ।
আনহাতে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলেও প্ৰত্যুত্তৰ দিছে । বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুকান্ত মজুমদাৰে কয় যে গৌৰৱ কৰিবলগীয়া একো নাই । তেওঁৰ মতে, তথ্য লুকাই ৰখাৰ বাবেই ৰাজ্য চৰকাৰে আটাইতকৈ সুৰক্ষিত চহৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।
