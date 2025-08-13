তেজপুৰ: দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা ৭৮ বছৰ হ'ল । ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ এই স্বাধীনতা আন্দোলনত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
মোজে ৰিবা (মোজি ৰিবা বুলিও জনা যায়) অৰুণাচল প্ৰদেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ তেওঁক উত্তৰ-পূব সীমান্ত অঞ্চলত ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসন প্ৰতিহত কৰা ভূমিকাৰ বাবে স্মৰণ কৰা হয় ।
চহৰৰ কোলাহলত তেওঁৰ চৌপাশৰ ভূমি অস্পৃশ্য হৈ পৰিছিল — নদীবোৰে উপত্যকাৰ মাজেৰে এক ধ্বনি তুলিছিল, সেই অৰণ্যত পুৰণি জনজাতীয় কাহিনীৰে আপ্লুত হৈছিল এজন যুৱক, তেওঁৰ জীৱনে ঋতুৰ ছন্দ সলনি কৰিছিল । কিন্তু সেই সেউজীয়া পাহাৰবোৰৰ সিপাৰে এক প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহিছিল । কাৰণ সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ অধীনত আছিল, স্বাধীনতাৰ আহ্বান লাহে লাহে দেশৰ বিভিন্ন চুকে-কোণে প্ৰতিধ্বনিত হৈছিল ।
সেই সময়ত অসম আৰু বৰ্তমানৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ কোনো সুকীয়া ৰাজ্য নাছিল । এক সাধাৰণ গ্ৰাম্য জনজাতীয় পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা মোজে ৰিবা এজন সাহসী স্বতন্ত্ৰ সেনানী ৷ তেওঁ ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল এনে এটা অঞ্চলত, য’ত অসমত থকা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছৰ প্ৰভাৱ লাহে লাহে জনজাতীয় ভূখণ্ডলৈ বিয়পি পৰিছিল ।
জিমেন ৰিবা, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মোজে ৰিবাৰ কনিষ্ঠা কন্যা বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী ৷ তেওঁ ইটিভি ভাৰতক এনেদৰে কয়, ‘‘মোৰ স্বৰ্গীয় দেউতা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী নায়ক আছিল । মোৰ দেউতা মোজে ৰিবাৰ (Moje Riba)১৮৯০ চনত ডাৰিং গাঁৱত বৰ্তমানৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম ছিয়াং জিলাৰ প্ৰয়াত গামো ৰিবাৰ ঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা শদিয়াৰ ওচৰতে কৰিছিল, যিটো তেতিয়াৰ ইংৰাজসকলৰ শিক্ষা আৰু মিছন কেন্দ্ৰ আছিল ।’’
তেওঁ কয়, ‘‘সেই সময়ত দেউতাই বেতৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে শদিয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু অঞ্চলটোৰ অন্যান্য ঠাইলৈ গৈ থাকোঁতে তেওঁ ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে আৰু ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা শুনিলে । পৰৱৰ্তী সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ অসহযোগ আন্দোলন আৰু গোপীনাথ বৰদলৈৰ ৰাজনীতিৰ ক্ৰমবৰ্ধমান জনপ্ৰিয়তাৰ কথা শুনি তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ গঢ়ি তুলিছিল । নিজৰ দেশৰ বাবে দৃঢ় স্থিতি লোৱাৰ হেঁপাহে তেওঁক দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ লৈ গ’ল ।’’
‘‘সেই সময়ত অধিবক্তা ললিত হাজকীয়াৰ লগত ১৯২০ চনত তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি আই এন চিৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সমগ্ৰ গতিশীলতা শিকিছিল । ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আই এন চিৰ সৈতে তেওঁ বহুতো স্বাধীনতা আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । সেই অনুষ্ঠানবোৰ আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁৰ লগত দলটোৰ কিছুমান সদস্যৰ সৈতে ১৯৩০ চনত পাচিঘাটত কাৰাগাৰত বন্দী হ’বলগীয়া হৈছিল’’ বুলি তেওঁ লগতে কয় ৷
‘‘সেইদৰে তেওঁ আই এন চিৰ অধীনত কাম কৰি থাকিল আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ নেতৃত্ব দিলে । ১৯৩০ চনৰ শেষৰফালে অৰুণাচল (তেতিয়াৰ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ট্ৰেক্ট (NEFT)) ৰ বাবে INC ৰ সভাপতি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে । ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ লগে লগে ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্ট তাৰিখে দিপা গাঁৱত অৰুণাচল প্ৰদেশত (তেতিয়াৰ উত্তৰ-পূব সীমান্ত ট্ৰেক্ট NEFT) প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে’’ বুলি স্বাধীনতা সেনানীগৰাকীৰ জীয়ৰীয়ে কয় ৷
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰা বহুদিন অনুপস্থিত হৈ গাঁৱলৈ উভতি অহাৰ পিছত মোজে ৰিবাইও নিজৰ গাঁৱত নিজৰ পৰম্পৰাগত নেতৃত্বৰ মৰ্যদা বজাই ৰাখিব পাৰিছিল আৰু চাৰিবাৰকৈ বোগম-বোকা কেবা (অধিবেশন)ৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ ১৯৬০ চনত ডিপা, চিলাফাৰ ৰে’ল ষ্টেচনত দুবাৰ আৰু ১৯৬১ চনত লিকাবালি অধিবেশনত য’ত নেফাৰ পৰা সাংসদ ডাইং এৰিঙৰ পিতৃয়ে সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাত সভাপতিত্ব কৰে ।
জিমেন ৰিবাই পুনৰ কয়, ‘‘পিছলৈ মাতৃভূমিৰ স্বাৰ্থত কৰা তেওঁৰ অগণন কাৰ্য আৰু ত্যাগৰ বাবে ১৯৭২ চনত স্বাধীনতাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰাৰ সময়ত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁক সন্মানীয় তাম্ৰপত্ৰ প্ৰদান কৰে যদিও সেই বছৰতে চৰকাৰী ভুলৰ বাবে তেওঁৰ সেয়া গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হয় ৷ অৱশেষত ১৯৭৪ চনত তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ শ্বিলঙত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তেতিয়াৰ মুখ্য আয়ুক্ত কে এ এ ৰাজাৰ পৰা তাম্ৰপত্ৰ লাভ কৰে । এইদৰে তেওঁ ১৯৮০ চনৰ ২২ জানুৱাৰীত দাৰী গাঁৱত মৃত্যুৰ আগলৈকে সন্মান আৰু মৰ্যদাৰে নায়কৰ জীৱন কটায় ।’’
তেওঁৰ নামত এটা ডাক টিকট প্ৰকাশ পাইছিল । ২০২১ চনৰ ১১ অক্টোবৰত মোজে ৰিবাৰ নামত এই ডাক টিকট প্ৰকাশ পাইছিল ।
স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ভূমিকা
১৯৪০ চনৰ আৰম্ভণিতে অসমীয়া জাতীয়তাবাদী নেতা আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সদস্য, যেনে- মোহন চন্দ্ৰ নাগ, বলি নাথ, গোপীনাথ বৰদলৈ আদিৰ লগত অসমৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল এইগৰাকী মোজে ৰিবা ।
তেওঁ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন (১৯৪২)ৰ বাৰ্তা পাহাৰীয়া অঞ্চলত প্ৰচাৰ কৰাত সহায় কৰিছিল, জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ক ব্ৰিটিছ বিৰোধী সংগ্ৰামত যোগদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল । মোজে ৰিবাই ডাৰিং গাঁৱত কংগ্ৰেছ শিবিৰ স্থাপনৰ কাম কৰিছিল, যিটো ৰাজনৈতিক সভা আৰু সজাগতা কাৰ্যসূচীৰ কেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছিল ।
তেওঁ ব্ৰিটিছে আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞাৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু বলপূৰ্বক শ্ৰম আৰু অন্যান্য শোষণমূলক ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ৷
মোজে ৰিবাৰ কাহিনী
চহৰৰ কোলাহলে তেওঁৰ চৌপাশৰ ভূমি অস্পৃশ্য হৈ পৰিছিল — নদীবোৰে উপত্যকাৰ মাজেৰে গাইছিল, অৰণ্যই পুৰণি জনজাতীয় কাহিনীৰে আপ্লুত, জীৱনে তেওঁৰ ঋতুৰ ছন্দ অনুসৰণ কৰিছিল । কিন্তু সেই সেউজীয়া পাহাৰবোৰৰ সিপাৰে এক প্ৰচণ্ড ধুমুহা আহিছিল । সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ অধীনত আছিল, স্বাধীনতাৰ আহ্বান লাহে লাহে দেশৰ বিভিন্ন চুকে-কোণে প্ৰতিধ্বনিত হৈছিল ।
মোজে ডাঙৰ হৈছিল নিজৰ মানুহৰ পথ শিকি — পথাৰ চোৱাচিতা কৰা, চিকাৰ কৰা আৰু জুইৰ চাৰিওফালে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কাহিনী শুনি । কিন্তু বহুতৰে দৰে তেওঁৰ মনটো অস্থিৰ হৈ পৰিছিল । পাহাৰৰ সিপাৰৰ পৃথিৱীখনৰ কথা, বুট পিন্ধি, ইংৰাজৰ ছীল থকা কাগজ লৈ অসমৰ পৰা অহা অচিনাকী মানুহবোৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ তেওঁৰ কৌতুহল আছিল ।
১৯৩০ চনৰ শেষৰফালে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ উকমুকনি আৰু তেওঁলোকৰ স্বাধীনতাৰ সপোন উত্তৰ-পূব সীমান্তত শিপাইছিল । অসমত নেতাসকলে বিভিন্ন সভাৰ আয়োজন কৰিছিল, ত্ৰিৰংগ উন্মোচন কৰিছিল, স্বৰাজৰ কথা কৈছিল — স্ব-শাসন বিচাৰিছিল । এই আন্দোলনৰ জুয়ে টানি অনা মোজে ৰিবাই তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ তললৈ নামি গ’ল । তাতেই তেওঁ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আবেগিকভাৱে কথা কোৱা মোহন চন্দ্ৰ নাগ আৰু বলীনাথৰ দৰে অসমীয়া নেতাক লগ পাইছিল আৰু মোজেক এক বিৰল মিত্ৰৰ দৰে দেখিছিল — যিজনে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শিখা সুদূৰ জনজাতীয় পাহাৰলৈ লৈ যাব পাৰে ।
১৯৪২ চনত যেতিয়া ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া ব্ৰিটিছে ইয়াক সকলো প্ৰকাৰে দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । অসমৰ ভৈয়ামত বহুতো নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । কিন্তু পাহাৰত মোজে ৰিবা থিয় হৈ আছিল । তেওঁ ডাৰিং গাঁৱত কংগ্ৰেছ শিবিৰ স্থাপন কৰিলে — এক সাহসী পদক্ষেপ, কাৰণ ব্ৰিটিছে এই সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপক বিপজ্জনক বুলি গণ্য কৰিছিল । এই শিবিৰৰ পৰাই মোজে আৰু তেওঁৰ সংগীসকলে প্ৰতিৰোধৰ বাৰ্তা বিয়পাইছিল । তেওঁলোকে গাঁৱৰ মানুহৰ লগত স্বাধীনতাৰ বিষয়ে, মৰ্যদাৰ বিষয়ে, নিজৰ মাটি আৰু মানুহৰ শোষণৰ অন্ত পেলোৱাৰ বিষয়ে কথা পাতিলে ৷
ব্ৰিটিছ কৰ্তৃপক্ষই সোনকালে লক্ষ্য কৰিলে যে, মোজে ৰিবাৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি আহিছিল আৰু তেওঁৰ অৱজ্ঞাক আওকাণ কৰিব পৰা নগ’ল । গাঁৱৰ বাট-পথৰ কোমল মাটিত বুট গধুৰ কৰি সৈন্য দাৰিঙত উপস্থিত হ’ল ৷ অৱশেষত মোজেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল — কেৱল ৰাজনৈতিক কামৰ বাবেই নহয়, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ধাৰণাটোক ব্ৰিটিছে চিৰদিনৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা বুলি ভবা ধাৰণা অনাৰ সাহস কৰাৰ বাবে ।
অৱশেষত ১৯৪৭ চনত যেতিয়া ভাৰতে ব্ৰিটিছৰ দাসত্বৰ শিকলি ভাঙি পেলালে, তেতিয়া মোজে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্ত দেশলৈ উভতি আহিল । কিন্তু তেওঁ জিৰণি লোৱা নাছিল । তেওঁ নিজৰ জনসাধাৰণৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি শিক্ষা, ঐক্য, আধুনিক উন্নয়ন আনিবলৈ কাম কৰিছিল । জনজাতীয় হৃদয়ভূমি আৰু নতুন গণতান্ত্ৰিক ভাৰতৰ মাজত তেওঁ বিলীন হৈ পৰিল, যি ভূমিকা বহু কমসংখ্যকেহে ল’ব পাৰিলে ।
আজি পশ্চিম ছিয়াং জিলাত তেওঁৰ স্মৃতি জীয়াই আছে । তেওঁৰ সন্মানত এটা ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি আছে, কিন্তু তেওঁৰ এই সোঁৱৰণিয়ে জাতিটোৰ স্বাধীনতাৰ বাবে আত্মবলিদান দিয়া নিজৰ যোদ্ধাসকলক বিচাৰি পোৱাত সহায় কৰে বুলি কন্যাই কয় । তেওঁ কয় যে, মোজে ৰিবাৰ জীৱনে আমাক প্ৰেৰণা যোগাব কাৰণ দেশপ্ৰেম ভূগোলৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থকা নাই — ই ব্যস্ত চহৰৰ পৰা বা নিস্তব্ধ, বনাঞ্চলৰ পৰাও উঠিব পাৰে য’ত এজন মানুহে পাহাৰৰ সিপাৰে সপোন দেখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতাৰ ৭৯ বছৰ: ঢেকিয়াজুলিৰ ১৯৪২ চনৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক অৱলোকন - INDEPENDENCE DAY 2025