জম্মু : জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰত বৃহস্পতিবাৰে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু বানপানীৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ পৰিমাণ এতিয়াও মূল্যায়ন কৰা হোৱা নাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাৰ মতে, এই দুৰ্যোগত ৬০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৬০ৰ পৰা ৭০জন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ কোৱা হৈছে যে এতিয়াও বহু সংখ্যক গাঁৱৰ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ ইয়াৰ বাবেই মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ অধিকাংশ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷
সম্ভৱপৰ সকলো সহায় কেন্দ্ৰই আগবঢ়াইছে: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী
এই সংকটৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ড৹ জিতেন্দ্ৰ সিং, মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই সকলোৱে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই ৷
I’ll be leaving for Kishtwar later this afternoon & will be going to the scene of the cloud burst tragedy early tomorrow morning to see, first hand, the extent of the damage. I will review the rescue operation & assess what further help is required.— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 15, 2025
আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ড০ জিতেন্দ্ৰ সিঙে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছে ৷ তেওঁ কয়, "চৰকাৰে তৎকালীনভাবে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজেই সমগ্ৰ দিশ নিৰীক্ষণ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছত ৰাতিৰ ভিতৰতে যান-বাহনেৰে ইয়ালৈ সা-সঁজুলি অনা হয় ৷
চি আৰ পি এফেও নিশাৰ ভিতৰতে সঁজুলি লৈ ইয়াত উপস্থিত হয় ৷ বায়ুসেনা, ভাৰতীয় সেনা, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু বি আৰ অ’ৰ ওচৰত পথৰ পৰা ধ্বংসাৱশেষ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহৃত মেচিন থকাৰ বাবে আজি তেওঁলোকৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ চাৰিটা মৃতদেহৰ বাহিৰে উদ্ধাৰ হোৱা আন মৃতদেহবোৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷
গুৰুতৰভাৱে আহত ৰোগীক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, প্ৰায় ৫২ জন ৰোগীক জম্মু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷ যিসকলৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰা হয় ৷ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো হেমাহি কৰা হোৱা নাই ৷
Chief Minister reached Kishtwar and met locals who shared accounts of the ground situation about Chishoti cloudburst. pic.twitter.com/lYCEf5lDAh— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 15, 2025
ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন ওমৰ আব্দুল্লাৰ
শনিবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই কিষ্টৱাৰ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ৷ তেওঁ বানৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰে ৷ তেওঁৰ কনভয় গুলাবগড়ত উপস্থিত হয় ৷ তেওঁ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লয়
Chief Minister on the situation in Kishtwar. pic.twitter.com/jcfciKjx31— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) August 15, 2025
সতৰ্কবাণীৰ পিছত প্ৰশাসনে কি পদক্ষেপ লৈছিল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰা হ’ব: ওমৰ আব্দুল্লা
মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই কয় যে এইটো এটা অতি ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা আৰু এক দুখজনক ঘটনা ৷ ঠাইখিনিৰ পৰাই বেদনাদায়ক খবৰ আহি আছে ৷ মৃত্যু হৈছে ৬০ জন লোকৰ ৷ আনহাতে উদ্ধাৰ হোৱা ৩৮ জন লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি কোৱা হৈছে ৷ অধিকাংশ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ বহু লোক আহত হৈছে ৷ একে সময়তে বহু লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে, যাৰ বিষয়ে তদন্ত চলি আছে ৷
তেওঁ আৰু কয় যে কেনেকৈ ইমান এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’ল সেই সম্পৰ্কে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৷ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান শেষ হ’লেই আমি ইয়াৰ তদন্ত কৰিম ৷ কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বিপদৰ সন্দৰ্ভত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল ৷
মানুহক অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা বন্ধ কৰিবলৈ সকীয়াই দিয়া হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল নে ! যাতে আজি সেই লোকসকলৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন ৷ এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব লাগিব ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকক লৈ তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷
দুৰ্যোগত নিৰুদ্দেশ ৬০ৰ পৰা ৭০জন লোক
মুখ্যমন্ত্রীয়ে আৰু কয় যে এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা প্রতিবেদন অনুসৰি ৬০ৰ পৰা ৭০জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে৷ অৱশ্যে ইয়াত নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ সংখ্যা অধিক হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ কিছু সময়ৰ পিছত জানিব পৰা যাব নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ আনুষ্ঠানিক সংখ্যা ৷ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে চৰকাৰে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ সন্ধান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে ৷ শুকুৰবাৰৰ পৰা এই অভিযানত এছ ডি আৰ এফ জড়িত হৈ আছে ৷ দিল্লীৰ পৰা এন ডি আৰ এফৰ দল ৰাওনা হৈছে ৷ তেওঁ কয় যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফোন কৰি সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধা-পোছা কৰে আৰু এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চৰকাৰৰ পৰা সম্ভৱপৰ সকলো সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে ৷ শুকুৰবাৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ফোন কৰি দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে বুজ লয় ৷