জম্মু-কাশ্মীৰত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত মৃতকৰ সংখ্যা ৬০ লৈ বৃদ্ধি: এতিয়াও সন্ধানহীন কমেও ৭০ জন - JK CLOUDBURST

ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাৰ ৷ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ এতিয়াও বহু লোক নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ দৃশ্য (ANI)
জম্মু : জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰত বৃহস্পতিবাৰে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু বানপানীৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ পৰিমাণ এতিয়াও মূল্যায়ন কৰা হোৱা নাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাৰ মতে, এই দুৰ্যোগত ৬০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৬০ৰ পৰা ৭০জন লোক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ কোৱা হৈছে যে এতিয়াও বহু সংখ্যক গাঁৱৰ লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ ইয়াৰ বাবেই মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ অধিকাংশ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

সম্ভৱপৰ সকলো সহায় কেন্দ্ৰই আগবঢ়াইছে: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী

এই সংকটৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ড৹ জিতেন্দ্ৰ সিং, মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই সকলোৱে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই ৷

আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ড০ জিতেন্দ্ৰ সিঙে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াইছে ৷ তেওঁ কয়, "চৰকাৰে তৎকালীনভাবে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজেই সমগ্ৰ দিশ নিৰীক্ষণ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছত ৰাতিৰ ভিতৰতে যান-বাহনেৰে ইয়ালৈ সা-সঁজুলি অনা হয় ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই স্থানীয় ৰাইজক সাক্ষাৎ কৰি চিশোটি ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ বুজ লয় (ETV Bharat Assam)

চি আৰ পি এফেও নিশাৰ ভিতৰতে সঁজুলি লৈ ইয়াত উপস্থিত হয় ৷ বায়ুসেনা, ভাৰতীয় সেনা, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান, জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু বি আৰ অ’ৰ ওচৰত পথৰ পৰা ধ্বংসাৱশেষ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহৃত মেচিন থকাৰ বাবে আজি তেওঁলোকৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ চাৰিটা মৃতদেহৰ বাহিৰে উদ্ধাৰ হোৱা আন মৃতদেহবোৰ চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

গুৰুতৰভাৱে আহত ৰোগীক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, প্ৰায় ৫২ জন ৰোগীক জম্মু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷ যিসকলৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰা হয় ৷ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো হেমাহি কৰা হোৱা নাই ৷

ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন ওমৰ আব্দুল্লাৰ

শনিবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই কিষ্টৱাৰ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ৷ তেওঁ বানৰ ফলত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰে ৷ তেওঁৰ কনভয় গুলাবগড়ত উপস্থিত হয় ৷ তেওঁ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লয়

সতৰ্কবাণীৰ পিছত প্ৰশাসনে কি পদক্ষেপ লৈছিল সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰা হ’ব: ওমৰ আব্দুল্লা

মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই কয় যে এইটো এটা অতি ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা আৰু এক দুখজনক ঘটনা ৷ ঠাইখিনিৰ পৰাই বেদনাদায়ক খবৰ আহি আছে ৷ মৃত্যু হৈছে ৬০ জন লোকৰ ৷ আনহাতে উদ্ধাৰ হোৱা ৩৮ জন লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি কোৱা হৈছে ৷ অধিকাংশ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ বহু লোক আহত হৈছে ৷ একে সময়তে বহু লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে, যাৰ বিষয়ে তদন্ত চলি আছে ৷

তেওঁ আৰু কয় যে কেনেকৈ ইমান এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’ল সেই সম্পৰ্কে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৷ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান শেষ হ’লেই আমি ইয়াৰ তদন্ত কৰিম ৷ কাৰণ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বিপদৰ সন্দৰ্ভত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল ৷

মানুহক অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা বন্ধ কৰিবলৈ সকীয়াই দিয়া হৈছিল ৷ ইয়াৰ পিছত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল নে ! যাতে আজি সেই লোকসকলৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন ৷ এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব লাগিব ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকক লৈ তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷

জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

দুৰ্যোগত নিৰুদ্দেশ ৬০ৰ পৰা ৭০জন লোক

মুখ্যমন্ত্রীয়ে আৰু কয় যে এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা প্রতিবেদন অনুসৰি ৬০ৰ পৰা ৭০জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে৷ অৱশ্যে ইয়াত নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ সংখ্যা অধিক হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ কিছু সময়ৰ পিছত জানিব পৰা যাব নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ আনুষ্ঠানিক সংখ্যা ৷ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে চৰকাৰে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ সন্ধান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে ৷ শুকুৰবাৰৰ পৰা এই অভিযানত এছ ডি আৰ এফ জড়িত হৈ আছে ৷ দিল্লীৰ পৰা এন ডি আৰ এফৰ দল ৰাওনা হৈছে ৷ তেওঁ কয় যে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফোন কৰি সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধা-পোছা কৰে আৰু এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চৰকাৰৰ পৰা সম্ভৱপৰ সকলো সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে ৷ শুকুৰবাৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ফোন কৰি দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে বুজ লয় ৷

