কিষ্টৱাৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ : নিহতৰ সংখ্যা ৬৫লৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও সন্ধানহীন ৩৩

কিষ্টৱাৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ এসপ্তাহ হৈ গ'ল । এতিয়াও উদ্ধাৰ হৈয়ে আছে মৃতদেহ আৰু মৃতদেহৰ অংশ ।

Rescue and search operation underway at cloudburst-hit Chashoti, Jammu and Kashmir
কিষ্টৱাৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত নিহতৰ সংখ্যা ৬৫লৈ বৃদ্ধি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 22, 2025 at 1:14 PM IST

জম্মু : বিগত সপ্তাহত জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰ জিলাৰ চিছ'টিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । এতিয়াও উক্ত অঞ্চলটোত সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক । লোকসকলৰ অনুসন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে । বৃহস্পতিবাৰে চলা অনুসন্ধান অভিযানত পুনৰ মৃতদেহ আৰু মানুহৰ শৰীৰৰ অংশ উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰশাসনে ।

এতিয়ালৈ গাঁওখনত কৃত্ৰিম বানৰ ফলত নিহতৰ সংখ্যা ৬৫ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । একেদৰে অভিযানৰ সময়ত উদ্ধাৰ হোৱা শৰীৰৰ অংগসমূহৰ ডি এন এ প্ৰফাইলিঙো আৰম্ভ কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত প্ৰশাসনে তিনিটা মৃতদেহ চিনাক্তকৰণৰ বাবে জাননী জাৰি কৰিছে । জানিব পৰা মতে ৩৩ জন লোক এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ।

অভিযানৰ তত্বাৱধানত থকা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই মৃতকৰ সংখ্যা ৬৫ বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে এই পৰ্যন্ত ৬২ টা মৃতদেহ চিনাক্ত কৰি পৰিয়ালক গতাই দিয়া হৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে তিনিটা মৃতদেহ এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই ।

তেওঁ কয় যে উদ্ধাৰ হোৱা ৫ টা অংগ সংৰক্ষণ কৰা হৈছে আৰু ডি এন এ প্ৰফাইলিং আৰম্ভ কৰা হৈছে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে যিসকল লোকৰ আত্মীয় নিৰুদ্দেশ হৈ আছে তেওঁলোকক ডি এন এ প্ৰফাইলিঙৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিবলৈ কোৱা হৈছে ।

বিষয়াসকলে জনোৱা মতে জম্মু আৰু কিষ্টৱাৰৰ জিএমচি হাস্পতালত ৰখা তিনিটা মৃতদেহৰ বাবে লুক আউট জাননী জাৰি কৰা হৈছে – য'ত দুগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ আছে । জ্যেষ্ঠ বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ১৩৬ গৰাকী লোকৰ ভিতৰত ৬৬ গৰাকী লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ৩৭ গৰাকী লোকক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

অনুসন্ধান, উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ তত্বাৱধানত থকা কিষ্টৱাৰৰ উপ আয়ুক্ত পংকজ শৰ্মাই কয় যে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ৩৩ গৰাকী লোকৰ সন্ধানত অভিযান চলাই থকা হৈছে ।

শৰ্মাই লগতে কয় যে বিগত ৮ দিন ধৰি এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ, সেনা, চি আৰ পি এফ, চি আই এছ এফ, আৰক্ষী, জি আৰ এফ আৰু অসামৰিক প্ৰশাসনৰ অনুসন্ধান অভিযান চলি আছে ।

