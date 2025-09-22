মোদীৰ প্ৰশংসাত গদগদ পেমা খাণ্ডু: প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ-পূবক ৰাজনৈতিক দৃষ্টিৰে চোৱা নাই

মোদীৰ প্ৰশংসাত গদগদ পেমা খাণ্ডু: প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ-পূবক ৰাজনৈতিক দৃষ্টিৰে চোৱা নাই
অৰুণাচললৈ মোদীৰ দিনজোৰা ভ্ৰমণ ৷ ২০১৪ চনৰ পৰা মোদীয়ে ৭০ বাৰতকৈও অধিক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে ৷
By PTI
Published : September 22, 2025 at 5:21 PM IST
ইটানগৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাজ্য আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নত লোৱা ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰি এই অঞ্চলটো দেশৰ এক বৃহৎ বৃদ্ধিৰ ইঞ্জিন হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা বুলি দৃঢ়তাৰে কয়।
অৰুণাচললৈ মোদীৰ দিনজোৰা ভ্ৰমণ উপলক্ষে ভাষণ দি খাণ্ডুৱে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ লগে লগে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণৰ শক্তি আৰু উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ লগতে কয়, "মই ৰাজ্যবাসীৰ হৈ এই সুন্দৰ ভূমিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাইছো ।"
উত্তৰ-পূবৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ মনোনিৱেশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি খাণ্ডুৱে উল্লেখ কৰে যে মোদীয়ে কেতিয়াও অৰুণাচল প্ৰদেশ বা অঞ্চলটোক ৰাজনৈতিক দৃষ্টিৰে চোৱা নাই । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিকাশ হ’লেহে দেশৰ উন্নয়ন হ’ব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদায় কৈ আহিছে ।
খাণ্ডুৱে আঙুলিয়াই দি কয় যে ২০১৪ চনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছৰে পৰা উত্তৰ-পূব বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত ব্যাপক উন্নয়ন দেখা গৈছে ।
"পূৰ্বতে সকলো নেতিবাচক কাৰণত পৰিচিত এই অঞ্চলটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুদ্ধ নীতিগত সিদ্ধান্ত আৰু হস্তক্ষেপৰ বাবে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । আজি উত্তৰ-পূবে দেশৰ বৃদ্ধিত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে ।" তেওঁ কয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ২০১৪ চনৰ পৰা মোদীয়ে ৭০ বাৰতকৈও অধিক অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু স্থানীয় প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰতি ১৫ দিনৰ মূৰে মূৰে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
খাণ্ডুৱে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সফলতাৰ কাহিনীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ ফল বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ নেক্সটজেন জি এছ টি (NextGen GST) সংস্কাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ উপলক্ষে ৰাজ্যত জি এছ টি বচাট উৎসৱ (GST Bachat Utsav) আৰম্ভ কৰাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে, যিয়ে ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ জনতাক উপকৃত কৰিব বুলি তেওঁ কয়।
তেওঁ কয়, "অৰুণাচল উদীয়মান সূৰ্যৰ ভূমি হিচাপে পৰিচিত, কিন্তু ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ ৰশ্মি সঁচা অৰ্থত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ’ল জি এছ টি সংস্কাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ।"
খাণ্ডুৱে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰা আৰু দুটা জল প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপনৰ বাবেও মোদীক প্ৰশংসা কৰি কয় যে ৰাজ্যখন আগন্তুক বছৰবোৰত অধিক উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক পদক্ষেপৰ সাক্ষী হ’বলৈ সাজু হৈছে ।