স্তব্ধ ন্যায় ! আদালতত বিচাৰাধীন গোচৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আহ্বান বিশেষজ্ঞৰ
ভাৰতৰ আদালতসমূহত বৰ্তমানেও পাঁচ কোটিৰ অধিক গোচৰ চলি আছে ৷ বিশেষজ্ঞসকলে বিচাৰাধীন গোচৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে চৰকাৰ সমন্বিতে ন্যায়িক প্ৰচেষ্টাৰ আহ্বান জনাইছে ।
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় ন্যায়িক ব্যৱস্থাই এক স্থায়ী প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, সেয়া হৈছে আদালতৰ গোচৰৰ বিচাৰ । চলিত বৰ্ষৰ ১ ছেপ্টেম্বৰলৈকে দেশৰ সকলো আদালততে পাঁচ কোটিৰো অধিক গোচৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে ৷ নিম্ন আদালতত প্ৰায় ৪.৭ কোটি গোচৰৰ বিচাৰ থকাৰ বিপৰীতে উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৬৩ লাখতকৈ অধিক আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ আছে ৮৮ হাজাৰৰো অধিক গোচৰ ৷
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ মদন লুকুৰে কয় যে প্ৰতিটো গোচৰৰ ফাইল খুলি কোনটো গোচৰ ‘জীৱন্ত’ আৰু কোনটো গোচৰ ‘মৃত’, সেইটো মূল্যায়ন কৰাটো প্ৰথম পদক্ষেপ হ’ব লাগে ৷ ন্যায়াধীশ লুকুৰে কয়, "গোচৰৰ পক্ষসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে গোচৰৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰাটো দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ব লাগে । মই নিশ্চিত যে বহু গোচৰ 'মৃত' হ'ব । মই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আইনী সেৱা সমিতিত এই কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি দেখিলোঁ যে প্ৰায় ৩,০০০ গোচৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৭০০ টাহে ‘জীৱিত’ আছিল ।’’
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ এ কে পাটনায়কে কয়, ‘‘২০০৫ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা ২০০৯ চনৰ অক্টোবৰলৈকে মধ্যপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে চাৰি বছৰীয়া কাৰ্যকালত তেওঁ অধীনস্থ আদালত আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে । তেওঁ আদালতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ৰাজহুৱা অভিযুক্ত আৰু চৰকাৰী অধিবক্তাৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰিলে, যাৰ ফলত বিচাৰাধীন গোচৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পায় ।’’
ন্যায়াধীশ পাটনায়কে কয়, ‘‘আৰক্ষীয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছমাহ বা এবছৰৰ ভিতৰত অপৰাধমূলক গোচৰৰ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এবছৰৰ পৰা দুবছৰৰ ভিতৰত দেৱানী গোচৰৰ নিষ্পত্তি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে ।’’ তেওঁ লগতে কয় যে এয়া সম্ভৱ হৈছে কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুয়োখনেই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সৈতে ন্যায়াধীশ আৰু আদালতৰ কোঠাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল ।
চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা আছিল ৪০ গৰাকী ৷ আনহাতে অনুমোদিত ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা ৬০ গৰাকী । ন্যায়াধীশৰ অনুমোদিত সংখ্যা হৈছে ৪৫ গৰাকী(স্থায়ী ন্যায়াধীশ) আৰু ১৫ জন অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশ ৷ চলিত বৰ্ষৰ ১ ছেপ্টেম্বৰলৈকে আদালতত বিচাৰাধীন হৈ থকা মুঠ গোচৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,২৭,৪৯৪ টা, য’ৰ ৯২,৫৬৬ টা গোচৰ দেৱানী আৰু ৩৪,৯২৮ টা অপৰাধমূলক গোচৰ ৷
উল্লেখযোগ্য যে, তলত দিয়া পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰি বিচাৰাধীন গোচৰৰ সমস্যাটো ফলপ্ৰসূভাৱে মোকাবিলা কৰিব পাৰি বুলি ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ এছ এন ধিংগ্ৰাই কয় ৷ এই পদক্ষেপসমূহ হৈছে ক্ৰমে -
(ক) আদালতৰ বিশেষীকৰণ
কেৱল অপৰাধমূলক আইনত ভালদৰে পৰিচিতসকলকহে অপৰাধমূলক বিচাৰপীঠত নিযুক্তি দিব লাগে আৰু দেৱানী আইন সম্পৰ্কে সম্যক জ্ঞান থকাসকলকহে দেৱানী গোচৰৰ বিচাৰপীঠত নিযুক্তি দিব লাগে ।
(খ) অধিবক্তাৰ অনুপলব্ধতাৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ স্থগিতাদেশ দিয়া উচিত নহয় আৰু আদালতে প্ৰযোজ্য আইনৰ ভিত্তিত গোচৰৰ সিদ্ধান্ত ল’বলৈ বাধ্য হ’ব লাগে ।
(গ) ৰোষ্টাৰ ব্যৱস্থা বাতিল কৰিব লাগে । বিচাৰকৰ অৱসৰ বা নতুন ন্যায়াধীশৰ আগমনৰ লগে লগে বিচাৰপীঠৰ গঠন সলনি হ’ব পাৰে ।
তেওঁ এইকথাত জোৰ দি কয় যে জৰুৰী অৱস্থাৰ ভিত্তিত শুনানি নিৰ্ধাৰণ কৰাটো ন্যায়াধীশৰ ব্যক্তিগত ইচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে । বৰঞ্চ এই সন্দৰ্ভত নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰিব লাগে, পঞ্জীয়কে জৰুৰী শুনানিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগে আৰু উত্থাপিত বিষয়সমূহৰ আইন ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হৈছে নে নাই, সেই কথা লক্ষ্য কৰি প্ৰতিখন বিচাৰপীঠে যুক্তিৰ বাবে সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে ।
ন্যায়াধীশ ধিংগ্ৰাই কয় যে যুক্তিৰ শুনানি হ’লেই ৩০ দিনৰ ভিতৰত ৰায়দান দিব লাগে । গোচৰ বাদ দিয়াৰ কোনো স্বাধীনতা নাথাকিব লাগে আৰু মুক্তিক ন্যায়িক অসৎ আচৰণ হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে, যাৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।
চলিত বৰ্ষৰ ১ ছেপ্টেম্বৰলৈকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৬৩ লাখৰো অধিক গোচৰ বিচাৰাধীন হৈ থকাৰ সময়তে কেৱল দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰায় ১২ লাখ গোচৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে, যাৰ ফলত ভাৰতৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ভিতৰত ই আটাইতকৈ অতিৰিক্ত বোজা হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ গোবিন্দ মাথুৰে কয়, ‘‘আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত যে অতিৰিক্ত বোজা আছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই আৰু এই গুৰুতৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । সাধাৰণতে কোৱা হয় যে খালী পদ পূৰণ কৰি, প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি, কঠোৰ সময়সীমা বলৱৎ কৰি, এ ডি আৰ (বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তিৰ) প্ৰচাৰ কৰি, চৰকাৰী মামলা ৰোধ কৰি আৰু আইন আধুনিকীকৰণ কৰি গোচৰৰ ভিৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰি ।’’
কিন্তু ন্যায়াধীশ মাথুৰে কয় যে এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে সামূহিকভাৱে আগবাঢ়ি আহিব পৰাকৈ ন্যায়পালিকা বা বিধায়িনী দল আৰু কার্যনির্বাহক দুয়োটা গুৰুত্বপূর্ণ নহয় ৷
তেওঁ কয় যে আমাৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশেই হৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বী আৰু গোচৰৰ ক্ষীপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে নীতি প্ৰণয়ন আৰু গ্ৰহণ কৰাটো তেওঁৰ কাম । ন্যায়াধীশ মাথুৰে কয়, “মই বিশ্বাস কৰোঁ যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নীতিয়ে ইতিবাচক ফলাফল দিবলৈ হ’লে কমেও দুবছৰৰ কার্যকাল থাকিব লাগিব ৷ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আজিকালি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যকাল অতি কম আৰু প্ৰশাসনিক মুৰব্বীয়ে বিচাৰাধীন গোচৰকে ধৰি তেওঁৰ সন্মুখত থকা বিষয়সমূহ বিবেচনা কৰাৰ আগতেই কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰে ৷’’
তেওঁ কয় যে উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু অন্যান্য অধীনস্থ আদালতৰ ন্যায়িক বিষয়া আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বোজা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলৰ ওপৰত অত্যধিক আৰু এই কাম অন্য বিধিগত সংস্থাসমূহৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰিব লাগে । ন্যায়াধীশ মাথুৰে কয়, ‘‘ন্যায়পালিকাই গোচৰৰ পৰিচালনা আৰু বিচাৰাধীন গোচৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী নীতি প্ৰণয়ন কৰিব লাগে ।’’
