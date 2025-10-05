অসমকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত মাওবাদীৰ প্ৰতিৰোধ সপ্তাহ ঘোষণা; আৰক্ষীৰ হাই এলাৰ্ট
মাওবাদীয়ে ঘোষণা কৰা বন্ধ আৰু প্ৰতিৰোধ সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।
Published : October 5, 2025 at 5:39 PM IST
ৰাঁচী : মাওবাদী সংগঠন চি পি আই (মাওবাদী)য়ে অহা ৮ অক্টোবৰৰ পৰা ১৪ অক্টোবৰলৈ প্ৰতিৰোধ সপ্তাহ পালন কৰিব । ১৫ অক্টোবৰত মাওবাদীয়ে বন্ধৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে । এই বন্ধ আৰু প্ৰতিৰোধ সপ্তাহত মাওবাদীয়ে বৃহৎ ঘটনা সংঘটিত কৰি নিজৰ উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । ফলস্বৰূপে সমগ্ৰ ঝাৰখণ্ডত আৰক্ষীয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।
মাওবাদীয়ে কোন কোন ৰাজ্যত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ?
চি পি আই (মাওবাদী)ৰ পূব আঞ্চলিক ব্যুৰ'ৰ মুখপাত্ৰ সংকেতে ১৫ অক্টোবৰত বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উত্তৰ ছত্তীশগড়, পশ্চিমবংগ আৰু অসমত বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে । সংকেতে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি জাৰি কৰি এই ধৰ্মঘটৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এই ৰাজ্যসমূহত ৮ অক্টোবৰৰ পৰা ১৪ অক্টোবৰলৈ প্ৰতিৰোধ দিৱসৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
মাওবাদীয়ে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কোৱা হৈছে যে ১৫ ছেপ্টেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু আই আৰ বিৰ সদস্য কমৰেড সহদেৱ ছোৰেন ওৰফে অনুজ, বিহাৰ ঝাৰখণ্ড বিশেষ আঞ্চলিক সমিতিৰ সদস্য কমৰেড ৰঘুনাথ হেম্ব্ৰাম ওৰফে চাঞ্চল আৰু খণ্ড সমিতিৰ সদস্য কমৰেড ৰামখেলাৱন গঞ্জু ওৰফে বীৰচেনক কোব্ৰা আৰু ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভুৱা এনকাউণ্টাৰত হত্যা কৰা হৈছিল । তদুপৰি এই বছৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰত এক ডজন সতীৰ্থৰ মৃত্যু হৈছে । এই প্ৰতিবাদতে সংগঠনটোৱে বন্ধ আৰু প্ৰতিৰোধ সপ্তাহৰ ঘোষণা কৰে ।
সমগ্ৰ ঝাৰখণ্ডত এছ আই বিয়ে জাৰি কৰিলে পত্ৰ, সতৰ্কবাণী
মাওবাদী প্ৰতিৰোধ সপ্তাহ সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ ঝাৰখণ্ডত আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । বিশেষকৈ মাওবাদী প্ৰভাৱিত জিলাসমূহত বিশেষ সতৰ্কতামূলক পদক্ষেপৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীৰ বিশেষ চোৰাংচোৱা ব্যুৰ'য়েও (এছ আই বি) এই সন্দৰ্ভত সকলো জিলাৰ এছ এছ পি/এছ পিলৈ পত্ৰ লিখিছে ।
এই পত্ৰত সকলো জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰাপত্তাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিপদজনক বুলি বিবেচিত সকলো নিৰাপত্তা শিবিৰক বিশেষ সতৰ্কতাত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । তাত নিয়োজিত কৰ্মীসকলকো নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । জিলা এছ পিসকলকো চি আৰ পি এফ, এছ এছ বি, জে এ পি, আই আৰ বিকে ধৰি সকলো নিৰাপত্তা বাহিনীক সম্ভাৱ্য মাওবাদী আক্ৰমণৰ সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
ঝাৰখণ্ডৰ আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্দেশত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে কেৱল কাৰ্যকৰী উদ্দেশ্যৰ বাবে মাওবাদী প্ৰভাৱিত অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষীক চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হ'ব । শিবিৰলৈ অহা-যোৱা কৰা পথতো আই ই ডি পৰীক্ষা কৰা হ'ব । মাওবাদী প্ৰভাৱৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু অন্যান্য প্ৰধান পথসমূহ নিৰীক্ষণত ৰখা হ'ব ।
তাৰ পিছত এই পথসমূহত যান-বাহন চলাচলৰ অনুমতি দিয়া হ'ব । গ্ৰাম্য বজাৰ আৰু মেলাত বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰক্ষী বাহিনীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । তদুপৰি মাওবাদী বেনাৰ আৰু পোষ্টাৰ আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা কৰা আৰক্ষী বাহিনীক এম্বুছৰ জৰিয়তে লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে । ঝাৰখণ্ড আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱা বিভাগেও অহৰহ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে ।
চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহত চোকা দৃষ্টি ৰখাৰ নিৰ্দেশনা
আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত এই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে যে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ শিবিৰৰ উপৰিও মাওবাদী প্ৰভাৱিত জিলাসমূহৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহকে ধৰি ব্লক, জ'নেল, মহকুমা কাৰ্যালয়, বিভিন্ন বেংক আৰু অন্যান্য বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু গুদাম আদিৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
ৰে'লপথত সতৰ্কতা
সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে'লপথ, ৰে'লৱে চাইডিং, ৰে'ল ষ্টেচনৰ লগতে ঘাইপথ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ পথত চলাচল কৰা বাহনসমূহৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ।
মাওবাদীৰ পত্ৰত কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে
মাওবাদীয়ে জাৰি কৰা পত্ৰখনত কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তাত উল্লেখ আছে যে ছত্তীশগড় আৰু ঝাৰখণ্ডত মাওবাদীক নিঃশেষ কৰাৰ নামত নিৰীহ জনজাতীয় আৰু খিলঞ্জীয়াক ভুৱা এনকাউণ্টাৰত হত্যা কৰা হৈছে । এই গণহত্যা সন্দৰ্ভত জনজাতীয় আৰু খিলঞ্জীয়াক হত্যা কৰা হত্যাকাৰী আৰক্ষী বিষয়াক প্ৰশংসা কৰিছে দেশৰ গৃহ মন্ত্ৰী যি জনজাতীয় লোকৰ হত্যাকাৰী ।
তেওঁলোকৰ বৰ্বৰ কাৰ্যক ঐতিহাসিক ঘটনা আৰু সোণালী অধ্যায় বুলি অভিহিত কৰা হৈছে যদিও বাস্তৱত জনজাতীয় আৰু খিলঞ্জীয়াৰ এজন নেতাৰ অভূতপূৰ্ব আৰু ঐতিহাসিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড । মাওবাদীক নিৰ্মূল কৰাৰ নামত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে জনজাতীয়, খিলঞ্জীয়া, দলিত সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যক হত্যা কৰি আছে ।
হাজৰিবাগৰ পন্তিতেৰীত হত্যা কৰা কমৰেড সহদেৱ ছোৰেন আৰু ৰঘুনাথ হেমব্ৰম আদিবাসী আছিল আৰু ৰামখেলাবন গঞ্জু খিলঞ্জীয়া আছিল । পশ্চিম সিংভূমত আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰা কমৰেড অপটন হান্সদা আৰু নীলেশ ওৰফে অৰুণ আদিবাসী আছিল আৰু পশ্চিম সিংভূমতো লিপুংগাত হত্যা কৰা ৫ জন আদিবাসী আছিল । টোকালী থানাৰ অন্তৰ্গত হাবিত হত্যা কৰা বুধৰাম মুণ্ডা আছিল এজন আদিবাসী ।
বৰুদাত হত্যা কৰা কালি মুণ্ডা আৰু ৰীলামালা আদিবাসী । বোকাৰো জিলাৰ টুগু পাহাৰত আৰক্ষীয়ে হত্যা কৰা ৮ জন লোকৰ ভিতৰত কমৰেড বিবেক ওৰফে কৰমকে ধৰি ৭ জন আদিবাসী আৰু এজন খিলঞ্জীয়া । জিলগা পাহাৰত হত্যা কৰা কুঁৱৰ মাঞ্জী এজন জনজাতীয় । এনে অসংখ্য উদাহৰণ আছে । পত্ৰখনত মাওবাদীয়ে লিখিছে, "ইয়াত আমি শেহতীয়া কিছুমান ঘটনা উদাহৰণ হিচাপেহে উল্লেখ কৰিছোঁ । এই হত্যাকাণ্ডবোৰে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ঝাৰখণ্ডৰ মাওবাদীসকল আদিবাসী, খিলঞ্জীয়া আৰু দলিত । মাওবাদীক হত্যা কৰা মানে আদিবাসী, খিলঞ্জীয়া, দলিতক হত্যা কৰা ।"
