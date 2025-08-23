জয়পুৰ/ঝালাৱাড়: গ্ৰীষ্মৰ প্ৰভাৱত ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ আহিছে যদিও কিছু কিছু প্ৰান্তত মুঠেও বৰষুণ নাই । যাৰ ফলত ৰাজস্থানৰ কিছু প্ৰান্তত পৰ্যাপ্ত বৰষুণৰ বাবে ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছে । লোকবিশ্বাস যে এনে অনুষ্ঠানসমূহৰ ফলত ইন্দ্ৰদেৱতা প্ৰসন্ন হয় আৰু বৰষুণ দিয়ে । এনে ৰীতি-নীতি যদিও অন্ধবিশ্বাসৰ প্ৰতীক, তথাপিও গ্ৰাম্য সমাজত আজিও আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে পালন কৰা হয় । এনে এক পৰম্পৰাগত ৰীতি পোহৰলৈ আহিছে ঝালৱাড়ৰ গংগাধৰত । ইয়াত পৰ্যাপ্ত বৰষুণ নহ'লে গাঁওবাসীয়ে গাধক গুলাব জামুন খুৱায় ।
গাধলৈ গুলাব জামুনৰ ভোগ:
ঝালৱাড় জিলাৰ গংগাধৰ তহচিলত এইবাৰ এক আচৰিত ৰীতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল । ইয়াত গাঁওবাসীয়ে পৰ্যাপ্ত বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে ইন্দ্ৰদেৱতাক প্ৰসন্ন কৰিবলৈ গাধক খানা খুৱায় । গাধক মালা পিন্ধাই, ফোঁট দি, আৰতী কৰি গুলাব জামুন খুওৱা হয় । লোকবিশ্বাস যে গাধক গুলাব জামুন খুৱালে আৰু শ্মশান প্ৰদক্ষিণ কৰোৱালে ইন্দ্ৰদেৱতা প্ৰসন্ন হয় আৰু পৰ্যাপ্ত বৰষুণ দিয়ে । কৃষকসকলে কয় যে গ্ৰীষ্মৰ প্ৰভাৱত খেতি পথাৰৰ শস্য শুকাবলৈ ধৰিছে, এনে পৰিস্থিতিত এই পৰম্পৰাই পূৰ্বৰ পৰাই সকাহ দি, প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে ।
এজন স্থানীয় লোক দিলীপ ম'ৰে কয়, "এই পৰম্পৰা বুধবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৪ বজাত কৰা হৈছিল । ইয়াৰ প্ৰায় এঘণ্টাৰ পিছতে অঞ্চলটোত বৰষুণ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে । গাঁওবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে যে ইন্দ্ৰদেৱ প্ৰসন্ন হোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোত বৰষুণ দিলে ।"
মুহূৰ্ততে দেখা যায় ফলাফল:
কৃষক সঞ্জয় ৰাঠোৰে কয়, "অঞ্চলটোত বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত গাঁওখনৰ মুখিয়াই পণ্ডিতৰ পৰা সমাধান বিচাৰে । ইয়াৰ পিছত এটা ভাল ক্ষণ চাই মালা, ফোঁট পিন্ধাই গাধৰ আৰতী কৰা হয় । এইসমূহৰ পিছত গাধক গুলাব জামুন তথা মিঠাই খুওৱা হয় । গুলাব জামুন খুৱাই মুখিয়াক গাধৰ পিঠিত ওলোটাকৈ বহুৱাই শ্মশান প্ৰদক্ষিণ কৰোৱালে ভাল বৰষুণ আহে । এই পৰম্পৰা কৰিলে ইন্দ্ৰ দেৱতা প্ৰসন্ন হয় ।"