শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ বান্দিপোৰা জিলাৰ গুৰেজ ছেক্টৰত নিয়ন্ত্ৰণৰেখা (LoC) পাৰ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল কেবাটাও অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ৷ সেই সময়তে অনুপ্ৰৱেশকাৰী কেইটাক নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰে পাৰ হৈ অহাত বাধা প্ৰদান কৰে ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৷
এনে সময়তে দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় । বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰিচয় । একে সময়তে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে এজন জোৱানো শ্বহীদ হয় ।
বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰকাশ কৰা মতে, উত্তৰ কাশ্মীৰৰ বান্দিপোৰা জিলাৰ গুৰেজ উপত্যকাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰ সমীপত অনুপ্ৰৱেশ বিৰোধী অভিযানত দুটা অচিনাক্ত সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় ৷ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, গুৰেজ ছেক্টৰৰ নৌশ্বেৰা নাৰদৰ সমীপত সেনাই অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিফল কৰি দুজন সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰে । তেওঁ কয় যে অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত আছে ।
Two terrorists killed, operation is in progress: Chinar Corps, Indian Army— ANI (@ANI) August 28, 2025
" based on intelligence provided by j&k police regarding a likely infiltration attempt, a joint operation was launched by the indian army and j&k police in the gurez sector. alert troops spotted… https://t.co/4iUjlHFfFY pic.twitter.com/hKc5ehRAes
কাশ্মীৰৰ সামৰিক অভিযানৰ দায়িত্বত থকা সেনাবাহিনীৰ শ্ৰীনগৰস্থিত চিনাৰ কৰ্পছে টুইটাৰযোগে এক পোষ্টযোগে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰদান কৰা চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাচতে ভাৰতীয় সেনা আৰু জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে গুৰেজ খণ্ডত যৌথ অভিযান আৰম্ভ কৰে । সৈন্যই সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ পৰ্যবেক্ষণ কৰে, সেই সময়তে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰে । ভাৰতীয় জোৱানসকলেও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷ ফলত দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় ৷ বৰ্তমান এই অভিযান অব্যাহত আছে বুলি উক্ত পোষ্টটোত সেনাই জানিবলৈ দিয়ে ।
- কুপৱাৰাত শ্বহীদ এজন জোৱান
জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাত কৰ্তব্যৰত এজন জোৱান শ্বহীদ হোৱা বুলি বৃহস্পতিবাৰে সেনাই প্ৰকাশ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে আন এটা পোষ্টত চিনাৰ কৰ্পছে কয় যে কুপৱাৰা জিলাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত এজন জোৱান শ্বহীদ হয় ।
চিনাৰ কৰ্পছে এই পোষ্ট সন্দৰ্ভত কয়, "কুপোৱাৰা জিলাত অপাৰেচনেল কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সাহসী হাভালদাৰ ইকবাল আলীৰ পৰম ত্যাগৰ প্ৰতি চিনাৰ কৰ্পছে সন্মান জনায় । তেওঁৰ সাহস আৰু নিষ্ঠাই আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।"
Chinar Corps honours the supreme sacrifice of Braveheart Havildar Ikbal Ali, while performing operational duty in Kupwara district. His courage and dedication will forever inspire us.— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 27, 2025
Chinar Warriors salute the valour and sacrifice of the Braveheart. We stand in solidarity with… pic.twitter.com/A225qmM5NC
সেনাই কয় যে চিনাৰৰ যোদ্ধাসকলে জোৱানজনৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগক প্ৰণাম জনাইছে । সেনাই আৰু কয়, ‘‘আমি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিছো আৰু তেওঁলোকৰ মংগলৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।’ সেনাই জোৱানজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বা মৃত্যুৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত আৰু কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ।