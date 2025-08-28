ETV Bharat / bharat

নিৰাপত্তা বাহিনীৰ দ্বাৰা জম্মু-কাশ্মীৰৰ LoCত অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ, নিহত দুই সন্ত্ৰাসবাদী - ENCOUNTER IN JK

এই তথ্য সদৰী কৰিছে ভাৰতীয় সেনাই ৷ অৱশ্যে উদ্ধাৰ হোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰিচয় ৷

TERRORISTS KILLED
ভাৰতীয় সেনা (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 11:42 AM IST

2 Min Read

শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ বান্দিপোৰা জিলাৰ গুৰেজ ছেক্টৰত নিয়ন্ত্ৰণৰেখা (LoC) পাৰ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল কেবাটাও অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ৷ সেই সময়তে অনুপ্ৰৱেশকাৰী কেইটাক নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰে পাৰ হৈ অহাত বাধা প্ৰদান কৰে ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৷

এনে সময়তে দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় । বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰিচয় । একে সময়তে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে এজন জোৱানো শ্বহীদ হয় ।

বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰকাশ কৰা মতে, উত্তৰ কাশ্মীৰৰ বান্দিপোৰা জিলাৰ গুৰেজ উপত্যকাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰ সমীপত অনুপ্ৰৱেশ বিৰোধী অভিযানত দুটা অচিনাক্ত সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় ৷ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, গুৰেজ ছেক্টৰৰ নৌশ্বেৰা নাৰদৰ সমীপত সেনাই অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিফল কৰি দুজন সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰে । তেওঁ কয় যে অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত আছে ।

কাশ্মীৰৰ সামৰিক অভিযানৰ দায়িত্বত থকা সেনাবাহিনীৰ শ্ৰীনগৰস্থিত চিনাৰ কৰ্পছে টুইটাৰযোগে এক পোষ্টযোগে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰদান কৰা চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাচতে ভাৰতীয় সেনা আৰু জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে গুৰেজ খণ্ডত যৌথ অভিযান আৰম্ভ কৰে । সৈন্যই সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ পৰ্যবেক্ষণ কৰে, সেই সময়তে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰে । ভাৰতীয় জোৱানসকলেও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷ ফলত দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় ৷ বৰ্তমান এই অভিযান অব্যাহত আছে বুলি উক্ত পোষ্টটোত সেনাই জানিবলৈ দিয়ে ।

  • কুপৱাৰাত শ্বহীদ এজন জোৱান

জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাত কৰ্তব্যৰত এজন জোৱান শ্বহীদ হোৱা বুলি বৃহস্পতিবাৰে সেনাই প্ৰকাশ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে আন এটা পোষ্টত চিনাৰ কৰ্পছে কয় যে কুপৱাৰা জিলাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত এজন জোৱান শ্বহীদ হয় ।

চিনাৰ কৰ্পছে এই পোষ্ট সন্দৰ্ভত কয়, "কুপোৱাৰা জিলাত অপাৰেচনেল কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সাহসী হাভালদাৰ ইকবাল আলীৰ পৰম ত্যাগৰ প্ৰতি চিনাৰ কৰ্পছে সন্মান জনায় । তেওঁৰ সাহস আৰু নিষ্ঠাই আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।"

সেনাই কয় যে চিনাৰৰ যোদ্ধাসকলে জোৱানজনৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগক প্ৰণাম জনাইছে । সেনাই আৰু কয়, ‘‘আমি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিছো আৰু তেওঁলোকৰ মংগলৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।’ সেনাই জোৱানজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বা মৃত্যুৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত আৰু কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক : সীমান্তত কৰ্মৰত অৱস্থাত শ্বহীদ জোৱানক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বি এছ এফৰ

শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ বান্দিপোৰা জিলাৰ গুৰেজ ছেক্টৰত নিয়ন্ত্ৰণৰেখা (LoC) পাৰ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছিল কেবাটাও অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে ৷ সেই সময়তে অনুপ্ৰৱেশকাৰী কেইটাক নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰে পাৰ হৈ অহাত বাধা প্ৰদান কৰে ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে ৷

এনে সময়তে দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় । বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ পৰিচয় । একে সময়তে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে এজন জোৱানো শ্বহীদ হয় ।

বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰকাশ কৰা মতে, উত্তৰ কাশ্মীৰৰ বান্দিপোৰা জিলাৰ গুৰেজ উপত্যকাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰ সমীপত অনুপ্ৰৱেশ বিৰোধী অভিযানত দুটা অচিনাক্ত সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় ৷ এজন বিষয়াই জনোৱা মতে, গুৰেজ ছেক্টৰৰ নৌশ্বেৰা নাৰদৰ সমীপত সেনাই অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিফল কৰি দুজন সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰে । তেওঁ কয় যে অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত আছে ।

কাশ্মীৰৰ সামৰিক অভিযানৰ দায়িত্বত থকা সেনাবাহিনীৰ শ্ৰীনগৰস্থিত চিনাৰ কৰ্পছে টুইটাৰযোগে এক পোষ্টযোগে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰদান কৰা চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাচতে ভাৰতীয় সেনা আৰু জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে গুৰেজ খণ্ডত যৌথ অভিযান আৰম্ভ কৰে । সৈন্যই সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপ পৰ্যবেক্ষণ কৰে, সেই সময়তে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰে । ভাৰতীয় জোৱানসকলেও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷ ফলত দুটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় ৷ বৰ্তমান এই অভিযান অব্যাহত আছে বুলি উক্ত পোষ্টটোত সেনাই জানিবলৈ দিয়ে ।

  • কুপৱাৰাত শ্বহীদ এজন জোৱান

জম্মু-কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাত কৰ্তব্যৰত এজন জোৱান শ্বহীদ হোৱা বুলি বৃহস্পতিবাৰে সেনাই প্ৰকাশ কৰে । বৃহস্পতিবাৰে আন এটা পোষ্টত চিনাৰ কৰ্পছে কয় যে কুপৱাৰা জিলাত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত এজন জোৱান শ্বহীদ হয় ।

চিনাৰ কৰ্পছে এই পোষ্ট সন্দৰ্ভত কয়, "কুপোৱাৰা জিলাত অপাৰেচনেল কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সাহসী হাভালদাৰ ইকবাল আলীৰ পৰম ত্যাগৰ প্ৰতি চিনাৰ কৰ্পছে সন্মান জনায় । তেওঁৰ সাহস আৰু নিষ্ঠাই আমাক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।"

সেনাই কয় যে চিনাৰৰ যোদ্ধাসকলে জোৱানজনৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগক প্ৰণাম জনাইছে । সেনাই আৰু কয়, ‘‘আমি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিছো আৰু তেওঁলোকৰ মংগলৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।’ সেনাই জোৱানজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বা মৃত্যুৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত আৰু কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক : সীমান্তত কৰ্মৰত অৱস্থাত শ্বহীদ জোৱানক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বি এছ এফৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

TERRORISTS KILLEDJAMMU KASHMIRANTI INFILTRATION OPERATIONইটিভি ভাৰত অসমENCOUNTER IN JK

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.