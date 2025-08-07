Essay Contest 2025

দ খাৱৈত পৰিল সেনাৰ বাহন: ২ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ মৃত্যু, ১২ জন আহত - CRPF VEHICLE PLUNGES INTO GORGE

বসন্তগড় অঞ্চলত কেইবাশ ফুট তলত বাগৰি পৰে সেনাৰ বাহনখন । আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

CRPF Vehicle Plunges Into Gorge
দ খাৱৈত পৰিল সেনাৰ বাহন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 1:51 PM IST

উধমপুৰ: জম্মু-কাশ্মীৰৰ উধমপুৰ জিলাৰ বসন্তগড় অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰে চি আৰ পি এফৰ এখন বাহন দ খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলত দুজন চি আৰ পি এফ জোৱানৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১২ জন জোৱান আহত হয় ৷ আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ মৃত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে ৷ বাহনখনত ১৮ জন জোৱান আছিল ৷

বসন্তগড় অঞ্চলৰ কাণ্ডৱাৰ সমীপত পুৱা প্ৰায় ১০:৩০ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷ উধমপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সন্দীপ ভাটে জনোৱা মতে, আৰক্ষীয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু আটাইকেইজন আহতক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ বাহনখন কেইবাশ ফুট তললৈ বাগৰি পৰে যাৰ বাবে বাহনখনত থকা কেইবাজনো জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ড৹ জিতেন্দ্ৰ সিঙে বুজ লয় সমগ্ৰ ঘটনাৰ

জম্মু-কাশ্মীৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ড৹ জিতেন্দ্ৰ সিঙে উধমপুৰৰ আয়ুক্তৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু আহত জোৱানসকলক সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, "উধমপুৰ কাণ্ডৱা-বসন্তগড় অঞ্চলত চি আৰ পি এফ বাহনৰ সৈতে সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনা খবৰ পাই মৰ্মাহত হৈছো ৷ গাড়ীখনত কেইবাজনো সাহসী চি আৰ পি এফ জোৱান আহি আছিল ৷ মই এইমাত্ৰ ডিচি চেলুনী ৰায়ৰ সৈতে কথা পাতিছো, যিয়ে ব্যক্তিগতভাৱে পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু মোক আপডেট দিছে ৷ লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় ৷ স্থানীয় ৰাইজে স্বেচ্ছাই সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৷ সম্ভৱপৰ সকলো সহায় নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷"

উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাৰ শোক প্ৰকাশ

জম্মু-কাশ্মীৰৰ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাৰ কাৰ্যালয়ে টুইটযোগে কয়, "উধমপুৰৰ সমীপত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত চি আৰ পি এফ জোৱানৰ মৃত্যুত মই দুখী ৷ জাতিটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টান্তমূলক সেৱা আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো ৷ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷ আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷ মই জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছো যে তেওঁলোকে সম্ভৱপৰ উন্নত চিকিৎসা আৰু সহায় নিশ্চিত কৰক ৷"

