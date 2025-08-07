উধমপুৰ: জম্মু-কাশ্মীৰৰ উধমপুৰ জিলাৰ বসন্তগড় অঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰে চি আৰ পি এফৰ এখন বাহন দ খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলত দুজন চি আৰ পি এফ জোৱানৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১২ জন জোৱান আহত হয় ৷ আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ মৃত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে ৷ বাহনখনত ১৮ জন জোৱান আছিল ৷
বসন্তগড় অঞ্চলৰ কাণ্ডৱাৰ সমীপত পুৱা প্ৰায় ১০:৩০ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷ উধমপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সন্দীপ ভাটে জনোৱা মতে, আৰক্ষীয়ে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু আটাইকেইজন আহতক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ বাহনখন কেইবাশ ফুট তললৈ বাগৰি পৰে যাৰ বাবে বাহনখনত থকা কেইবাজনো জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Udhampur:— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 7, 2025
Disturbing to receive the news of a road accident involving a CRPF vehicle in the Kandva–Basantgarh area. The vehicle was carrying several brave jawans of the CRPF.
I have just now spoken to DC Ms. Saloni Rai, who is personally monitoring the situation and keeping me…
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ড৹ জিতেন্দ্ৰ সিঙে বুজ লয় সমগ্ৰ ঘটনাৰ
জম্মু-কাশ্মীৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ড৹ জিতেন্দ্ৰ সিঙে উধমপুৰৰ আয়ুক্তৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু আহত জোৱানসকলক সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়াত জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, "উধমপুৰ কাণ্ডৱা-বসন্তগড় অঞ্চলত চি আৰ পি এফ বাহনৰ সৈতে সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনা খবৰ পাই মৰ্মাহত হৈছো ৷ গাড়ীখনত কেইবাজনো সাহসী চি আৰ পি এফ জোৱান আহি আছিল ৷ মই এইমাত্ৰ ডিচি চেলুনী ৰায়ৰ সৈতে কথা পাতিছো, যিয়ে ব্যক্তিগতভাৱে পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু মোক আপডেট দিছে ৷ লগে লগে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হয় ৷ স্থানীয় ৰাইজে স্বেচ্ছাই সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৷ সম্ভৱপৰ সকলো সহায় নিশ্চিত কৰা হৈছে ৷"
Saddened by loss of CRPF personnel due to an accident near Udhampur. We will never forget their exemplary service to the nation. My thoughts are with bereaved families. Praying for speedy recovery of injured. Directed senior officials to ensure best possible care & assistance.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) August 7, 2025
উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাৰ শোক প্ৰকাশ
জম্মু-কাশ্মীৰৰ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাৰ কাৰ্যালয়ে টুইটযোগে কয়, "উধমপুৰৰ সমীপত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত চি আৰ পি এফ জোৱানৰ মৃত্যুত মই দুখী ৷ জাতিটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দৃষ্টান্তমূলক সেৱা আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো ৷ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ৷ আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ৷ মই জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছো যে তেওঁলোকে সম্ভৱপৰ উন্নত চিকিৎসা আৰু সহায় নিশ্চিত কৰক ৷"
