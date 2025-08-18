জম্মু: এক আচৰিত ঘটনা । এবছৰ, দুবছৰ নহয়, এটি আঠ বছৰীয়া ল’ৰা ঘূৰাই পালে নিজৰ কণ্ঠ । এক অলৌকিকতাৰ দৰে এই ঘটনাটো হৈছে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কথুৱা জিলাৰ । কথুৱাৰ এখন গাঁৱৰ এটি আঠ বছৰীয়া ল’ৰাই সেনাৰ চিকিৎসকৰ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টাৰ বলত ঘূৰাই পালে নিজৰ কণ্ঠ ।
দুগন হাইস্কুলৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অক্ষয় শৰ্মাৰ জন্মতে ওঁঠখন ফটা আছিল । যাৰ বাবে তিনি বছৰ বয়সত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল । কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পাছতো কথা ক’ব পৰা নাছিল অক্ষয়ে । ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত অসামৰিক শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰা অক্ষয়ৰ পিতৃ-মাতৃয়ে অধিক চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰি পুত্ৰৰ মাত যে কেতিয়াবা শুনিব পাৰি সেই আশা প্ৰায় এৰি দিছিল ।
#SoldierOfHope #SevaParmoDharma 🇮🇳— PRO Defence Jammu (@prodefencejammu) August 17, 2025
In Duggan, #Kathua (J&K) a soldier didn’t just protect—he healed. 🫡
With no therapy available, he taught 8-year-old Akshay, born with a cleft palate, to speak—for the first time.
A voice found. A life changed.@SpokespersonMoD@HQ_IDS_India… pic.twitter.com/PTyI3VPDZE
সেই সময়ত ভগৱানৰ দূত হৈ আহিল এজন সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসক । নাম সৌৰভ ছালুনখে । দুমাহ পূৰ্বে অঞ্চলটোত কৰ্মৰত সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসক কেপ্টেইন সৌৰভ ছালুনখে অক্ষয়ক লগ পাইছিল আৰু শিশুটিক প্ৰশিক্ষণ দি কথা কোৱাত সহায় কৰাৰ দায়িত্ব নিজৰ ওপৰত লৈছিল ।
পৰৱৰ্তী আঠ সপ্তাহত চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্তব্যৰ সময়ৰ পৰা দৈনিক দুই-তিনি ঘণ্টা সময় উলিয়াই কেৱল অক্ষয়ৰ লগত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল । সেনাবাহিনীৰ পি আৰ অ’ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল সুনীল বাৰ্টৱালৰ মতে, এই প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছিল সাধাৰণ গাৰ্গল, জিভা আৰু মুখৰ ব্যায়ামৰ পৰা । লাহে লাহে নাক আৰু মৌখিক শব্দৰ পাৰ্থক্য, লেবিয়াল (labial) আৰু তালুৰ শব্দ শিকাৰ লগতে শেষত ডিঙিৰ শব্দৰ অনুশীলন কৰে ।
কেপ্টেইন ছালুনখেই অক্ষয়ৰ লগত ইমানেই লাগিব ধৰিলে যে প্ৰশিক্ষণৰ শেষলৈকে শিশুটিয়ে আনকি বহু শিশু কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল ।
"প্ৰায় ডেৰ মাহ আগতে ইয়াৰ এজন বিষয়াই মোক অক্ষয়ৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিল, তেতিয়া অক্ষয়ে কেৱল ভঙা, অস্পষ্ট মাতেৰে কথা ক'ব পাৰিছিল । মই তেওঁক নাক বন্ধ আৰু খোলাকৈ কথা ক'বলৈ, নাকৰ শব্দ আৰু ডিঙিৰ শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিবলৈ শিকাইছিলো । তাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁক ওঁঠৰ শব্দ শিকাবলৈ আগবাঢ়িলো । তাৰ পিছত মই তেওঁক সঠিক শব্দ শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো, তাৰ পিছত আমি হিন্দী আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে বাক্য সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ আগবাঢ়িলো ।" কেপ্টেইন ছালুনখেই কয় ।
অৱশেষত পুত্ৰৰ মাত শুনিবলৈ পোৱাটো অক্ষয়ৰ মাক-দেউতাকৰ বাবে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত আছিল । আৱেগৰ মাজতে অক্ষয়ৰ মাক-দেউতাকে এয়া এক অলৌকিক কাৰ্য বুলিলে অভিহিত কৰিছিল ।
পুত্ৰৰ মাত শুনি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে অক্ষয়ৰ মাকে । যাৰ বাবে তেওঁ সেনাবাহিনীক ধন্যবাদো জনায় । "এতিয়া সি কথা কৈছে, সেইটোৱে মোক বহুত সুখী অনুভৱ কৰাইছে । যেতিয়া সি ডাঙৰ হ'ব, মই বিচাৰো সি এজন বিষয়া হওক ।" অক্ষয়ৰ মাকে কয় ।
অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত পি আৰ অ’ জম্মুয়ে অক্ষয়ৰ সুখৰ মুহূৰ্তৰ কিছু ফটো তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু কেপ্তেইন ছালুনখেৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে । লগতে অক্ষয়ৰ এই যাত্ৰা, চিকিৎসকৰ প্ৰচেষ্টা, পৰিয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰে যুগুত কৰা ''খামোশ সাপনে, অব বলেংগে'' শীৰ্ষক ভিডিঅ' এটাও শ্বেয়াৰ কৰে ।