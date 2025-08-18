ETV Bharat / bharat

আলৌকিক ! জন্মৰ আঠ বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্পষ্টকৈ কথা ক'লে এটি নাবালকে - JAMMU KASHMIR BOY

কেপ্টেইন সৌৰভ ছালুনখেৰ আঠ সপ্তাহৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত । এজন ল’ৰাজনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক'লে স্পষ্টকৈ কথা ।

Jammu Kashmir Boy Finds Voice After 8 Years Of Silence, Courtesy Of Army Doctor
কেপ্টেইন সৌৰভ ছালুনখেৰ সৈতে অক্ষয় (X@PRODefenceJammu)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 7:53 PM IST

3 Min Read

জম্মু: এক আচৰিত ঘটনা । এবছৰ, দুবছৰ নহয়, এটি আঠ বছৰীয়া ল’ৰা ঘূৰাই পালে নিজৰ কণ্ঠ । এক অলৌকিকতাৰ দৰে এই ঘটনাটো হৈছে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কথুৱা জিলাৰ । কথুৱাৰ এখন গাঁৱৰ এটি আঠ বছৰীয়া ল’ৰাই সেনাৰ চিকিৎসকৰ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টাৰ বলত ঘূৰাই পালে নিজৰ কণ্ঠ ।

দুগন হাইস্কুলৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অক্ষয় শৰ্মাৰ জন্মতে ওঁঠখন ফটা আছিল । যাৰ বাবে তিনি বছৰ বয়সত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল । কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পাছতো কথা ক’ব পৰা নাছিল অক্ষয়ে । ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত অসামৰিক শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰা অক্ষয়ৰ পিতৃ-মাতৃয়ে অধিক চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰি পুত্ৰৰ মাত যে কেতিয়াবা শুনিব পাৰি সেই আশা প্ৰায় এৰি দিছিল ।

সেই সময়ত ভগৱানৰ দূত হৈ আহিল এজন সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসক । নাম সৌৰভ ছালুনখে । দুমাহ পূৰ্বে অঞ্চলটোত কৰ্মৰত সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসক কেপ্টেইন সৌৰভ ছালুনখে অক্ষয়ক লগ পাইছিল আৰু শিশুটিক প্ৰশিক্ষণ দি কথা কোৱাত সহায় কৰাৰ দায়িত্ব নিজৰ ওপৰত লৈছিল ।

পৰৱৰ্তী আঠ সপ্তাহত চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্তব্যৰ সময়ৰ পৰা দৈনিক দুই-তিনি ঘণ্টা সময় উলিয়াই কেৱল অক্ষয়ৰ লগত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল । সেনাবাহিনীৰ পি আৰ অ’ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল সুনীল বাৰ্টৱালৰ মতে, এই প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছিল সাধাৰণ গাৰ্গল, জিভা আৰু মুখৰ ব্যায়ামৰ পৰা । লাহে লাহে নাক আৰু মৌখিক শব্দৰ পাৰ্থক্য, লেবিয়াল (labial) আৰু তালুৰ শব্দ শিকাৰ লগতে শেষত ডিঙিৰ শব্দৰ অনুশীলন কৰে ।

কেপ্টেইন ছালুনখেই অক্ষয়ৰ লগত ইমানেই লাগিব ধৰিলে যে প্ৰশিক্ষণৰ শেষলৈকে শিশুটিয়ে আনকি বহু শিশু কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল ।

"প্ৰায় ডেৰ মাহ আগতে ইয়াৰ এজন বিষয়াই মোক অক্ষয়ৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিল, তেতিয়া অক্ষয়ে কেৱল ভঙা, অস্পষ্ট মাতেৰে কথা ক'ব পাৰিছিল । মই তেওঁক নাক বন্ধ আৰু খোলাকৈ কথা ক'বলৈ, নাকৰ শব্দ আৰু ডিঙিৰ শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিবলৈ শিকাইছিলো । তাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁক ওঁঠৰ শব্দ শিকাবলৈ আগবাঢ়িলো । তাৰ পিছত মই তেওঁক সঠিক শব্দ শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো, তাৰ পিছত আমি হিন্দী আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে বাক্য সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ আগবাঢ়িলো ।" কেপ্টেইন ছালুনখেই কয় ।

অৱশেষত পুত্ৰৰ মাত শুনিবলৈ পোৱাটো অক্ষয়ৰ মাক-দেউতাকৰ বাবে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত আছিল । আৱেগৰ মাজতে অক্ষয়ৰ মাক-দেউতাকে এয়া এক অলৌকিক কাৰ্য বুলিলে অভিহিত কৰিছিল ।

পুত্ৰৰ মাত শুনি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে অক্ষয়ৰ মাকে । যাৰ বাবে তেওঁ সেনাবাহিনীক ধন্যবাদো জনায় । "এতিয়া সি কথা কৈছে, সেইটোৱে মোক বহুত সুখী অনুভৱ কৰাইছে । যেতিয়া সি ডাঙৰ হ'ব, মই বিচাৰো সি এজন বিষয়া হওক ।" অক্ষয়ৰ মাকে কয় ।

অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত পি আৰ অ’ জম্মুয়ে অক্ষয়ৰ সুখৰ মুহূৰ্তৰ কিছু ফটো তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু কেপ্তেইন ছালুনখেৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে । লগতে অক্ষয়ৰ এই যাত্ৰা, চিকিৎসকৰ প্ৰচেষ্টা, পৰিয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰে যুগুত কৰা ''খামোশ সাপনে, অব বলেংগে'' শীৰ্ষক ভিডিঅ' এটাও শ্বেয়াৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত কিমান জীৱ-জন্তু আছে ? সিহঁতৰ পৰিচৰ্যা কেনেকৈ কৰা হয় ?

জম্মু: এক আচৰিত ঘটনা । এবছৰ, দুবছৰ নহয়, এটি আঠ বছৰীয়া ল’ৰা ঘূৰাই পালে নিজৰ কণ্ঠ । এক অলৌকিকতাৰ দৰে এই ঘটনাটো হৈছে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কথুৱা জিলাৰ । কথুৱাৰ এখন গাঁৱৰ এটি আঠ বছৰীয়া ল’ৰাই সেনাৰ চিকিৎসকৰ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টাৰ বলত ঘূৰাই পালে নিজৰ কণ্ঠ ।

দুগন হাইস্কুলৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অক্ষয় শৰ্মাৰ জন্মতে ওঁঠখন ফটা আছিল । যাৰ বাবে তিনি বছৰ বয়সত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল । কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাৰ পাছতো কথা ক’ব পৰা নাছিল অক্ষয়ে । ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত অসামৰিক শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰা অক্ষয়ৰ পিতৃ-মাতৃয়ে অধিক চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰি পুত্ৰৰ মাত যে কেতিয়াবা শুনিব পাৰি সেই আশা প্ৰায় এৰি দিছিল ।

সেই সময়ত ভগৱানৰ দূত হৈ আহিল এজন সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসক । নাম সৌৰভ ছালুনখে । দুমাহ পূৰ্বে অঞ্চলটোত কৰ্মৰত সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসক কেপ্টেইন সৌৰভ ছালুনখে অক্ষয়ক লগ পাইছিল আৰু শিশুটিক প্ৰশিক্ষণ দি কথা কোৱাত সহায় কৰাৰ দায়িত্ব নিজৰ ওপৰত লৈছিল ।

পৰৱৰ্তী আঠ সপ্তাহত চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্তব্যৰ সময়ৰ পৰা দৈনিক দুই-তিনি ঘণ্টা সময় উলিয়াই কেৱল অক্ষয়ৰ লগত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল । সেনাবাহিনীৰ পি আৰ অ’ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল সুনীল বাৰ্টৱালৰ মতে, এই প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছিল সাধাৰণ গাৰ্গল, জিভা আৰু মুখৰ ব্যায়ামৰ পৰা । লাহে লাহে নাক আৰু মৌখিক শব্দৰ পাৰ্থক্য, লেবিয়াল (labial) আৰু তালুৰ শব্দ শিকাৰ লগতে শেষত ডিঙিৰ শব্দৰ অনুশীলন কৰে ।

কেপ্টেইন ছালুনখেই অক্ষয়ৰ লগত ইমানেই লাগিব ধৰিলে যে প্ৰশিক্ষণৰ শেষলৈকে শিশুটিয়ে আনকি বহু শিশু কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈও সক্ষম হৈছিল ।

"প্ৰায় ডেৰ মাহ আগতে ইয়াৰ এজন বিষয়াই মোক অক্ষয়ৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিল, তেতিয়া অক্ষয়ে কেৱল ভঙা, অস্পষ্ট মাতেৰে কথা ক'ব পাৰিছিল । মই তেওঁক নাক বন্ধ আৰু খোলাকৈ কথা ক'বলৈ, নাকৰ শব্দ আৰু ডিঙিৰ শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিবলৈ শিকাইছিলো । তাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁক ওঁঠৰ শব্দ শিকাবলৈ আগবাঢ়িলো । তাৰ পিছত মই তেওঁক সঠিক শব্দ শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো, তাৰ পিছত আমি হিন্দী আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে বাক্য সম্পূৰ্ণকৈ ক'বলৈ আগবাঢ়িলো ।" কেপ্টেইন ছালুনখেই কয় ।

অৱশেষত পুত্ৰৰ মাত শুনিবলৈ পোৱাটো অক্ষয়ৰ মাক-দেউতাকৰ বাবে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত আছিল । আৱেগৰ মাজতে অক্ষয়ৰ মাক-দেউতাকে এয়া এক অলৌকিক কাৰ্য বুলিলে অভিহিত কৰিছিল ।

পুত্ৰৰ মাত শুনি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে অক্ষয়ৰ মাকে । যাৰ বাবে তেওঁ সেনাবাহিনীক ধন্যবাদো জনায় । "এতিয়া সি কথা কৈছে, সেইটোৱে মোক বহুত সুখী অনুভৱ কৰাইছে । যেতিয়া সি ডাঙৰ হ'ব, মই বিচাৰো সি এজন বিষয়া হওক ।" অক্ষয়ৰ মাকে কয় ।

অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত পি আৰ অ’ জম্মুয়ে অক্ষয়ৰ সুখৰ মুহূৰ্তৰ কিছু ফটো তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু কেপ্তেইন ছালুনখেৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে । লগতে অক্ষয়ৰ এই যাত্ৰা, চিকিৎসকৰ প্ৰচেষ্টা, পৰিয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰে যুগুত কৰা ''খামোশ সাপনে, অব বলেংগে'' শীৰ্ষক ভিডিঅ' এটাও শ্বেয়াৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত কিমান জীৱ-জন্তু আছে ? সিহঁতৰ পৰিচৰ্যা কেনেকৈ কৰা হয় ?

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIRইটিভি ভাৰত অসমJAMMU KASHMIR BOY FINDS VOICEARMY DOCTORJAMMU KASHMIR BOY

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ভাৰতৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ছশ বছৰীয়া ৰামৰ মূৰ্তিটো ক'ত আছে ?

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.