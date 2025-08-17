ETV Bharat / bharat

সেনাৰ মহানুভৱতা;৮ বছৰৰ পিছত মাত ওলাল অক্ষয়ৰ - ARMY DOCTOR

দেশমাতৃক সুৰক্ষা দিয়াই নহয় সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে সেনাৰ । তাৰেই অন্যতম নিদৰ্শন দেখা গ'ল জম্মু-কাশ্মীৰত ।

Kathua Boy Finds Voice After 8 Years Of Silence
কেপ্টেইন সৌৰভে অক্ষয়ক দিলে নতুন জীৱন (X@prodefencejammu)
জম্মু : ভাৰতীয় সেনাৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ বাবেই নতুন জীৱন পালে জম্মু-কাশ্মীৰৰ কাথুৱাৰ এজন কিশোৰে । ৮ বছৰৰ অন্তত মাত ওলাল কিশোৰজনৰ । সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰতি সেনাৰ দায়িত্ব আৰু মহানুভৱতাৰ অন্যমত নিদৰ্শন এই ঘটনা ।

ডুগন হাইস্কুলৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অক্ষয় শৰ্মা । জন্মগতভাৱে ওঁঠ ফটা অক্ষয়ৰ ৩ বছৰ বয়সতে ওঁঠ আৰু তালুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল । কিন্তু তাৰ পিছতো কথা ক'ব পৰা নাছিল কিশোৰজনে । ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত অসামৰিক শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰা তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে অধিক চিকিৎসাৰ বাবে খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰি পুত্ৰৰ মাত শুনাৰ আশা প্ৰায় এৰিয়ে দিছিল ।

কেপ্টেইন সৌৰভৰ বাবে ৮ বছৰ পিছত মাত ওলাল অক্ষয়ৰ (X@PRODefenceJammu)

তাৰ পিছতে কিশোৰজনৰ জীৱনলৈ আহিল টাৰ্ণিং পইণ্ট । দুমাহ পূৰ্বে অঞ্চলটোত কৰ্মৰত সেনাবাহিনীৰ চিকিৎসক কেপ্টেইন সৌৰভ ছালুখেয়ে অক্ষয়ক লগ পালে আৰু দুৰ্গম গাঁওখনত এনে কোনো সুবিধা নথকাৰ বাবে শিশুটিক প্ৰশিক্ষণ দি কথা ক'বলৈ সহায় কৰাৰ দায়িত্ব ল'লে ।

পৰৱৰ্তী ৮ সপ্তাহত চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিজৰ কৰ্তব্যৰ সময়ৰ পৰা দৈনিক দুই-তিনি ঘণ্টা সময় উলিয়াই অক্ষয়ক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । প্ৰতিৰক্ষা পি আৰ অ' লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল সুনীল বাৰ্টৱালৰ মতে, এই প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছিল সাধাৰণ গাৰ্গল, জিভা আৰু মুখৰ ব্যায়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাক আৰু মৌখিক ভাষাৰ পাৰ্থক্য, লেবিয়াল আৰু তালুৰে কথা কোৱা আৰু শেষত ডিঙিৰ শব্দৰ অনুশীলনলৈ এই প্ৰশিক্ষণ আগবাঢ়িছিল ।

কেপ্টেইন ছালুখেয়ে অক্ষয়ৰ লগত ইমানে কষ্ট কৰিলে যে প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত শিশুটিয়ে আনকি প্ৰিয় কবিতা "মাচলি জল কি ৰাণী হে" আবৃত্তি কৰিব পৰা হৈ গ'ল ।

কেপ্টেইন ছালুখেয়ে কয়, "প্ৰায় ডেৰ মাহ আগতে ইয়াৰ এজন বিষয়াই মোক অক্ষয়ৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিল, যিজনে কেৱল অস্পষ্টকৈ কথা ক'ব পাৰিছিল । মই তেওঁক নাক বন্ধ কৰি কথা ক'বলৈ, নাকৰ শব্দ আৰু ডিঙিৰ শব্দৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰিবলৈ শিকাইছিলো । তাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁক ওঁঠেৰে কথা কোৱা শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো । তাৰ পিছত মই তেওঁক সঠিক শব্দ শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । হিন্দী আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতে কথা ক'বলৈ শিকালো ।"

অৱশেষত পুত্ৰৰ মাত শুনাটো অক্ষয়ৰ পিতৃ-মাতৃৰ বাবে আছিল এক আৱেগিক মুহূৰ্ত । তেওঁলোকৰ বাবে এয়া আছিল অলৌকিক । তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এই টাৰ্ণিং পইণ্টৰ বাবে মাতৃয়ে সেনাবাহিনীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয়, "এতিয়া তেওঁ কথা কয় আৰু সেইটোৱে মোক বহুত আনন্দ দিছে । যেতিয়া তেওঁ ডাঙৰ হ'ব, মই বিচাৰো তেওঁ এজন বিষয়া হওঁক ।"

এক্সৰ অফিচিয়েল হেণ্ডেলত জম্মুৰ পি আৰ অ'ই তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু কেপ্টেইন ছালুখেৰ সৈতে অক্ষয়ৰ ফটো আৰু আনন্দৰ মুহূৰ্তবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে । লগতে অক্ষয়ৰ যাত্ৰা, চিকিৎসকৰ প্ৰচেষ্টা, পৰিয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি "খামোশ ছপনে, অব বলেংগে" (নিঃশব্দ সপোনবোৰে এতিয়া কথা ক'ব) শীৰ্ষক ভিডিঅ' এটাও শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

পোষ্টটোত লিখিছে, "কাথুৱা (জম্মু-কাশ্মীৰ)ৰ ডুগনত এজন সৈনিকে কেৱল সুৰক্ষা দিয়াই নহয়-তেওঁ চিকিৎসাও কৰিছে । কোনো থেৰাপী উপলব্ধ নোহোৱাৰ বাবে তেওঁ জন্মৰে পৰা ওঁঠ ফটা ৮ বছৰীয়া অক্ষয়ক প্ৰথমবাৰৰ বাবে কথা ক'বলৈ শিকাইছিল । বাক শক্তি লাভ কৰিলে, জীৱন সলনি হ'ল ।"

প্ৰতিৰক্ষা পি আৰ অ'ই লগতে কয়, "এজন সৈনিকৰ মহানুভৱতাই এটা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে আশা কঢ়িয়াই আনিছে, যিয়ে এক স্পষ্ট বাৰ্তা হিচাপে কাম কৰিছে যে সেনাই কেৱল দেশৰ সীমান্তত পহৰা দিয়াই নহয়, সাধাৰণ লোকৰ জীৱনতো গভীৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে ।"

