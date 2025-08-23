শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰৰ এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৷ শুকুৰবাৰে জম্মু-কাশ্মীৰ চৰকাৰে নিষিদ্ধ জামাত-ই-ইছলামী (জেই) আৰু ইয়াৰ সংযুক্ত ফালাহ-ই-আম ট্ৰাষ্ট (এফ এ টি)ৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন হোৱা ২১৫খন বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ দায়িত্ব ল’বলৈ জিলা দণ্ডাধীশ আৰু উপ আয়ুক্তক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।
চৰকাৰী আদেশ নং ৫৭৮-জম্মু-কাশ্মীৰ (শিক্ষা) ২০২৫ অনুসৰি চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ বিৰূপ খবৰৰ পিছতেই এই সিদ্ধান্ত লয় । ইয়াত এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ নিষিদ্ধ সংগঠনৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত বুলি অভিহিত কৰা হৈছে ।
নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হৈছে যে, ‘‘চোৰাংচোৱা সংস্থাই কেইবাখনো বিদ্যালয় চিনাক্ত কৰিছে, যিবোৰ নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত-ই-ই-ইছলামী (জেআই) / ফালাহ-ই-আম ট্ৰাষ্ট (এফএটি)ৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত বুলি ধৰা পৰিছে ।’’
ইয়াত উল্লেখ আছে যে, ‘‘এনে ২১৫খন বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বৈধতাৰ ম্যাদ উকলি গৈছে বা চোৰাংচোৱা সংস্থাই ইয়াৰ বিষয়ে বিৰূপ প্ৰতিবেদন দিছে ।’’ প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছে যে এই বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিচালনাৰ কাম এতিয়া নিজ নিজ জিলা দণ্ডাধীশ আৰু উপ আয়ুক্তই চোৱাচিতা কৰিব । সঠিক পৰীক্ষণৰ অন্ততহে নতুন সমিতিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ।
এই আদেশত এই বিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতত বাধাৰ সৃষ্টি হ’ব নালাগে বুলিও গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । জিলা দণ্ডাধীশসকলক বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিৰ লগত সংগতি ৰাখি গুণগত শিক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।
জম্মু-কাশ্মীৰ বিদ্যালয় শিক্ষা নিয়মাৱলী ২০১০ৰ বিধান অনুসৰি এই পদক্ষেপ লোৱা বুলি বিষয়াসকলে কয় । ২০১৮ চনৰ এছ আৰ অ’ ২৯২ আৰু ২০২২ চনৰ এছ অ’ ১৭৭ ৰ সৈতে পঢ়া হৈছে । ২১৫খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত ৫৩খন বাৰামুল্লাত, ৩৭খন অনন্তনাগত, ৩৬খন কুপৱাৰাত, ২২খন পুলৱামাত, ২০খন বিদ্যালয়ত বুডগাম, কুলগামত ১৬, শ্বোপিয়ানত ১৫, গণ্ডাৰবাল আৰু বান্দিপোৰাত ৬ জনকৈ আৰু শ্ৰীনগৰত ৪ খন আছে ।
জামাত-ই-ইছলামী ২০১৯ চনত বেআইনী কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইনৰ অধীনত নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল । কৰ্তৃপক্ষই এই গোটটোৱে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিদ্যালয়ৰ নেটৱৰ্ক পৰিচালনা কৰা FAT সংস্থাটোৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে ।
কেইবাজনো জামাত-ই-ইছলামী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিপৰীতে কেইবাজনো প্ৰাক্তন সদস্যই বিচ্ছিন্নতাৰ ধাৰণাটো পৰিত্যাগ কৰি আনকি ২০২৪ চনৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । জামাতৰ প্ৰাক্তন নেতাসকলেও চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত জাষ্টিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰণ্ট (জেডিএফ) নামৰ এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল আৰম্ভ কৰে ।