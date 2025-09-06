ETV Bharat / bharat

এক আচৰিত ঘটনা, এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে জন্ম দিলে ৫.২ কেজি ওজনৰ দেৱশিশু

চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এগৰাকী মহিলাই ৫.২ কেজি ওজনৰ এটি সন্তান জন্ম দিয়ে । প্ৰসৱৰ পিছত আচৰিত হৈ পৰে চিকিৎসকসকল ।

Woman gave birth baby weighing 5 kg 200 gram
৫.২ কেজি ওজনৰ শিশু (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2025 at 8:06 PM IST

3 Min Read

জবলপুৰ: এক আচৰিত ঘটনা । ৰাজ্যৰ এখন হাস্পতালত এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে জন্ম দিলে এটি ৫.২ কেজি ওজনৰ শিশু । এই শিশুটিৰ জন্মক বিৰল ঘটনা বুলি উল্লেখ কৰিছে হাস্পতালখনৰ চিকিৎসাকে ।

অৱশ্যে ৰ'ৱ, এই ঘটনাটো অসমৰ নহয় । এই ঘটনাটো হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ । মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰৰ চৰকাৰী ৰাণী দুৰ্গাৱতী চিকিৎসালয়ত । চিকিৎসকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, নৱজাতকৰ ওজন সাধাৰণতে প্ৰায় ২.৫ৰ পৰা ৩.৫ কিলোগ্ৰাম হ'লে ভাল বুলি গণ্য কৰা হয় ।

Woman gave birth baby weighing 5 kg 200 gram
৫.২ কেজি ওজনৰ শিশু (ETV Bharat)

তথ্য অনুসৰি বুধবাৰে ৰঞ্জী নিবাসী আনন্দ চৌকছেৰ পত্নী শুভাংগীয়ে চিজাৰিয়ান অপাৰেচনৰ জৰিয়তে এটা সন্তান জন্ম দিয়ে । বৰ্তমান সময়ত মাতৃ আৰু সন্তান দুয়োজনেই সুস্থ হৈ আছে ।

  • ৫.২ কেজি ওজনৰ এটি সন্তান জন্ম দিলে মহিলাগৰাকীয়ে

জবলপুৰৰ ৰাণী দুৰ্গাৱতী চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এগৰাকী মহিলাই ৫.২ কেজি ওজনৰ এটি কেঁচুৱা জন্ম দিয়ে । স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ তথা ইউনিটৰ মুৰব্বী ডাঃ ভৱনা মিশ্ৰই কয়, "বহু বছৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান গধুৰ ওজনৰ শিশুৰ জন্ম হোৱা দেখিছো ।"

Woman gave birth baby weighing 5 kg 200 gram
এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে জন্ম দিলে এটি ৫.২ কেজি ওজনৰ শিশু (ETV Bharat)
  • চিকিৎসকৰ পৰ্যবেক্ষণত আছে নৱজাতকটো

ডাঃ ভৱনা মিশ্ৰই কয়, "সাধাৰণতে এনে শিশুক চুগাৰৰ মাত্ৰা উঠা-নমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি । সেয়ে ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে পৰ্যবেক্ষণত ৰখা হয় । বৰ্তমান নৱজাতকটোক এছ এন চি ইউত ৰখা হৈছে আৰু তেওঁ সুস্থ হৈ আছে । জন্মগত ৰোগৰ আশংকাৰ বাবে এনে শিশুৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।"

  • এটি সাধাৰণ নৱজাতকৰ ওজন ২.৮ৰ পৰা ৩.২ কিলোগ্ৰামৰ ভিতৰত

ডাঃ ভৱনা মিশ্ৰই কয়, "সাধাৰণতে ল'ৰা নৱজাতকৰ গড়ে ওজন ২.৮ৰ পৰা ৩.২ কিলোগ্ৰামৰ ভিতৰত হয় । আনহাতে ছোৱালী নৱজাতকৰ গড় ওজন ২.৭ৰ পৰা ৩.১ কিলোগ্ৰামৰ ভিতৰত হোৱা দেখা যায় । বুধবাৰে ইয়াত জন্ম হোৱা শিশুটিৰ ওজন স্বাভাৱিকতকৈ ২ কিলোগ্ৰাম বেছি । এনে পৰিস্থিতিত ই বিৰল শ্ৰেণীত পৰে ।"

Woman gave birth baby weighing 5 kg 200 gram
৫.২ কেজি ওজনৰ দেৱশিশুৰ জন্ম (ETV Bharat)
  • ইন্দোৰ আৰু মণ্ডলাতো গধুৰ কেঁচুৱা জন্ম হৈছিল

ইয়াৰ পূৰ্বে ২ মাহ পূৰ্বে ইন্দোৰত ৫.৪ কেজি ওজনৰ এটি কন্যা শিশুৰ জন্ম হৈছিল, যিটো মধ্যপ্ৰদেশৰ যিকোনো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত জন্ম হোৱা আটাইতকৈ গধুৰ শিশু আছিল । একে সময়তে ২০২১ চনত মণ্ডল জিলাত ৫.১ কেজি ওজনৰ এটি শিশুৰ জন্ম হয় ।

অভিভাৱকৰ ডায়েবেটিছ আৰু মেদবহুলতাৰ দৰে সমস্যাই শিশুৰ ওজন বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ ফলত প্ৰসৱ জটিল হৈ পৰে আৰু জন্মৰ সময়ত শিশুটি বিপদৰ সন্মুখীন হ’ব লগাত পাৰে আৰু পিছলৈ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰো সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।

Woman gave birth baby weighing 5 kg 200 gram
চিকিৎসকৰ কোলাত ৫.২ কেজি ওজনৰ দেৱশিশু (ETV Bharat)
  • পৰিৱৰ্তিত জীৱনশৈলীৰ বাবে শিশুৰ ওজন বাঢ়িছে

চিকিৎসকৰ মতে, অস্বাভাৱিক ওজনৰ কাৰণ হৈছে জীৱনশৈলী আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন । এনে বিৰল ওজন লৈ জন্ম হোৱা শিশুৱে ভাল জীৱনশৈলী, পুষ্টি আৰু উন্নত চিকিৎসা সেৱাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে ওজন বৃদ্ধি কৰে ।

