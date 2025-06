ETV Bharat / bharat

মেঘালয়ত সন্ধানহীন সোনমক উত্তৰ প্ৰদেশত উদ্ধাৰ; চুপাৰী দি স্বামী ৰাজাক হত্যা কৰাইছিল সোনমে - INDORE COUPLE MISSING IN SHILLONG

সোনম ৰঘুবংশী আৰু ৰাজা ৰঘুবংশী ( Etv Bharat )

Published : June 9, 2025 at 8:33 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 9:52 AM IST

ইন্দোৰ/শ্বিলং : মধুচন্দ্ৰিকাৰ বাবে মেঘালয়ৰ শ্বিলঙলৈ অহা মধ্য প্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ ৰাজা ৰঘুবংশীৰ পত্নী সোনমৰ অৱশেষত সম্ভেদ ওলাল । উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰৰ নন্দগঞ্জ থানা এলেকাৰ এখন ধাবাত মুমূর্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় সোনমক । নন্দগঞ্জ আৰক্ষী থানাই মহিলাগৰাকীক ৱান ষ্টপ চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । ইফালে ৰাজাৰ হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত এক বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ দৰাচলতে নিৰুদ্দেশ হোৱা সোনম ৰঘুবংশীয়ে নিজৰ স্বামী ৰাজাক হত্যা কৰিছিল । সোমবাৰে পুৱা মেঘালয়ৰ ডিজিপি আই নোংৰাঙে কয় যে ৰঘুবংশীক মেঘালয়ত হানিমুনৰ সময়ত পত্নীৰ ভাড়াতীয়া লোকে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ডিজিপিয়ে জনোৱা মতে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰত মৃতকৰ পত্নী সোনমে আৰক্ষীৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বিপৰীতে নিশাৰ ভিতৰতে অভিযান চলাই আন তিনিটা আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । যোৱা ২৩ মে’ত মেঘালয়ৰ ছ’হৰা অঞ্চলত ছুটী লৈ থকা অৱস্থাত নিৰুদ্দেশ হৈছিল ৰঘুবংশী আৰু তেওঁৰ পত্নী । পত্নীৰ সন্ধান চলি থকাৰ সময়তে ২ জুনত এটা খাৱৈত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । ইফালে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই নিজৰ ‘এক্স’ হেণ্ডেলত টুইট কৰি কয়, "৭ দিনৰ ভিতৰত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে ৰাজা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত ডাঙৰ সফলতা লাভ কৰিছে । মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা অহা ৩ জন আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । সোনমেও আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু আনটো আক্ৰমণকাৰীক ধৰিবলৈ অভিযান এতিয়াও চলি আছে ।" ২৫ মে’ৰ পৰা পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল ৰাজা-সোনমৰ

