ৰে'ল সংগ্ৰহালয়লৈ আহক, আপোনাৰ বাবে সাজু হৈ আছে ঐতিহাসিক ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুন - PRESIDENTIAL SALOON TRAIN

ৰে'লৱে ইতিহাসৰ গৌৰৱ ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে পৰ্যটকৰ বাবে । জানো আহক এই বিষয়ে ।

PRESIDENTIAL SALOON TRAIN
ৰে'লৱে ইতিহাসৰ গৌৰৱ ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুন (ETV Bharat)
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় ৰে'লৱে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনৰ সৈতে কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে জড়িত হৈ আছে । কিন্তু আপুনি জানেনে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে থকা বিশেষ ৰে'লখনৰ বিষয়ে ? দিল্লীৰ চানক্য়পুৰীস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰে'ল সংগ্ৰহালয়ত ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুন এনে এক ঐতিহাসিক দবা, যি ২৪ আগষ্টলৈকে সাধাৰণ জনতাই দৰ্শন কৰিব পাৰিব ।

এইখন সেইখনেই বিশেষ ৰে'ল, য'ত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি তথা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভ্ৰমণ কৰিছিল । এয়া কেৱল এক বিশেষ এক দবাই নহয়, এক কথাত এয়া এক চলন্ত বিলাসী মহল । এই ৰাজকীয় চেলুনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে বহু সা-সুবিধা উপলব্ধ । ধনঞ্জয় বৰ্মাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক এই বিশেষ ৰে'লখনৰ বিষয়ে কিছু কথা ।

PRESIDENTIAL SALOON TRAIN
ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুনৰ এটা অংশ (ETV Bharat)

১৯৫৬ চনত মুম্বাইৰ মাটুংগা ৱৰ্কশ্বপত এই বিশেষ চেলুনখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এই ৰে'লখন চেগুন গছৰ কাঠেৰে সজোৱা হৈছিল আৰু দুটা দবাযুক্ত হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ নাম দ্বিন কাৰ ৰখা হয় ।

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা দবাটোৰ নম্বৰ ৯০০০ আৰু তেওঁৰ ষ্টাফ দবাটোৰ নম্বৰ ৯০০১ ৰখা হয় । এই বিশেষ চেলুনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে শোৱনি কোঠা, ডাইনিং হল, সভাকক্ষ আদিৰ দৰে বিশেষ সুবিধাসমূহ আছে । পাকঘৰত ১৪.৫ কিঃগ্ৰাঃ ৰূপৰ বাচন-বৰ্তন আছে, য'ত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভোজন কৰিব পাৰে ।

PRESIDENTIAL SALOON TRAIN
ৰে'লৱে ইতিহাসৰ গৌৰৱ ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুন (ETV Bharat)

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰাজকীয় ৰে'ল যাত্ৰা:

এই বিশেষ ৰে'লখনেৰে সৰ্বপ্ৰথমে দেশৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে যাত্ৰা কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰে'ল সংগ্ৰহালয়ৰ সহায়ক গোপা সেনে কয় যে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে প্ৰথম যাত্ৰা দিল্লীৰ পৰা কুৰুক্ষেত্ৰলৈ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ড৹ সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন, জাকিৰ হুছেইন, ভি বি গিৰি, এন সঞ্জীৱ ৰেড্ডী, এ পি জে আব্দুল কালামসহ বহু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই দবাটোত বহি যাত্ৰা কৰিছিল ।

বিদেশী গন্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত জাৰ্মানীৰ চেঞ্চেলৰ, বাহৰেইনৰ হেড অৱ ষ্টেট, চুইডেনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও এই চেলুনৰে যাত্ৰা কৰিছিল । এই বিশেষ ৰে'লৰ ব্যৱহাৰ অন্তিমবাৰৰ বাবে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি এ পি জে আব্দুল কালামে কৰিছিল ।

PRESIDENTIAL SALOON TRAIN
ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুনত থকা ৰূপৰ বাচন-বৰ্তন (ETV Bharat)

সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সুৰক্ষা ৰে'লৱেৰ বাবে সৰ্বোচ্চ প্ৰাথমিকতা আছিল । ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুন চলাৰ সময়ত মালগাড়ীৰে ট্ৰেকৰ তালাচী কৰা হৈছিল । মালগাড়ীৰ পাছত নিৰীক্ষণ ইঞ্জিন চলে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ৰে'ল ৯০ কিঃমিঃ প্ৰতিঘণ্টা বেগত চলোৱা হয় ।

PRESIDENTIAL SALOON TRAIN
ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুনৰ বিলাসী কোঠা (ETV Bharat)

নতুন দিল্লী ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ সমীপত ৰে'লখন ৰখোৱাৰ বাবে এটা বিশেষ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, য'ত নিয়মিতভাৱে ইয়াৰ যত্ন লোৱা হৈছিল । কিন্তু ২০২১ চনত ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুনখনক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰে'ল সংগ্ৰহালয়লৈ অনা হয়, য'ত পৰ্যটকে এটা যুগ আৰু ভাৰতীয় ৰে'লৱেৰ বিশালতা অনুভৱ কৰিব পাৰে ।

PRESIDENTIAL SALOON TRAIN
ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুনৰ ভিতৰত তথ্যসহ কিছু ফটো (ETV Bharat)

এতিয়া পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুন:

ৰে'লৱেৰ অধিকাৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুনৰ ব্যৱহাৰ বহুত কমকৈ হৈছিল, কিন্তু ইয়াৰ যত্ন ল'বলৈ লাখৰো অধিক খৰচ হয় । সেয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিল যে এতিয়া এনেধৰণৰ ৰে'লৰ কোনো আৱশ্যক নাই । ইয়াৰ পিছত ঐতিহাসিক ৰে'লখন স্থায়ীভাৱে সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষিত কৰা হ'ল, য'ত ২৪ আগষ্টলৈকে সাধাৰণ জনতাৰ বাবেও ৰাষ্ট্ৰপতি চেলুন খোলা হয়, যাতে সাধাৰণ জনতায়ো ভিতৰলৈ গৈ এই চেলুনখন চাব পাৰে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰে ।

