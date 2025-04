ETV Bharat / bharat

WAVESত গ্লোবেল মেডিয়া ডায়লগৰ নেতৃত্ব দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে - WAVES SUMMIT 2025

Published : April 20, 2025 at 1:03 PM IST

নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১ ৰ পৰা ৪ মে'লৈ মুম্বাইৰ জিঅ' ৱৰ্ল্ড কনভেচন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 'বিশ্ব অডিঅ' ভিজুৱেল এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছামিট'ৰ (WAVES) সময়ত 'গ্লোবেল মেডিয়া ডায়লগ'ত নেতৃত্ব দিব । এক বিবৃতি অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে "Create in India, Create for the World"ৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিশ্বব্যাপী মাধ্যম আৰু মনোৰঞ্জন কেন্দ্ৰ হিচাপে ভাৰতক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ।

সমগ্ৰ দেশত সৃষ্টিকৰ্তাসকলক সংযোগ কৰিবলৈ আৰু মিডিয়া আৰু মনোৰঞ্জন খণ্ডত আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে 'WAVES' এক মঞ্চ হিচাপে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । এই সন্মিলনে সৃষ্টিশীল পেছাদাৰী, নীতি নিৰ্ধাৰক, উদ্যোগৰ নেতৃবৃন্দ, প্ৰযুক্তি কোম্পানী, ষ্টাৰ্টআপ আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলক একেখন মঞ্চৰ তললৈ আহিব । অনুষ্ঠানটোত বিশ্বব্যাপী মিডিয়া সংলাপ, ক্ৰেতা-বিক্ৰেতাৰ সভা, যুৱ সৃষ্টিকৰ্তাসকলৰ বাবে সুযোগ প্ৰদান আৰু উদীয়মান ডিজিটেল কাহিনী কোৱাৰ বিন্যাস প্ৰদৰ্শনকে ধৰি কেইবাটাও অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । ভাৰ্ছুৱেল প্ৰডাকচন, এআই-চালিত কাহিনী কোৱা, গ্ৰীণ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কণ্টেণ্ট এক্সছেঞ্জ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "এআই-চালিত কাহিনী কোৱা, ভাৰ্ছুৱেল প্ৰডাকচন আৰু পৰৱৰ্তী গ্ৰীণ ডিজিটেল কণ্টেণ্ট সৃষ্টিয়ে মিডিয়া আৰু মনোৰঞ্জন খণ্ডক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ লগে লগে, বিশ্ব অডিঅ' ভিজুৱেল এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছামিটে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 'গ্লোবেল প্লেটফৰ্ম ফৰ ৱৰ্ল্ড'ৰ জৰিয়তে 'ক্ৰিয়েট ইন ইণ্ডিয়া, ক্ৰিয়েট ফৰ ৱৰ্ল্ড'ৰ দৃষ্টিভংগীক উত্থাপন কৰিব ।"