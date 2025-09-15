আমেৰিকাত ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিকক হত্যা: উদ্বিগ্ন ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প

আমেৰিকাত ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিকক হত্যা: উদ্বিগ্ন ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প
আমেৰিকা প্ৰশাসনে দাবী কৰা মতে কিউবাৰ এজন অবৈধ নাগৰিক জড়িত এই হত্যাকাণ্ডত ।
Published : September 15, 2025 at 2:21 PM IST
নতুন দিল্লী: আমেৰিকাত ভাৰতীয় মূলৰ এগৰাকী মোটেল মেনেজাৰক নৃশংসভাৱে হত্যাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে । বিষয়টোক লৈ ভাৰতত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে । আমেৰিকা প্ৰশাসনক বহুতে সমালোচনা কৰাও দেখা গৈছে । তেনে সময়তে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে বিষয়টোক লৈ মুখ খুলিছে । এই ঘটনাৰ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছে ট্ৰাম্পে ।
উল্লেখ্য যে টেক্সাছৰ ভাৰতীয় মূলৰ ৫০ বছৰীয়া মোটেল মেনেজাৰ চন্দ্ৰ নাগামল্লাইয়া নামৰ লোকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল । পত্নী আৰু ১৮ বছৰীয়া পুত্ৰৰ সন্মুখতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । এই আক্ৰমণে ভাৰতীয়-আমেৰিকান সম্প্ৰদায়ক আতংকিত কৰি তুলিছে । এই ঘটনাৰ সৈতে যোৰ্ডানিছ ক'বছ-মাৰ্টিনেজ নামৰ এজন কিউবাৰ নাগৰিক জড়িত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
I am aware of the terrible reports regarding the murder of Chandra Nagamallaiah, a well respected person in Dallas, Texas, who was brutally beheaded, in front of his wife and son, by an ILLEGAL ALIEN from Cuba who should have never been in our Country. This individual was…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 15, 2025
মূলতঃ কৰ্ণাটকৰ চন্দ্ৰ নাগামল্লাইয়াক ১০ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ কৰ্মৰত লগতে বাস কৰা ডাউনটাউন ছুইটছ মোটেলতে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ।
এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "টেক্সাছৰ ডালাছত চন্দ্ৰ নাগামল্লাইয়াক হত্যাৰ ভয়ংকৰ খবৰৰ বিষয়ে মই অৱগত । পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সন্মুখতে কিউবাৰ পৰা অহা এজন অবৈধ নাগৰিকে (Illegal Alien) নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল নাগামাল্লাইয়াক । সেই অভিযুক্তজন আমাৰ দেশত কেতিয়াও থাকিব নালাগিছিল ।" ট্ৰাম্পে পূৰ্বৰ বাইডেন প্ৰশাসনকো জগৰীয়া কৰি কয় যে বাইডেন প্ৰশাসনে হত্যাৰ অভিযুক্তক মুকলি কৰি দিছিল । ট্ৰাম্পে উল্লেখ কৰা মতে হত্যাৰ অভিযুক্ত কিউবান নাগৰিকজনক পূৰ্বেই বিতাড়ন কৰা উচিত আছিল ।
জানিব পৰা মতে পূৰ্বেও ভয়ংকৰ অপৰাধৰ বাবে লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । লোকজনৰ বিৰুদ্ধে শিশু নিৰ্যাতন, চুৰি আৰু অন্যান্য অভিযোগ আছিল । ট্ৰাম্পে বাইডেনক লক্ষ্য কৰি কয়, "তেওঁৰ অযোগ্যতাৰ বাবে অভিযুক্তক পুনৰ আমাৰ মাতৃভূমিত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । কিউবাই নিজৰ দেশত ইমান বেয়া মানুহ থকাতো নিবিচাৰিছিল ।" ট্ৰাম্পে আশ্বাস দিছে, "মোৰ কাৰ্যকালত এই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী অপৰাধীসকলৰ প্ৰতি নম্ৰতাৰ সময় পাৰ হ'ল ! গৃহ নিৰাপত্তাৰ সচিব ক্ৰীষ্টি নৱেম, এটৰ্নী জেনেৰেল পেম বণ্ডি, টম হোমান আৰু মোৰ প্ৰশাসনৰ আন বহুতেই আমেৰিকাক আকৌ নিৰাপদ কৰি তোলাত অবিশ্বাস্য কাম কৰি আছে । আমাৰ জিম্মাত থকা এই অপৰাধীজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতৰ আইনীমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । হত্যাৰ অভিযোগত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব !"
শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ হোমলেণ্ড ছিকিউৰিটি বিভাগে ঘোষণা কৰে যে ইমিগ্ৰেচন এণ্ড কাষ্টমছ এনফৰ্চমেণ্টে আক্ৰমণকাৰীক বিতাড়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । এক বিবৃতিত ডি এইচ এছৰ সহকাৰী সচিব ট্ৰিচিয়া মেকলাফলিয়েও বাইডেন প্ৰশাসনক সমালোচনা কৰে । নথি-পত্ৰ নোহোৱাকৈ বিদেশী নাগৰিকক দেশত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ বাইডেন প্ৰশাসনক সমালোচনা কৰে ।
আমেৰিকাৰ ইমিগ্ৰেচন বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰিছে যে লোকজনক পূৰ্বে আটক কৰা হৈছিল যদিও কিউবাই বিতাড়ন চুক্তিৰ আধাৰত তেওঁক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । পিছত ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । ইফালে ১৩ ছেপ্টেম্বৰত টেক্সাছৰ ফ্লাৱাৰ মাউণ্ডত নাগামাল্লাইয়াৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় । য'ত তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ট্ৰাম্পে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে বৈদেশিক নীতিক লৈ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল । যাক লৈ বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছিল । কিন্তু এনেদৰে অবৈধ নাগৰিকৰ হাতত নিৰীহৰ প্ৰাণ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া পুনৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
