আমেৰিকাত ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিকক হত্যা: উদ্বিগ্ন ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্প

আমেৰিকা প্ৰশাসনে দাবী কৰা মতে কিউবাৰ এজন অবৈধ নাগৰিক জড়িত এই হত্যাকাণ্ডত ।

In this undated photo, Indian-origin motel manager Chandra Mouli Nagamallaiah, who was beheaded in front of his wife and son in Texas following a dispute over a washing machine
আমেৰিকাত ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিকক হত্যা (PTI)
Published : September 15, 2025 at 2:21 PM IST

নতুন দিল্লী: আমেৰিকাত ভাৰতীয় মূলৰ এগৰাকী মোটেল মেনেজাৰক নৃশংসভাৱে হত্যাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে । বিষয়টোক লৈ ভাৰতত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে । আমেৰিকা প্ৰশাসনক বহুতে সমালোচনা কৰাও দেখা গৈছে । তেনে সময়তে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে বিষয়টোক লৈ মুখ খুলিছে । এই ঘটনাৰ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছে ট্ৰাম্পে ।

উল্লেখ্য যে টেক্সাছৰ ভাৰতীয় মূলৰ ৫০ বছৰীয়া মোটেল মেনেজাৰ চন্দ্ৰ নাগামল্লাইয়া নামৰ লোকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল । পত্নী আৰু ১৮ বছৰীয়া পুত্ৰৰ সন্মুখতে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । এই আক্ৰমণে ভাৰতীয়-আমেৰিকান সম্প্ৰদায়ক আতংকিত কৰি তুলিছে । এই ঘটনাৰ সৈতে যোৰ্ডানিছ ক'বছ-মাৰ্টিনেজ নামৰ এজন কিউবাৰ নাগৰিক জড়িত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

মূলতঃ কৰ্ণাটকৰ চন্দ্ৰ নাগামল্লাইয়াক ১০ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ কৰ্মৰত লগতে বাস কৰা ডাউনটাউন ছুইটছ মোটেলতে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ।

এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "টেক্সাছৰ ডালাছত চন্দ্ৰ নাগামল্লাইয়াক হত্যাৰ ভয়ংকৰ খবৰৰ বিষয়ে মই অৱগত । পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সন্মুখতে কিউবাৰ পৰা অহা এজন অবৈধ নাগৰিকে (Illegal Alien) নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল নাগামাল্লাইয়াক । সেই অভিযুক্তজন আমাৰ দেশত কেতিয়াও থাকিব নালাগিছিল ।" ট্ৰাম্পে পূৰ্বৰ বাইডেন প্ৰশাসনকো জগৰীয়া কৰি কয় যে বাইডেন প্ৰশাসনে হত্যাৰ অভিযুক্তক মুকলি কৰি দিছিল । ট্ৰাম্পে উল্লেখ কৰা মতে হত্যাৰ অভিযুক্ত কিউবান নাগৰিকজনক পূৰ্বেই বিতাড়ন কৰা উচিত আছিল ।

জানিব পৰা মতে পূৰ্বেও ভয়ংকৰ অপৰাধৰ বাবে লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । লোকজনৰ বিৰুদ্ধে শিশু নিৰ্যাতন, চুৰি আৰু অন্যান্য অভিযোগ আছিল । ট্ৰাম্পে বাইডেনক লক্ষ্য কৰি কয়, "তেওঁৰ অযোগ্যতাৰ বাবে অভিযুক্তক পুনৰ আমাৰ মাতৃভূমিত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । কিউবাই নিজৰ দেশত ইমান বেয়া মানুহ থকাতো নিবিচাৰিছিল ।" ট্ৰাম্পে আশ্বাস দিছে, "মোৰ কাৰ্যকালত এই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী অপৰাধীসকলৰ প্ৰতি নম্ৰতাৰ সময় পাৰ হ'ল ! গৃহ নিৰাপত্তাৰ সচিব ক্ৰীষ্টি নৱেম, এটৰ্নী জেনেৰেল পেম বণ্ডি, টম হোমান আৰু মোৰ প্ৰশাসনৰ আন বহুতেই আমেৰিকাক আকৌ নিৰাপদ কৰি তোলাত অবিশ্বাস্য কাম কৰি আছে । আমাৰ জিম্মাত থকা এই অপৰাধীজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতৰ আইনীমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । হত্যাৰ অভিযোগত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব !"

শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ হোমলেণ্ড ছিকিউৰিটি বিভাগে ঘোষণা কৰে যে ইমিগ্ৰেচন এণ্ড কাষ্টমছ এনফৰ্চমেণ্টে আক্ৰমণকাৰীক বিতাড়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । এক বিবৃতিত ডি এইচ এছৰ সহকাৰী সচিব ট্ৰিচিয়া মেকলাফলিয়েও বাইডেন প্ৰশাসনক সমালোচনা কৰে । নথি-পত্ৰ নোহোৱাকৈ বিদেশী নাগৰিকক দেশত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ বাইডেন প্ৰশাসনক সমালোচনা কৰে ।

আমেৰিকাৰ ইমিগ্ৰেচন বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰিছে যে লোকজনক পূৰ্বে আটক কৰা হৈছিল যদিও কিউবাই বিতাড়ন চুক্তিৰ আধাৰত তেওঁক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । পিছত ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল । ইফালে ১৩ ছেপ্টেম্বৰত টেক্সাছৰ ফ্লাৱাৰ মাউণ্ডত নাগামাল্লাইয়াৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় । য'ত তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

ট্ৰাম্পে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে বৈদেশিক নীতিক লৈ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল । যাক লৈ বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছিল । কিন্তু এনেদৰে অবৈধ নাগৰিকৰ হাতত নিৰীহৰ প্ৰাণ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া পুনৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

TAGGED:

DONALD TRUMPINDIAN ORIGIN MOTEL MANAGER KILLEDUS CONDEMNS INDIAN MURDERইটিভি ভাৰত অসমINDIAN MURDER IN TEXAS

